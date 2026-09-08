Další automobilová značka bude propouštět. Jaguar Land Rover zruší asi 4000 míst

Jaguar Land Rover čeká další bolestivé škrty. Britský výrobce luxusních vozů během příštích dvou let zruší zhruba desetinu pracovních míst, tedy asi 4000 pozic. Automobilku vedle vysokých nákladů a slábnoucí konkurenceschopnosti trápí také čínská konkurence, americká cla a následky loňského kybernetického útoku. Výroba Defenderu a Discovery v Nitře se zatím pokračuje.
Britský výrobce luxusních automobilů Jaguar Land Rover (JLR) hodlá v příštích dvou letech zrušit po celém světě asi 4000 pracovních míst. S odkazem na sdělení firmy, která vyrábí auta i na Slovensku, to v pondělí uvedla agentura Reuters.
Jaguar Land Rover po celém světě zaměstnává kolem 40 tisíc lidí. Rušení pracovních míst je součástí plánu na snížení nákladů a posílení konkurenceschopnosti podniku.
Společnost JLR se podobně jako další evropské automobilky potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Firmu navíc vloni na podzim zasáhl kybernetický útok, kvůli němuž musela na více než měsíc přerušit výrobu.
Zvláštní situace panuje také přímo u značky Jaguar, která je součástí koncernu JLR. Automobilka v rámci radikálního přerodu značky ukončila výrobu a prodej dosavadních modelů a nyní prakticky nemá co nabídnout novým zákazníkům.
V prosinci 2025 sjel z výrobní linky poslední F-Pace, poslední model dosavadní generace. Značka tak v současnosti nevyrábí žádný sériový vůz a čeká na příchod nové generace výhradně elektrických modelů.
První z nich má dorazit letos. Značka tak v podstatě na určitou dobu dobrovolně opustila běžný automobilový trh, aby se pokusila vrátit jako výrazně luxusnější a výhradně elektrický konkurent značek jako Bentley či Porsche.
Kde jsou továrny
JLR má továrny v Británii, ale také na Slovensku, v Indii, Brazílii a společný podnik na výrobu aut v Číně. Ve slovenské Nitře montuje modely Defender a Discovery. Automobilku vlastní indická firma Tata Motors.
„Automobilový průmysl čelí velkým problémům, které zahrnují technologické změny v prostředí ostré konkurence a přetrvávající politické nejistoty,“ uvedl šéf automobilky PB Balaji.
Firma v srpnu oznámila, že v prvním finančním čtvrtletí, které skončilo 30. června, jí klesl čistý zisk na 66 milionů liber (zhruba 1,9 miliardy Kč) z 248 milionů liber před rokem. Tržby meziročně klesly téměř o deset procent na šest miliard liber.
K rozsáhlým úsporným opatřením v poslední době přistupují také další evropské automobilky. Dozorčí rada německého automobilového koncernu Volkswagenu například minulý týden schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku.
Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až sto tisíc pracovních míst či omezit počet modelů.
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