Další emisní skandál. Výrobce nákladních aut Hino falšoval 20 let údaje o emisích

Odbory při úřadech práce (ÚP) hrozí stávkou, pokud vláda nezvýší od září o deset procent tarify zaměstnanců ve státní službě. Vládou chystané zvýšení platů ve veřejném sektoru se podle odborů netýká části pracovníků, kteří jsou ve státní službě. Uvedl to předseda podnikového výboru odborových organizací při ÚP Jan Dudek, který se kvůli tomu obrátil dopisem na ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL).

Jurečka už dříve oznámil, že by od září měla dostat přidáno část zaměstnanců ve veřejném sektoru, mezi nimi například nepedagogičtí pracovníci ve školství či lidé v kultuře. Týkat se to má těch, kterým se pro letošek výdělek zmrazil, podle Jurečky je to asi 305 tisíc zaměstnanců. Na zvýšení platů od září má jít ze státního rozpočtu zhruba 1,97 miliardy korun, samosprávy vydají 1,8 miliardy korun a zdravotní pojišťovny 290 milionů korun.