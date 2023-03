Jednodenní dálniční známka bude už za rok. Kupony podraží, za tři měsíce má být jasno

Motoristé v Česku si od příštího roku připlatí za dálniční známky. Ministerstvo dopravy je na to postupně zveřejňovanými informacemi a debatami o zvýšení cen připravuje už minimálně rok. "Do poloviny letošního roku bude jasné, o kolik kupony zdraží," říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. S plánovanou změnou přijde také zavedení jednodenní viněty.

Ceny dálničních kuponů v Česku budou od příštího roku dražší. O kolik přesně, zatím stále není jasné. "Cena dálniční známky se nezvyšovala jedenáct let. Za tuto dobu se také proměnila hodnota peněz. Je tak namístě uvažovat od příštího roku o zdražení dálniční známky v řádu stokorun. Přesnou částku zveřejníme do června tohoto roku," řekl Aktuálně.cz Filip Hlušička z tiskového oddělení ministerstva dopravy.

Již dříve o plánech na zdražení informoval ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a připustil, by roční kupon měl stát zřejmě o několik stokorun víc než nyní. "Zdražení nebude v násobcích současné hodnoty, spíše to bude v řádu procent. Ale o tom právě teď jednáme," upřesňuje. Ve hře je také možnost každoročního zdražování o inflaci. Aktuálně stojí roční dálniční kupon v Česku 1500 korun, měsíční vyjde na 440 korun, desetidenní na 310 korun.

Ministerstvo argumentuje, že je potřeba zvýšit objem vybraných peněz na dálničních poplatcích také proto, že se výnos využívá k údržbě, modernizaci či výstavbě dopravní infrastruktury, a také poukazuje na to, že se v průběhu posledních jedenácti let, kdy se dálniční známky nezdražovaly, dálniční síť značně rozšířila. Loni rezort vybral na dálničních poplatcích 5,85 miliardy korun.

"Za dobu od roku 2011 do roku 2021 přibylo 217 kilometrů nových dálnic a k tomu se 160 kilometrů D1 zmodernizovalo. V roce 2022 přibylo na dálniční síti 21,2 kilometru, v roce 2023 to bude sice jen 15,4 kilometru, ale v roce 2024 se otevře k provozu rekordních 118,1 kilometru," vysvětluje Hlušička z ministerstva dopravy. Aktuálně má česká dálniční síť 1370 kilometrů, z toho je možné jezdit po 286 kilometrech bez placení dálničního poplatku.

Jednodenní "dálnička" bude už za rok

Ministerstvo spojí zdražení kuponu s další novinkou pro motoristy, a tou je zavedení jednodenní viněty. Nyní se ale řeší, zda se začne prodávat už od ledna 2024, anebo až v březnu téhož roku. Evropská směrnice o zpoplatnění provozu na pozemních komunikacích v eurozóně totiž požaduje, aby jednotlivé státy v EU zavedly takzvanou jednodenní dálniční známku pro osobní vozidla nejpozději 24. března 2024.

Ministerstvo dopravy přitom dříve pro Aktuálně.cz uvedlo: "V zákoně sice musí být do zmíněného termínu zakotvena její existence, neznamená to ale, že by se měla ve stejnou chvíli také zavést do praxe," vysvětloval na podzim loňského František Jemelka, tiskový mluvčí rezortu dopravy.

Situace se však od té doby podle něj změnila. "Nyní máme k dispozici po zjišťování informací a získání výkladu Evropského parlamentu, že jednodenní viněta musí být skutečně zavedena do březnového data 2024. Teď jde ale o to, zda jednodenní kupon nabídneme až po tomto termínu, anebo od začátku příštího roku. O obou těchto bodech, tedy kuponu na jeden den a zdražení známek od příštího roku, teď jednáme a jasno bude nejpozději do poloviny tohoto roku," komentuje Jemelka.

Cena jednodenní známky bude tedy jasná až poté, co ministerstvo oznámí, o kolik kupony od příštího roku podraží. Vypočítá se na základě ceny ročního kuponu, nesmí překročit hranici devíti procent. Za aktuální situace, kdy roční známka vyjde na 1500 korun, by jednodenní známka vyšla na 135 korun.

S krátkodobou známkou se má zjednodušit tranzitní doprava. Hodit se může především lidem, kteří po Evropě cestují třeba na dovolenou.