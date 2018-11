Desítka moderních aut, která rychle rezavějí: Mezi propadáky patří Focus i Qashqai

před 57 minutami

Švédský odborný časopis Vi Bilägere od roku 1989 prověřuje odolnost moderních aut proti korozi. Severské zimy totiž znamenají i časté použití posypové soli, která je, jak se ukazuje, problémem i pro karoserie moderních aut. Tradičně s ní mají problémy zejména japonské značky. Podle odborníků z Vi Bilägere je to tím, že spoléhají na to, že odolnost proti korozi zajistí kvalitní lak, evropské automobilky používají v dutinách vosk. Zatímco lak nefunguje, vosk je na švédských prosolených silnicích účinnou ochranou. Pochopila to prý například Mazda, která své vozy určené do Švédska v Evropě dodatečně upravuje. Stejně jako Japoncům se pak nedaří Fordu.

Vybrali jsme deset aut, která dostala jen dvouhvězdičkové hodnocení odolnosti vůči korozi. Ta v jejich případě zaútočí během několika let, typický hnědý mor ale nebude často viditelný pouhým okem.