Další SUV značky Opel se představuje, míří přímo proti modelu Škoda Yeti

Německá automobilka Opel představila svůj další model kategorie SUV. Jmenuje se Crossland X, je o něco menší než podobně koncipovaná Mokka X, nabídne bohatou výbavu a s ohledem na svou délku 4,21 m i docela prostorný interiér. Svou velikostí představuje novinka také přímou konkurenci nejprodávanějšímu modelu kategorie SUV na českém trhu, kterým je aktuálně Škoda Yeti. Naživo se nový Crossland X oficiálně představí v Berlíně 1. února, na českém trhu by se měl objevit v červnu.

Představením modelu Crossland X Opel startuje avizovanou produktovou ofenzivu nazvanou příznačně „7 in 17“. To samozřejmě neznamená nic jiného, než že se letos představí celkem sedm novým modelů s bleskem ve znaku. Kromě Crosslandu X to budou ještě variace na téma nové generace modelu Insignia – Grand Sport, Sports Tourer a Country Tourer, větší brácha Crosslandu s názvem Grandland X a osobní varianta dodávky Vivaro s dodatkovým označením Life.

Na rozdíl od modelu Opel Mokka X, který může být vybaven pohonem všech kol, je Crossland X svým charakterem předurčený hlavně pro provoz na silnici. Příčně uložené motory totiž pohání pouze přední kola a vyšší světlá výška tak bude užitečná pouze při parkování u vysokých obrubníků.

S délkou 4212 milimetrů je novinka o 16 centimetrů kratší než Opel Astra, zároveň je také o 10 centimetrů vyšší. Cestující sedí výše a mají tak výborný přehled o dění okolo automobilu. To samozřejmě umožňuje i bohaté prosklení. Pokud by však majitel toužil po ještě větším přísunu světla do interiéru, bude si moci za příplatek objednat prosklenou panoramatickou střechu.

Šířka 1765 milimetrů ukazuje na příslušnost do segmentu B, kam patří také ve svých kategoriích hatchback Corsa a minivan Meriva, a kde na něj čeká kromě Yetiho konkurence v podobě Fiatu 500 X, Peugeotu 2008 nebo Renaultu Captur.

Novinka do portfolia rüsselsheimské automobilky přináší zase o něco atraktivnější interpretaci filosofie designu značky Opel, kromě toho má pro SUV typické černé plastové obklady a stříbřité panely ve spodní části vozu, které dodávají novému crossoveru tzv. funkční eleganci.

Dominantou interiéru bude středový dotykový displej s úhlopříčkou 8 palců integrovaný do středové konzole, který je pouze zobrazovačem nového palubního systému značky. Ten využívá rozhraní bluetooth a je samozřejmě kompatibilní se systémy Apple Car Play a Android Auto.

S palubním systémem kompatibilní smartfony lze nabíjet i bezkontaktně – pomocí elektrické indukce. Příplatkový telematický systém Opel OnStar poskytne užitečné informace a funguje také jako Wi-Fi hotspot, který umožní připojení dalších koncových mobilních zařízení.

Mnohé možná nadchne variabilita interiéru. Crossland X má totiž posuvná sedadla druhé řady až o 150 mm. Ta jsou zároveň dělená a sklopná v poměru 60/40. Posunutím druhé řady sedadel úplně dopředu se zvýší základní objem zavazadlového prostoru (410 litrů) na hodnotu 520 litrů a jejich úplným sklopením můžete ve voze vytvořit prostor pro náklad o objemu až 1255 litrů.

Z hlediska výbavy si Crossland X přiváží do svého segmentu zajímavé novinky, které by měly přispět k vyšší míře bezpečnosti a snadnějšímu ovládání. V prvním případě stojí za zmínku adaptivní světlomety AFL kompletně osazené diodami a asistenční systém varování před kolizí (FCA) s detekcí chodců.

Jeho součástí je také funkce autonomního brzdění (AEB), která pracuje samočinně v rozmezí rychlostí 5 až 85 km/h. Do rychlosti 30 km/h systém snižuje nárazovou rychlost případné kolize se zpomalením 0,9 g, nad rychlostí 30 km/h brzdí jen na rychlost 22 km/h. O úplné zastavení se pak musí postarat řidič.

Co se týče snadnějšího ovládání, může být Crossland X Vybaven například head-up displejem, parkovací kamerou s širokoúhlým objektivem (180°) nebo parkovacím systémem APA, který vozidlo sám zaparkuje do podélného nebo příčného parkovacího místa.

Nechybí ani systém varující před nechtěným vyjetím z jízdního pruhu, zařízení pro čtení dopravních značek nebo systém varování před objekty v tzv. mrtvém úhlu vnějších zpětných zrcátek.

Další technické podrobnosti zatím nebyly zveřejněny. Nabídku motorů a převodovek stejně jako zaváděcí ceny zástupci automobilky prozradí pravděpodobně až při prvním odhalení novinky v Berlíně 1. února.