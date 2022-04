Pokud zrovna není jarní výstava Retromobile nebo podzimní autosalon, Paříž na první pohled nemá milovníkům automobilů moc co nabídnout. Přitom na předměstí francouzské metropole, nedaleko bývalé továrny PSA v Aulnay-sous-Bois, stojí na první pohled obyčejná hala. V ní má však své muzeum Citroën a zhruba tři stovky automobilů v něm stojících si může prohlédnout i široká veřejnost.

Conservatoire Citroën, jak se depozitář či muzeum s téměř 300 automobily (to je největší mezinárodní sbírka aut s okřídleným šípem) oficiálně jmenuje, je možné navštívit od pondělí do soboty mezi 9:30 až 12:00 a 13:00 až 17:30. Vstupenka pro dospělého stojí deset euro, dítě od sedmi do osmnácti let platí polovinu a do šesti let pak dokonce nic. Možné jsou i komentované prohlídky, které je ale potřeba si předem zarezervovat v konkrétní vyhrazené termíny.