Další čínská auta na březích Evropy: elektromobily BYD navrhoval bývalý designér Audi

Zatímco evropské automobilky se v posledních měsících potýkají s propadem prodejů, čínské značky míří do Evropy ve velkém. Naposledy ohlásila své plány automobilka BYD, která se v prohlášeních rozhodně nedrží zkrátka: laťku pro ni nastavují Volkswagen nebo Hyundai a Kia, a uvažuje dokonce nad vlastní evropskou továrnou.

Automobilka BYD, což je zkratka pro Build Your Dreams, v překladu "postavte si své sny", nepatří k historickým velikánům. Vznikla v roce 1995 jako producent baterií a až v roce 2003 začala s vývojem vlastních osobních aut. Jenže o necelé dvě dekády později se o ní píše jako o největším producentovi elektroaut na světě, třebaže část ze 641 tisíc prodaných aut má plug-in hybridní nebo vodíkový pohon. Je to nejspíše i proto, že tyto dvě kategorie spolu s elektroauty se v Číně schovávají pod zkratku NEVs: to jsou auta, která mají díky nízkým emisím nárok na různá vládní zvýhodnění.

BYD se každopádně dokázal za dvacet let vypracovat z neznámého lokálního výrobce na globálního hráče, který se letos poprvé dostal do prestižního žebříčku společnosti Kantar. Ta vyhodnocuje nejhodnotnější firmy světa v mnoha odvětvích, mimo jiné i automobilovém průmyslu, kde se BYD umístil na osmém místě s hodnotou 10,519 miliardy dolarů. Přeskočil tak i Volkswagen nebo Porsche. Jeho divize zabývající se výrobou baterií pro elektromobily je pak třetí největší na světě po firmách CATL a LG.

Výraznější stopu v Evropě ale zatím BYD nezanechal. Minimálně v rámci prodeje osobních aut. Jeho dodávky a hlavně elektrobusy je naopak možné potkávat i na starém kontinentu: značku BYD mají dokonce i ikonické červené londýnské autobusy. Po zhruba ročním pilotním prodejním projektu v Norsku, kde se podle dat oborového magazínu Automotíve News Europe prodalo od loňského září do letošního července 2216 kusů sedmimístného elektrického SUV Tang, však chce automobilka výrazněji promlouvat i do prodejů osobních aut.

Ambice nejsou úplně malé, laťku pro Číňany podle zástupce generálního ředitele evropské pobočky BYD Briana Yanga nastavují elektromobily řady ID od Volkswagenu a také elektroauta dvojice Hyundai a Kia. S jakými modely se BYD do Evropy vlastně vydává? Zpočátku budou tři, již zmíněné sedmimístné SUV Tang, sedan Han a kompaktní SUV Atto 3. Právě poslední jmenovaný model má být evropským bestsellerem značky, a to díky příznivé ceně i použité technice.

Atto 3 s délkou 4455 mm a rozvorem náprav nataženým na 2720 mm je jediné ze tří aut, které stojí na nové platformě e-Platform 3.0, vyhrazené jen pro elektromobily. Ta podle automobilky dokonce podporuje 800V napětí a s ním i velmi rychlé nabíjení (u Hyundai a Kia je to až 350 kW), byť kompaktní SUV touto technologií nedisponuje a nabíjí se nejvíce 88 kW. Standardem je ale třeba tepelné čerpadlo, zástupci značky pak tvrdí, že jsou otevření spolupráci i s dalšími automobilkami, včetně cizího využití jejich elektrického základu.

Atto 3 má dále pohon předních kol a jediný elektromotor s výkonem 150 kW. Jeho lithium-železo-fosfátová baterie - pochopitelně vlastní výroby - má kapacitu 60,48 kWh a stačí k dojezdu 420 km. Z 30 na 80 procent kapacity baterie se pak dostane za 29 minut. Mezi hlavní konkurenty budou patřit mimo jiné i Volkswagen ID.3 nebo Renault Mégane E-Tech.

Další dva modely - Tang a Han - využívají stejnou techniku. Mají pohon všech kol i výkon 380 kW. Sedmimístné SUV Tang s délkou 4,87 metru a rozvorem nataženým na 2,82 metru má pak baterii s kapacitou 86,4 kWh a dojezd 400 km. Pětimetrový sedan Han má baterku s kapacitou 85,4 kW a dojezd 521 km. Na stokilometrovou rychlost se z klidu dostane za 3,9 vteřiny.

O design všech tří modelů, stejně jako i dalších automobilů BYD, se postaral Wolfgang Egger. Jméno, které je v automobilovém světě známé například díky karoserii Alfy Romeo 8C Competizione či 147. Od roku 2007 vedl Egger design Audi a pod něj spadajícího Lamborghini, o šest let později ale z koncernu VW odešel, aby následně zakotvil právě u čínské automobilky BYD. U modelu Atto 3 se pak vedle vnějších tvarů dá zmínit i kabina s otočnou 15,6palcovou obrazovkou, kterou je tak možné použít jak v horizontálním, tak vertikálním režimu zobrazení. Podobné řešení bude mít třeba i koncept Škoda Vision 7S, které bude naopak větší Tang konkurovat.

Už v září se čínské elektromobily, kromě Norska, objeví v zemích Beneluxu a také ve Švédsku, Dánsku a Izraeli. Do konce roku pak mají následovat také Německo, Francie nebo Velká Británie. BYD bude k prodeji využívat tradiční dealery, nebude tedy minimálně zatím prodávat auta napřímo, jako to chystají někteří konkurenti.

Vyloučená ovšem není stavba vlastního evropského závodu. Píše to alespoň britský magazín Autocar, kterému Brian Yang řekl, že značka o nějaké formě lokalizace skutečně uvažuje. Přesnější ale nebyl, takže by mohlo jít o výrobu aut, baterií nebo obojího. Záležet ale bude také hodně na prodejním úspěchu či neúspěchu v Evropě. Zatím značka vyrábí v čínském Šen-čenu.

Připomeňme, že ani ne před měsícem oznámila své evropské plány jiná čínská automobilka Great Wall, která chce ještě do konce roku začít na mnoha evropských trzích včetně Německa prodávat své značky Ora a Wey. Delší dobu je už v Evropě - a od začátku prázdnin i na českém trhu - zabydlena další čínská značka MG z portfolia SAIC, kam spadá i výrobce Maxus. Rovněž jeho modely je možné koupit v České republice. Už loni se do Česka vydala automobilka Dongfeng, nejen v Německu, ale především Norsku, kde má většina prodaných aut elektrický pohon, je možné najít i modely dalších čínských značek jako třeba Hongqi. Z Číny se do Evropy dováží také některé elektromobily renomovaných západních značek jako BMW nebo Tesla.