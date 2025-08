Do testů v autoškole přibydou nové otázky. Zaměřují se na bezpečí chodců a cyklistů

Do testů pro získání řidičského průkazu přibude v druhé polovině září 24 nových otázek zaměřených na rizikové situace za účasti cyklistů nebo chodců. Otázky budou interaktivní v podobě krátkých videí. Na tiskové konferenci to oznámili zástupci ministerstva dopravy.

V současnosti kompletní sada testů k závěrečným zkouškám pro získání řidičského průkazu obsahuje přes 1100 otázek. Cílem je dostat se minimálně na 1500, což je standard uplatňovaný například v Německu.

Testy na vnímání rizik jsou podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) nejefektivnější metodou jak otestovat a zároveň připravit nové řidiče na silniční provoz. "Nejvíce navozují reálný provoz, oproti textovým. Víme, že právě otázky zveřejňované ministerstvem dopravy jsou jedním z nejvíce používaných výukových nástrojů, proto si na nich dáváme tolik záležet," uvedl ministr.

Dynamické otázky s krátkými videosekvencemi vycházejí z projektu Hazard Perception, tedy Vnímání rizik. Otázky obsahují i prvky zpřístupněné díky moderní záznamové technice: Poprvé budou použity záběry z dronu, který dokumentuje testovanou situaci v provozu.

"Je lepší, aby se s riziky seznámili žadatelé na monitorech počítačů, než je zažijí v reálném provozu. Zároveň uvidí, které situace jsou nebezpečné, a tudíž kterých by se měli vyvarovat. A i evropské trendy směřují k upouštění od klasických otázek, takže jdeme prokazatelně správným směrem," doplnil Jiří Novotný z Asociace autoškol.

"Nové zářijové otázky vychází z našich praktických zkušeností, takže se tam objevuje to, co je dle nás aktuálně potřeba a co je dobré vštěpovat začínajícím řidičům hned od jejich prvních krůčků v reálném provozu," dodal jeden z tvůrců nových otázek Pavel Fiala z Policie ČR.

Změny v souboru testovacích otázek pokračují třetím rokem a přibližně jednou za čtvrt až půl roku přibývá několik desítek nových zadání. Kompletní sada nových otázek, kde si je zájemci mohou vyzkoušet, je na webu noveotazky.cz. Na portálu hazardperception.cz jsou navíc jednotlivé situace rozebrané z pohledu platných předpisů.

V Česku skládá zkoušky k řidičským oprávněním zhruba 100 tisíc žadatelů ročně. Teoretické zkoušky žadatelé o řidičská oprávnění skládají on-line na počítačích v systému ministerstva dopravy. Tuto možnost mají v 206 obcích s rozšířenou působností. Každý žadatel musí úspěšně absolvovat teoretický test, aby mohl pokračovat v praktické části zkoušky, tedy v jízdách.