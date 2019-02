před 2 hodinami

Jestliže před patnácti lety, kdy na trh vstupoval první Logan, byla Dacia jen výrobcem levných vozů, dnes už toto přirovnání zdaleka neplatí. Rumunská auta jsou pořád dostupnější než většina konkurentů a některá řešení jsou tomu přizpůsobena, zároveň ale automobilka stále více sází i na dříve luxusní prvky. V aktuálních modelech tak najdete navigaci či automatickou klimatizaci. Do SUV Duster navíc míří vůbec nejsilnější motor, jaký kdy Dacia měla. Benzinová třináctistovka s výkonem až 110 kW, na jejímž vývoji se podílel i Mercedes-Benz. Není to ale jediná inovace v celém programu značky. Podívejte se, co nového Dacia nabízí.

