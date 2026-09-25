Brutální průšvih Volkswagenu. Týká se i milionu škodovek, problém je v řízení

Německý automobilový koncern Volkswagen musí kvůli možným problémům s řízením svolat do servisu po celém světě zhruba čtyři miliony vozů, včetně více než milionu automobilů značky Škoda. Informoval o tom v pátek německý list Handelsblatt, který se odvolává na své zdroje.
Z informací Spolkového úřadu pro motorová vozidla (KBA) podle listu vyplývá, že opatření se týká více než dvou milionů aut značky Volkswagen. Více než milion vozů připadá na značku Škoda, zhruba 700 tisíc vozů na značku Audi a kolem 200 tisíc vozů na značku Seat, uvedly zdroje Handelsblattu.
Svolávací akce tak podle Handelsblattu dosahuje rozsahu, jaký koncern Volkswagen nezažil od emisního skandálu před zhruba deseti lety. „Bude to drahé,“ řekl listu jeden ze zdrojů obeznámených se situací.
U vozů Volkswagen se podle KBA závada týká modelů Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy a Golf vyrobených od 24. září 2013 do 1. července 2024. Problém se vyskytuje také u modelů Audi Q3 vyrobených od 31. října 2017 do 23. května 2024.
V Česku výrobce svolá do servisů 44 756 vozidel Volkswagen modelových řad Touran, Tiguan, Tiguan Allspace, Golf Sportsvan, Golf Variant a Caddy, 1971 vozidel Seat modelových řad Ateca a Tarraco a 894 vozů Audi Q3.
Řízení může u těchto vozů selhat kvůli ulomení šroubu, který upevňuje mechanismus řízení. Problém lze vyřešit nahrazením šroubu jiným, odolným proti korozi.
Podle KBA zatím nejsou v souvislosti s problémem hlášeny žádné škody ani zranění. Úřad případ dál prověřuje. Podle mluvčího Volkswagenu mohou majitelé dotčených vozů s automobily dál jezdit.
Zpráva o rozsáhlém svolávání vozů přichází v době, kdy se koncern Volkswagen potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Dozorčí rada koncernu Volkswagen tento měsíc schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku.
Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100 tisíc pracovních míst z celkového počtu zhruba 663 tisíc či omezit počet modelů. Škoda Auto opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý dopad.
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