Konkurent pro Octavii? Dieselový Hyundai i30 jezdí s hybridní pomocí skoro zadarmo

Honba za každou desetinkou spotřeby paliva přináší hybridní techniku i tam, kde to nedává velký smysl. Například u dieselu, jehož účinnost je vynikající v širokém pásmu režimů i bez další pomoci. Malý elektromotor pomáhá Hyundai i30 vyplňovat i nejmenší skuliny v efektivitě, ale využije je jen ten, kdo je aktivně hledá. Což nic nemění na tom, i30 je fajn auto i bez hybridu.

Málem bychom si nevšimli, že třetí generace Hyundaie i30 oslavila čtvrté narozeniny. Je to tak bezkonfliktní, nenápadné a všudypřítomné auto, že zkrátka splývá s krajinou. Letošní facelift ovšem nepřehlédnete. Na decentně tvarovanou karoserii designéři nasadili tak ornamentální masku, že se evropský výraz auta posunul zase zpátky do Asie. Ale budiž, i to je důkaz sebevědomí a my si časem zvykneme.

Interiér působí stále stejně kvalitně a útulně. Tady se tvůrcům povedlo skloubit jednoduchost, přehlednost a estetiku do úctyhodně jednolitého celku. Někomu můžou připadat knoflíky klimatizace příliš titěrné, ale my jsme za ně rádi. Je to s nimi jednodušší než za jízdy hledat ovládání v menu displeje. I to má mimochodem Hyundai poskládané jednoduše a přehledně, což stále není pravidlem.

Hladká silueta karoserie zdůrazňuje aerodynamiku, působí až kupátkově. Mezi ostatními kombíky posbírá hodně bodů za krásu, ale nic není zadarmo. Kabina je nízká, při nastupování se musíte pořádně sehnout. Cestující vzadu sedí nízko u podlahy a kufr má sice k roletě výborný objem 602 litrů, ale nad ni už skoro nic nenavršíte.

Asi víc bude běžnému uživateli chybět rezervní kolo a zvedák. Ustoupily 48voltové baterii mild-hybridní soustavy, která dieselovému motoru pomáhá hospodařit s energií. Když zpomalujeme, ukládá ji, aby ji při zrychlení opět použil a spálil méně nafty.

Na práci systému jsme byli velmi zvědaví, protože motor 1.6 CRDi je sám o sobě známý nejen tichým chodem a pružným zátahem, ale i úsporností. Poslední varianta vybavená katalyzátorem SCR AdBlue jezdila za pět litrů i těm, co se moc nesnažili.

Elektromotor s 12 kilowatty a 55 Newtonmetry odpovídá výkonově spíš nějakému skútru. Nelze čekat, že by se vedle moderního dieselu prosadil tak, aby to bylo poznat na dynamice - alespoň ne když jedete brzda-plyn.

Ani při rozjezdu nezabere dřív, než se roztočí turbo. Podle piktogramu na palubní desce se o to dokonce ani nesnaží. Místo toho si systém hlídá otáčky a stupně samočinné převodovky. A když s lehkou nohou vyjíždíte do kopce, místo podřazení zabere elektřinou. Díky velké baterii na 0,44 kWh to vydrží docela dlouho.

Kdo na to víc šlape, stejně požene motor do otáček a pak už není důvod mu ulehčovat práci elektřinou. V pandemií zklidněné Praze jsme najeli třicetikilometrový okruh s lehkou nohou za 4,2 litru, s těžkou za 6,6. Výlet do Středohoří skončil hodnotou 5,2 a plynulá dálniční stotřicítka znamená 6,3 litru. To je hezké číslo, ale spíš než hybrid se na něm podílí aerodynamika a samotný diesel.

Je tedy jasné, že taková elektrifikace nejvíc pomůže úsporným jezdcům, ochotným účinnosti obětovat něco času. Což se tak úplně nepřekrývá s životem manželského páru a obchodních zástupců, na něž i30 míří.

Sleva na naftě mimochodem není zadarmo. Proti obyčejnému dieselu s manuálem je hybrid dražší o dvacet tisíc, navíc je dostupný až od výbavy Smart za 504 900 Kč. Vláčný sedmirychlostní automat pak vyjde na dalších padesát tisíc.