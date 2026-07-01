Dluh stovky milionů korun a nezvěstný majitel. Hledají se další věřitelé autobazaru Auta Super

Pražský autobazar Auta Super skončil v insolvenci. Dluží věřitelům až 216 milionů korun, přičemž desítky vozů financovaných úvěry se nepodařilo dohledat. Firmu už zároveň vyšetřuje policie kvůli podezření z podvodu a zpronevěry, poškozených mají být více než dvě stovky klientů.
Pražský autobazar Auta Super je v insolvenci, dluží údajně až 216 milionů korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Upozornil na to server Odkryto.cz.
Návrh na insolvenci podala společnost Moneta Auto, která bazaru poskytla půjčky na nákup 53 aut, kterými pak měly být úvěry zajištěné. Když bazar přestal půjčky splácet, začala Moneta podle informací z návrhu auta prověřovat a většinu z nich už nemohla dohledat.
Pražská policie již dříve uvedla, že Auta Super vyšetřuje kvůli podezření z podvodu a zpronevěry. Poškozených jsou více než dvě stovky.
Přímo Monetě dluží podle jejího insolvenčního návrhu firma Auta Super přes 77 milionů korun, leasingové společnosti Raiffeisen pak téměř 100 milionů korun.
Moneta uvádí, že na jakékoli splácení dluhů autobazar od konce dubna zcela rezignoval. Tehdy Moneta provedla fyzickou kontrolu vozů, kterými měly být zajištěné úvěry.
Z 53 aut se podařilo dohledat už jen osmnáct. U ostatních podle Monety bazar tvrdil, že jsou například v servisu, zápůjčce nebo na výstavě. Moneta to označila za nedostatečné vysvětlení. Bazar podle firmy porušil smlouvu, a tak Moneta požádala o zaplacení celého dluhu, což se nestalo.
Firma Auta Super už nemá podle Monety ani provozní a personální zázemí, které by do budoucna umožnilo splácení dluhů. Moneta Auto proto navrhla soudu, aby se úpadek autobazaru řešil konkursem, což je likvidační řešení rozprodejem majetku. Městský soud v Praze rozhodl v pondělí o zahájení insolvenčního řízení a vyzval další věřitele bazaru, ať se přihlásí.
Mluvčí pražské policie Jan Rybanský řekl serveru Odkryto.cz na konci května, že kriminalisté autobazar Auta Super prověřují kvůli údajným podvodům a snaží se kontaktovat všechny poškozené. Policisté začali věc prověřovat na konci dubna, kdy v autobazaru v Hostivaři zasahovali a zajistili několik desítek aut.
Už tehdy před sídlem bazaru vyčkávali klienti, kterým firma dlužila auta nebo peníze. Klienti bazaru podle médií uvedli, že jim firma Auta Super například nevyplatila peníze z prodeje auta, nepřevedla prodaný vůz na nového majitele, nebo bez vědomí zákazníka požádala za klienta o leasing na další auto, které ale nechtěl.
Server Odkryto.cz, který se kauze podrobně věnuje, již dříve také popsal dění okolo padesátiletého majitele Auta Super Pavla Suchánka. Ten v období, kdy vyšly potíže prodejce ojetin najevo, nejdřív zkolaboval, byl převezen do nemocnice a odtud údajně odjel do zahraničí.
Od začátku května je jeho osud nejasný a podle zdrojů Odkryto.cz jeho nejbližší tvrdí, že neví, kde je. Policie po něm prozatím oficiálně nepátrá, ale podle novějšího zjištění je pro věřitele i policejní vyšetřovatele nekontaktní.
Co Odkryto zjistilo o penězích
Suchánek si půjčoval na projekt nového showroomu Auta Super a čekal na peníze od ukrajinského byznysmena Evana Medynského, které měly dorazit koncem loňského roku, ty ale nikdy nepřišly.
Podle listin, které redakce viděla, ale Medynsky nebyl jen investorem, ale zároveň i Suchánkovým dlužníkem v hodnotě jednotek milionů eur.
Medynsky měl přitom do Česka koncem roku převést 50 milionů eur, tedy asi 1,2 miliardy korun, i když podle jeho advokáta nešlo o investici jen do Auta Super, ale i dalších projektů. Transakce ale neproběhla.
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