Další do vodíkové party. Land Rover začne letos testovat Defender na palivové články

Britský automobilový koncern Jaguar Land Rover oznámil, že pracuje na vývoji prototypu vozidla poháněného vodíkovými palivovými články (FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle). Založeno bude na aktuálním off-roadu Defender a testování má začít ještě během tohoto roku.

"Víme, že vodík bude v budoucím palivovém mixu celého dopravního sektoru hrát důležitou roli a vedle bateriových elektromobilů nabízí další řešení, jak dosáhnout nulových lokálních emisí u vozidel v nabídce Jaguaru Land Roveru se specifickými schopnostmi a požadavky," cituje tisková zpráva Ralpha Claguea, který od roku 2019 vede v britské automobilce vývoj palivových článků. Předtím zaujímal podobnou pozici v týmu čínského Great Wall Motoru.

Firma zmiňuje výhody v podobě vyšší energetické hustoty (s ní souvisejícího delšího dojezdu), rychlého tankování a také menšího vlivu nízkých teplot na dojezd. Vodík by podle ní měl být ideální volbou pro větší vozidla určená na delší trasy nebo ta, která jsou provozována v příliš horkých nebo chladných podmínkách.

Podle výrobce by v roce 2030 mohlo na světě jezdit deset milionů vodíkových aut a natankovat by měla na 10 000 stanicích. V Česku přitom zatím nestojí ani jedna veřejná vodíková plnička. První by se měly otevřít letos.

Vývoj vodíkového Defenderu bude probíhat částečně s využitím zdrojů britskou vládou podporovaného Centra pokročilých pohonných ústrojí (Advanced Propulsion Centre) a jeho cílem má být i zjistit, jak palivové články zvládnou splnit požadavky Land Roveru, a to včetně těch na tažení přívěsu a jízdní schopnosti v terénu. Land Rover bude na výzkumu spolupracovat s dalšími firmami, mj. Marelli Automotive.

To, že se vodík jeví jako slibné řešení pro terénní vozy, dokazuje i rozhodnutí společnosti Ineos. Ta chce stavět klasický rámový off-road ne nepodobný původnímu Land Roveru Defender a nedávno podepsala dohodu s korejským Hyundai o možných dodávkách palivových článků pro její Grenadier.

Automobilky jsou jinak v přístupu k vodíkovým článkům rozdělené. Mezi jejich zastánce patří japonská Toyota a zmíněné korejské Hyundai, německé BMW oznámilo, že bude od roku 2022 prodávat omezenou sérii vodíkového SUV X5 a v polovině června zahájilo i jeho testování. Vodíkové dodávky bude nabízet i koncern Stellantis (tedy Peugeot, Citroën a Opel) a Renault.

Koncern Volkswagen naopak vidí budoucnost spíše v bateriových elektromobilech. Oborový magazín Automotive News Europe připomíná vyjádření šéfa Herberta Diesse, který na Twitter napsal, že je dokázáno, že vodík není řešením pro boj s klimatickou změnou. Své vyjádření následně mírnil, když přiznal, že vodík je vhodný k dekarbonizaci lodní a letecké dopravy, případně výroby oceli a betonu. "Pro použití v osobních autech je zelený vodík ale příliš cenný, vzácný, drahý a nedostatečně efektivní," prohlásil.