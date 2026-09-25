Přeskočit na obsah
Benative
25. 9. Zlata
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Brutální průšvih Volkswagenu. Týká se i milionu škodovek, problém je v řízení

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Německý automobilový koncern Volkswagen musí kvůli možným problémům s řízením svolat do servisu po celém světě zhruba čtyři miliony vozů, včetně více než milionu automobilů značky Škoda. Informoval o tom v pátek německý list Handelsblatt, který se odvolává na své zdroje.

Opatření se týká i značky Škoda. Na snímku je Škoda Octavia.
Opatření se týká i značky Škoda. Na snímku je Škoda Octavia.Foto: Škoda Auto
Reklama

Z informací Spolkového úřadu pro motorová vozidla (KBA) podle listu vyplývá, že opatření se týká více než dvou milionů aut značky Volkswagen. Více než milion vozů připadá na značku Škoda, zhruba 700 tisíc vozů na značku Audi a kolem 200 tisíc vozů na značku Seat, uvedly zdroje Handelsblattu.

Svolávací akce tak podle Handelsblattu dosahuje rozsahu, jaký koncern Volkswagen nezažil od emisního skandálu před zhruba deseti lety. „Bude to drahé,“ řekl listu jeden ze zdrojů obeznámených se situací.

Související

U vozů Volkswagen se podle KBA závada týká modelů Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy a Golf vyrobených od 24. září 2013 do 1. července 2024. Problém se vyskytuje také u modelů Audi Q3 vyrobených od 31. října 2017 do 23. května 2024.

V Česku výrobce svolá do servisů 44 756 vozidel Volkswagen modelových řad Touran, Tiguan, Tiguan Allspace, Golf Sportsvan, Golf Variant a Caddy, 1971 vozidel Seat modelových řad Ateca a Tarraco a 894 vozů Audi Q3.

Reklama
Reklama

Řízení může u těchto vozů selhat kvůli ulomení šroubu, který upevňuje mechanismus řízení. Problém lze vyřešit nahrazením šroubu jiným, odolným proti korozi.

Související

Podle KBA zatím nejsou v souvislosti s problémem hlášeny žádné škody ani zranění. Úřad případ dál prověřuje. Podle mluvčího Volkswagenu mohou majitelé dotčených vozů s automobily dál jezdit.

Zpráva o rozsáhlém svolávání vozů přichází v době, kdy se koncern Volkswagen potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Dozorčí rada koncernu Volkswagen tento měsíc schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku.

Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100 tisíc pracovních míst z celkového počtu zhruba 663 tisíc či omezit počet modelů. Škoda Auto opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý dopad.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat: Boleslavská automobilka ve Švýcarsku představila nový model. Půjde o nejlevnější elektromobil škodovky

Boleslavská automobilka ve Švýcarsku představila nový model. Půjde o nejlevnější elektromobil škodovky | Video: Škoda
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Vodu z vodojemu Odolena Voda není možné používat k pití, čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Náhradní zásobování vodou (na snímku) bylo zajištěno u prioritních objektů, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení.
Vodu z vodojemu Odolena Voda není možné používat k pití, čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Náhradní zásobování vodou (na snímku) bylo zajištěno u prioritních objektů, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení.
Vodu z vodojemu Odolena Voda není možné používat k pití, čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Náhradní zásobování vodou (na snímku) bylo zajištěno u prioritních objektů, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení.

Vodárny kvůli olovu podaly trestní oznámení. Z kontaminace podezírají skládku

Středočeské vodárny v pátek kvůli kontaminaci vody vodojemu Odolena Voda olovem podaly trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátily se i na Českou inspekci životního prostředí. Možným zdrojem by mohla být i skládka. Zasaženo je zhruba 15 tisíc obyvatel, což je 5133 odběrných míst. Omezení používání vody by mohlo trvat v lepším případě několik dnů.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s americkým protějškem Donaladem Trumpem na 81. zasedání Valného shromáždění OSN.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s americkým protějškem Donaladem Trumpem na 81. zasedání Valného shromáždění OSN.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s americkým protějškem Donaladem Trumpem na 81. zasedání Valného shromáždění OSN.

ŽIVĚ Ukrajina si bude vyrábět střely do systému Patriot. Trump to prý Zelenskému povolil

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek oznámil, že mu šéf Bílého domu Donald Trump na jejich schůzce tento týden řekl, že Spojené státy Ukrajině povolí vyrábět střely do systémů protivzdušné obrany Patriot. Informuje o tom agentura AFP. Ukrajina, na kterou Rusko opakovaně útočí balistickými raketami, se potýká s akutním nedostatkem střel do svých obranných systémů.

Mirek Topolánek přišel do pražských Kyjí podpořit kandidátku ODS na senátorku Dagmar Peckovou.
Mirek Topolánek přišel do pražských Kyjí podpořit kandidátku ODS na senátorku Dagmar Peckovou.
Mirek Topolánek přišel do pražských Kyjí podpořit kandidátku ODS na senátorku Dagmar Peckovou.

Svou bývalou ODS Topolánek nešetřil. Popsal recept na "řezání hlav"

Další z bývalých předsedů ODS se zapojil do předvolební kampaně. Po Petru Fialovi podpořil kandidátku občanských demokratů do Senátu Dagmar Peckovou také expremiér Mirek Topolánek, který ale svoji bývalou stranu vůbec nešetřil. Podle něj ODS potřebuje znovu vybudovat svoji značku, vsadit více na mladé a současnému předsedovi Martinu Kupkovi by prý „Topol“ kandidaturu do čela strany nedoporučil.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama