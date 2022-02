Šéf Dacie a Renaultu ČR: Když PSA končí s osobními dodávkami, nabídneme lidem Kangoo

Největším hitem letošního roku bude u značky Dacia model Jogger. Jde v podstatě o sen "obyčejných" lidí, bytelné auto bez zbytečných vymožeností se základní cenou hluboko pod půl milionu. "Bude to hit, obzvlášť mezi fyzickými osobami," věří Zdeněk Grunt, ředitel českého zastoupení značek Dacia a Renault. Ten také okomentoval nedávné informace týkající se osobních verzí dodávek od PSA.

Obchodní výsledky značek Renault a Dacia na českém trhu nedopadly nejlépe. Renault meziročně klesl o 10 procent (9040 vs. 8098 aut), Dacia se 7492 prodanými vozy oproti 10 334 autům v roce 2020 spadla dokonce o 28 %.

"U Renaultu jsme na začátku roku bojovali s tím, že jsme nasadili až příliš ambiciózní cenovou politiku. Stačilo pár měsíců a všechny ostatní značky zdražily také, čímž se rozdíly vyrovnaly," vysvětluje Zdeněk Grunt, ředitel českého zastoupení značek Renault a Dacia.

"Jenže pak jsme, stejně jako všichni ostatní, řešili nedostatek aut kvůli chybějícím čipům. U Dacie byl jiný problém, z původně čtyř modelů jsme měli v nabídce rázem jen dva," dodává. Automobilka ukončila prodeje Dokkeru a Loganu MCV, brzy se z nabídky vytratí také sedmimístné MPV Lodgy.

V letošním roce skupina Renault-Dacia uvede několik novinek. V prvé řadě zvýšené kombi Dacia Jogger, jehož cena startuje na částce 373 500 Kč, sedmimístné provedení vyjde minimálně na 396 500 korun. Bohužel ale auto stačilo už po zhruba měsíci na trhu zdražit, původně byl základ o 15 tisíc levnější. "Zdražovat budeme muset i nadále a plošně, vstupní náklady automobilek se zvedly včetně energií i o 30 %, a to se musí promítnout do cen vozů," říká Grunt.

Jogger vychází z modelů Sandero a Logan, příď mají prakticky identickou, až se nabízí zamyšlení, že designér u Dacie má poměrně snadnou práci. Má ale svébytnou záď a zaměřuje se na prostor. Tvary dlouhého a lehce zvýšeného kombíku tak trochu připomínají automobilového jezevčíka.

"Bude náhradou za několik aut současně. Lodgy i Logan MCV, a částečně i za Dokker. Ten musel skončit, protože měl příliš neaerodynamickou karoserii. Jogger je kompromis, s ním zvládneme splnit nároky na emise a nabídnout žádanou praktičnost," říká Grunt.

Věří proto, že bude hitem mezi soukromými zákazníky, takzvaném retailu. Ostatně loni se Dacia zařadila v Evropě mezi tři nejprodávanější značky, které si pořizovaly fyzické osoby, a vykázala v této oblasti meziroční nárůst o tři procenta. Nejžádanější byl model Sandero.

"Myslíme si, že ho brzy dožene Jogger, minimálně v Česku. Už nyní evidujeme přes 700 objednávek, zhruba polovinu tvoří soukromé osoby. Polovina objednávek je od zákazníků, kteří si Dacii pořizují vůbec poprvé. Jsou to lidé, kteří chtějí normální poctivé rodinné auto. Za dva roky už taková na trhu pomalu nebudou," pochvaluje si novinku Grunt.

Podle Grunta je značka Dacia oblíbená právě proto, že spojuje účelovost a vysokou užitnou hodnotu za rozumné peníze. Dacie jsou jednoduchá auta, která razí filozofii "Co ti nechybí, to tu nepotřebuješ". A překvapivě i stále odolávají elektrifikaci.

"Nemáme zatím ani interní informace o tom, kdy by se Dacia měla stát plně elektrickou značkou. Tuto roli na sebe bere Renault, loni prodal 30 % elektromobilů a hybridů řady E-Tech. Ale budeme mít hybridy a nadále propagujeme pohon na LPG. Chceme Dacii co nejdéle udržet konvenční. Tím, že jsme ve skupině dva výrobci, jde to, kdyby Dacia fungovala osamoceně, nešlo by to," přiznává Grunt.

K snížení flotilových emisí Dacii pomáhá elektromobil Spring. "Jen Dacia může nabídnout elektrické auto do města za tak přátelskou cenu. V přecpaných evropských městech a samozřejmě díky dotacím dává daleko větší smysl v západních zemích, kde se dá pořídit i za čtvrt milionu," uvažuje Grunt. Loni se modelu Spring prodalo v Evropě více než 50 tisíc kusů.

Když odchází PSA, nastoupí Renault

Ještě jedna důležitá novinka z řad Renaultu se uvede letos na trh, i když konkrétní měsíc zatím firma zveřejnit nechce. Půjde o osobní variantu dodávky Kangoo se spalovacími motory.

Tato zpráva přichází v době, kdy konkurence od Stellantisu naopak tento segment opouští, většina verzí MPV Peugeot Rifter, Citroën Berlingo a Opel Combo se spalovacími motory končí. Jejich prodloužené varianty přitom byly posledními vozy z nabídky ve třídě aut pro sedm lidí s cenou pod půl milionu korun, protože konstrukčně vycházely z jednoduchého základu dodávkových vozů.

"Mizející nabídka takových aut nebude pro zákazníky dobrou zprávou. Kangoo nabízet budeme a nezapírám, že jedním z impulzů, proč se ho Renault rozhodl uvést na trh co nejdříve, je i to, že PSA přistupuje k tomuto kroku," říká Grunt.

"Skupině PSA se nedivím, jsou to jednoduché počty. Po spojení s FCA si už Fiat nemůže kupovat emisní odpustky u Tesly, jenže někdo to zaplatit musí. To je daň za nákup FCA skupinou PSA, která už nadále tato vysokoemisní vozidla prodávat nemůže. Bohužel trh se pokřivil. Nyní automobilky nemají ambici prodávat co nejvíc, dnes trh určují jiná, trochu protichůdná pravidla," komentuje Grunt situaci s mizející nabídkou cenově dostupných osobních dodávek.

Osobní Kangoo se spalovacím motorem ale bude také "horké zboží", automobilka bude muset stanovit kvóty pro jednotlivé trhy, aby nepřekročila limit flotilových emisí na letošní rok. Zdeněk Grunt ze skupiny Renault přiznává, že to ostatně platí i pro osobní variantu modelu Trafic. "Kvóty jsou jediná možnost, jak auto udržet při životě a vyhnout se pokutám."