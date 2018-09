Dacia je jako Lidl, automobilka nadále boduje jednoduchostí

Z čistě technického hlediska nabízí Dacia pouhé tři modely v různých karosářských verzích, k úspěchu jí to stačí. | Foto: Dacia

Rumunská automobilka dokázala za deset let téměř ztrojnásobit svoje prodeje. Vděčí za to jednoduchému receptu: nic nekomplikovat.

Elektromobilita, autonomní řízení, asistenční systémy, nové prodejní kanály? To jsou věci, s nimiž by se podle názorů představitelů Dacie měli trápit jiní. Pro automobilku nejsou tématem, má jednoduchou a přehlednou nabídku, která zahrnuje šest modelů (naposledy modelovou paletu rozšířila v roce 2012, kdy uvedla malou dodávku Dokker), a, odpusťte otřepanou frázi, na nic si nehraje.

Navzdory tomu, že se Rumuni odmítají věnovat automobilovým trendům, tempo růstu jejich prodejů nepolevuje. V roce 2008 dodali zákazníkům necelých 260 000 aut, vloni to bylo lehce přes 610 000 a letos? Celosvětové prodeje by měly dosáhnout 700 000 vozů, přičemž 550 000 by mělo připadnout na Evropu. V Česku vzrostly prodeje mezi lety 2016 a 2017 o 17 procent.

Dacia ale není jen úspěšná, co se objemu prodejů týče. Renaultu navíc dokáže vydělávat peníze. Recept je snadný: automobilka sází na prověřenou a existující techniku, nemá sáhodlouhé ceníky, které by komplikovaly, a tím prodražovaly výrobu, nepodbízí se akčními nabídkami, jež by ji snižovaly zisk, využívá jen ověřené prodejní kanály a loajalitu zákazníků si dokáže získat pomocí relativně levných marketingových kampaní, jakou je třeba Dacia Piknik.

Letos se u nás této akce, kde si mohou majitelé vozů Dacia vyzkoušet nové modely a je pro ně připraven bohatý program, zúčastnilo přes 7700 lidí, vloni to bylo 7100. Podobné akce jsou u jiných automobilek naprosto ojedinělé a rozhodně ne tak masové.

Po uvedení druhé generace SUV Duster vzrostly prodeje tohoto modelu o 16 procent, nebyl ale osamocen, podobně dobře na tom byl i hatchback Sandero a malá dodávka Dokker. Zákazníci se navíc k Dacii začínají vracet. "Od roku 2015 vnímáme příliv lidí, kteří si jdou pořídit svoji další Dacii," řekl marketingový šéf značky Sylvain Coursimault serveru Automotive News Europe.

Čísla jeho slova potvrzují, 55 procent zákazníků si jde pro svou další Dacii (někteří přecházejí od Loganu nebo Sandera k Dusteru), 10 procent přechází od Renaultu a zbytek od jiných značek nebo si dříve pořizovali ojetiny. Přetahovat zákazníky autobazarům se Dacii ostatně daří dlouhodobě.

"Dacia je chytrá volba," říká Coursimault a přirovnává značku k Lidlu, Ryanairu nebo H&M. "Auta jsou stále těžší, dražší, složitější a výkonnější. Úkolem Dacie je jít proti těmto trendům," doplňuje její marketingový šéf.

Ke snížení výrobních nákladů Dacia sdílí díly, kde je to možné. Například přední dveře Dusteru odpovídají těm u předchozí generace Loganu. Kromě Rumunska se auta staví i v Maroku, kde je pracovní síla ještě levnější.

Již dlouho je jasné, že vedení Renaultu si musí mnout ruce. Francouzi koupili Dacii v roce 1999 za pouhých 50 milionů dolarů, měla se pro ně stát tím, čím byla Škoda pro koncern Volkswagen. V roce 2004 uvedla na trh své první novodobé auto, jednoduchý Logan, který byl takovým hitem, že se dostal i na západní trhy, s nimiž se původně nepočítalo, a stál u zrodu úspěchu podceňované značky.

Je ovšem také nutno podotknout, že kromě peněz, které musel Renault zaplatit za samotnou automobilku, do ní také pořádný balík nalil. Konkrétně 2,8 miliardy eur, a to včetně 2,2 miliardy, za něž přestavěl výrobní závod v Pitesti. Z jeho linky sjede nové auto každých 54 sekund, dohromady to činí 450 000 aut ročně. A nechybí ani testovací polygon, na němž kvůli rostoucím požadavkům zákazníků na kvalitu zpracování automobilka testuje právě odolnost použitých dílů a materiálů.

Plány Dacie do budoucna zůstávají smělé. V roce 2017 prodal Renault po celém světě 1,4 milionu levných vozidel, mezi něž patří právě i Dacie a z nichž většina technicky vychází z Dacie Logan. Pro rok 2022 by šéf koncernu Carlos Ghosn chtěl udat 2,2 milionu takových aut.

Dacia proto plánuje i obměnu modelové řady. Chystá se redesign MPV Lodgy, nová generace hatchbacku Sandero, který dostane techniku nadcházejícího Renaultu Clio, a mluví se i o nějaké další variantě Dusteru.

Zásadním úkolem pro Dacii ale bude vypořádat se s evropskými emisními předpisy, které přijdou v letech 2020 a 2021. Jejím zákazníkům se totiž rozhodně nebude chtít platit za drahá elektrifikovaná, hybridní ústrojí.