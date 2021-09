Dacia protáhla Sandero a vrací sedmimístné kombi. Jogger bude prvním hybridem značky

První Dacia Logan MCV nebyla jen levná, ale především prakticky bezedná. Mohla mít až sedm sedadel, dostala dvoukřídlé zadní dveře a převezla naprosto cokoliv. Druhý Logan MCV přišel o třetí řadu sedadel a z více dodávkového kombi se stalo klasické rodinné auto. Teď Dacia představila Jogger, který vychází z třetího Sandera a Loganu a vrací do hry kombi se sedmi místy k sezení.

Když Dacia loni oznámila konec Loganu MCV a Dokkeru (brzy se z nabídky vytratí i Lodgy), vypadalo to, že zájemce o praktické auto rumunské automobilky bude odkázán především na SUV Duster. Dacia ale nakonec představila model, který stejně jako původní Logan MCV z roku 2007 spojuje osobní dodávku a kombi.

Jogger, který je podle automobilky propojením toho nejlepšího ze světa MPV, kombi a SUV, vychází z poslední generace Sandera a tříprostorového Loganu. To znamená využití jednodušší verze platformy CMF-B, ovšem s unikátní zadní částí.

Ta umožnila natáhnout délku na 4547 mm, přičemž mezi nápravami má auto mamutích 2897 mm. To je na úrovni aut vyšší střední třídy a ne kompaktů a o 293 mm více než u Sandera. Nejdůležitější je ale stejně objem zavazadlového prostoru, a ani tady Jogger nezklame. Nabízí 160 litrů v sedmimístném, 565 v pětimístném (pokud má auto jen pět míst, je za sedadly 708 litrů) a 1819 litrů ve dvoumístném uspořádání. Auto může být opět až sedmimístné, standardem ale bude jen pět sedadel. Kdo nechce SUV a nevybere si ve stále řídnoucím segmentu klasických MPV, má po delší době skutečně dostupnou a především novou alternativu.

Aby byl přístup do třetí řady sedadel co nejlepší, prodloužila automobilka zadní dveře, zároveň také vybavila druhou řadu specifickým sklopným mechanismem. Pro porovnání - ve druhé řadě bude před koleny 181 mm, ve třetí 127 mm. Vzhledem k pravidelnému tvaru střechy se povedlo udržet nad hlavami cestujících v obou řadách srovnatelné místo, rovněž v ramenou jsou minimálně čísly obě řady relativně vyrovnané (1410 vs. 1243 mm).

Kdo čekal, že Jogger převezme techniku Sandera, bude překvapen. Dacia totiž auto vybavila ve své nabídce poprvé přeplňovaným litrovým tříválcem TCe o výkonu 81 kW. To je o 15 kW více, než kolik má tříválec v Sanderu. Maximum točivého momentu je 200 Nm. Vedle toho ale nebude chybět ani již známý litrový tříválec upravený pro pohon na LPG. Plynová verze má výkonu 74 kW a dojezd až kolem tisíce kilometrů (nádrž na plyn má 40 litrů, na benzin potom 50 litrů).

V roce 2023 se k těmto dvěma motorům připojí hybridní ústrojí s benzinovou šestnáctistovkou, dvěma elektromotory (jeden z nich je vysokonapěťový startér-generátor) a automatickou převodovkou. Baterie má mít 1,2 kWh a Dacia slibuje, že 80 procent času na cestách po městě bude auto schopné jezdit na elektřinu. Půjde také o první hybridní Dacii vůbec, přičemž asi nepřekvapí informace, že by se mělo jednat o nejlevnější hybridní sedmimístné auto na trhu.

Vnější design využívá přední část známou ze Sandera a Loganu, a to včetně diod pro denní a potkávací svícení. Nechybí ani typický design ve tvaru písmene Y. Z profilu vyniknou natažené dveře i rozvor náprav, některé verze vozu pak mohou mít modulární střešní ližiny, které uvezou až 80 kg. Vzadu jsou pak světla protažená až ke střeše, nechybí ani velké (jednodílné) víko kufru. Mimochodem světlá výška vozu je 200 mm, terénní ambice ještě zvýrazňují třeba plastové obložení podběhů nebo nárazníků.

Ani kabina se od interiéru Loganu a Sandera zásadně neodlišuje. To znamená, že lépe vybavené verze budou mít centrální osmipalcový dotykový displej multimediálního systému (základní výbava bude obsahovat rádio). Nechybí ani látkové obložení palubní desky. Především se ale hraje na praktické detaily - odkládací prostory mají dohromady 24 litrů, k dispozici budou výklopné stolky ve druhé řadě a ve třetí řadě dostane každý cestující svou vlastní loketní opěrku.

Z příplatkové výbavy zmiňme automatickou klimatizaci, vyhřívaná přední sedadla, hlídání slepého úhlu nebo parkovací senzory vpředu i vzadu. Autonomní nouzové brzdění, známé už ze Sandera, by mělo být i tady součástí standardního vybavení.

Ceny Dacia zatím nezveřejnila, objednávky by se měly otevřít letos v listopadu, první auta k zákazníkům přijedou v únoru příštího roku. Premiéru si auto odbude na nadcházejícím autosalonu v Mnichově. Hned na začátku prodejů se auto objeví také v úvodní limitované sérii Extreme.