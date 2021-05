Další strana červené knihy ohrožených aut: Naftový expres VW Golf GTD ještě žije

Sportování s naftou, to býval hit. Kdo chtěl jezdit rychle a za málo, měl velký výběr už mezi kompaktními hatchbacky. Peugeot nabízel naftovou 308 GT, u Renaultu tankoval naftu Megane GT, Opel prodával Astru s biturbo dvoulitrem. Kde však ty loňské sněhy jsou. Chcete silný dieselový hatchback a nechcete utrácet za BMW nebo Audi? V nabídce zůstaly jen dva: Ford Focus ST a testovaný VW Golf GTD.

Možná to zní překvapivě, že nejnovější rychlý naftový hatchback na trhu nese loga VW, vždyť je to firma, která má za sebou aféru Dieselgate a před sebou elektrickou ofenzivu, jejímž cílem je popasovat se s Teslou. Na druhou stranu verzi GTD wolfsburští nabízeli již v roce 1982 v jedničkovém Golfu a po 39 letech se s ní evidentně ještě nechtějí loučit.

Však také nové GTD nedostalo jen ten nejsilnější, ale také nejčistší z dieselů ve své historii. Přeplňovaný dvoulitr má 147 kilowattů, 400 newtonmetrů a kromě nezbytného filtru pevných částic i dvojité vstřikování močoviny, které účinně čistí zplodiny od oxidů dusíku.

Nechme stranou ale čísla a emise. Hlavní otázkou je, jestli silný dvoulitr, který ostatně využívá i Octavia RS, dostojí tomu, aby se z GTD stal důstojný bratr osmé generace ikonického benzinového sportovního Golfu GTI, který minimálně vzhledově ostrý nafťák připomíná.

A dobrou zprávou je, že to platí. Silný naftový dvoulitr je takový vyladěný univerzál, jen těžko budete hledat otáčky, kde by nefungoval. Přesvědčivě a důrazně táhne od nějakých patnácti set, nejvyšší zátah přichází ve třech a půl tisících otáček. Pak ale jako většina dieselů nevadne a při sportovní jízdě se k němu můžete chovat naprosto stejně jako k benzinu. Přitom vás bude výborně doplňovat sedmistupňová dvouspojková převodovka (manuál GTD nenabízí), neváhá a řadí bez cukání.

Ani při ostrém zacházení ale nebudete odměněni benzinovou spotřebou, protože i v takovém případě jezdí dvoulitrové TDI za osm litrů. Klidnější a vyrovnanější, byť neloudavé tempo znamená 5,7 litru. Motoru možná sice chybí bezprostřednost a chuť do otáček benzinu, spotřebou to ale dokáže vynahradit.

GTI nemá ani zásadní výhodu v nižší hmotnosti, s automatem váží diesel jen o čtyři kilogramy víc. A proto se sportovní podvozek GTD dokáže s rychlou jízdou vypořádat na jedničku. Auto je jisté, obratné, lehce přetáčivé a má superrychlé řízení s proměnným převodem, kde mezi krajními polohami nejsou ani dvě otáčky. U GTD na volantu skutečně přehmatávat nebudete.

Příliš omezení jsme se necítili ani tím, že GTD chybí chytrý samosvorný diferenciál, který má GTI standardně, a v zatáčkách rozděluje sílu mezi přední kola jen pomocí zásahů brzd. Trakce na výjezdu ze zatáčky je přesvědčivá a za volant diesel svými 400 newtonmetry také nikterak výrazně netahá.

Problém není ani s komfortem odpružení. Golf dorazil k testu na příplatkových obrovských 19" kolech, ale jeho rovněž příplatkové adaptivní tlumiče se s nimi dokážou velice dobře sladit. Nedočkáte se tupého mlácení ani odskakování velkých kol. Ve sportovním módu se GTD přitáhne k asfaltu a důsledněji jej kopíruje, přijde o plavnost na delších vlnách. Duši z vás ale nevytřese. Právě takové nastavení je ideální nejen na českou okresku.

Pokud tak jde u GTD něco vysloveně proti pohodlí na dlouhých cestách, je to nepříjemný umělý zvuk motoru. Naštěstí jde přes individuální nastavení vypnout.

V podobě Golfu GTD tak vznikl velice atraktivní balíček, sportovně rychlé auto s úsporným motorem, prostorným interiérem a dostatečně velkým kufrem. Kritizovat tak můžeme jen tradiční bolístky osmé generace evropského bestselleru: přechod na dotykové ovládání vyžaduje zvyk a palubní systém stále není z nejrychlejších, i když se zlepšuje.

A pak je tu potíž s cenou. Předchozí generace GTD vstoupila v roce 2013 na trh s cenou 613 900 korun, nějakých 60 tisíc se připlácelo za automat, bez nějž to u současného provedení nejde. Novinka ale začíná na 939 900 korunách a to je ještě v záloze dost lákavých příplatků, aby testovaný kousek vyšel na 1 134 800.

GTD jako exemplář z automobilové červené knihy tedy žije, za svoji existenci ovšem zaplatilo tím, že se za sedm let jeho cena zvedla takřka o padesát procent. Tehdy také GTI a GTD stály stejně, zákazník si mohl vybrat: jestli chce za stejné peníze více úspory na palivu nebo zábavy za volantem.

Volkswagen Golf GTD Motor: naftový 4válec, 1968 cm3, turbo

Výkon: 147 kW při 3500 ot./min.

Točivý moment: 400 Nm při 1750 ot./min.

Nejvyšší rychlost: 245 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 7,1 s

Kombinovaná spotřeba: 4,4 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 380 l

Cena: od 939 900 Kč (test. vůz 1 134 800 Kč)

Dnes to tak není, GTI s manuálem je o sto tisíc levnější a to je přes všechny kvality nového GTD prostě příliš. Silný naftový Golf má zaděláno na to, aby se stal raritou a kapitolou v knize tak červené, jako jsou třmeny jeho brzd.