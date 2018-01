Čtyři roky života strávíme v autě. Z průzkumu vyšlo najevo, že se v nich také hádáme i líbáme

před 3 hodinami

V nedávném netradičním průzkumu se zjišťovalo, co všechno děláme v autech během doby, kterou v nich za života strávíme, samozřejmě vedle toho, když řídíme. A výsledky jsou docela zajímavé. V autech se totiž nejen holíme, líčíme, hádáme a usmiřujeme. Také se v nich líbáme se svými protějšky a často také nejen to.

V autech trávíme spoustu času. Dokonce se to i spočítalo, takže teď víme, že průměrný Evropan prožije přes čtyři roky svého života v automobilu.

Tým silniční bezpečnosti zveřejnil výsledky průzkumu realizovaného nezávislou marketingovou společností Common Sense Advisory pro automobilku Citroën. Anketa měla za cíl zjistit, jakou část svého života stráví průměrný občan Evropské unie v automobilu i jakým aktivitám a kolikrát za život se jim během jízdy věnuje.

Odpovídalo více než 3500 respondentů ze sedmi států EU. Bohužel Češi chyběli, což je velká škoda. Bylo by zajímavé porovnat odpovědi Čechů s ostatními Evropany.

Z průzkumu vyšlo najevo, že v autě v průměru prožijeme přesně čtyři roky a jeden měsíc, z toho dva roky a devět měsíců za volantem a jeden rok a čtyři měsíce jako pasažéři.

Zhruba polovinu času, tedy dva roky a jeden měsíc z celkového času, cestujeme v autě se svými rodinami nebo přáteli. Také díky průzkumu víme, že Evropané procestují potmě celkově více než šest měsíců.

Každodenní jezdci ale stráví ve svém vozidle více než pět let a čtyři měsíce. Za tmy se na silnicích pohybují více než devět měsíců. Za celý svůj život evropští motoristé svůj vůz někomu půjčí průměrně 86x a s někým společně vyjedou do práce nebo na dovolenou 198x.

Autoři průzkumu ale šli ještě do větších podrobností a přesně se vyptávali na to, co lidé v autech dělají. Vyšlo tedy najevo, že:

· jako řidiči 142x nouzově zabrzdí, aby zabránili kolizi

· 3918x poslouchají velmi hlasitou hudbu a 3917x zpívají

· 1234x se během jízdy češou, provádějí make-up či se holí

· 170x se hystericky smějí, naopak jen 59x pláčou

· 129x se hádají, ale také 61x se usmiřují

· 2050x jedí, 3312x pijí

· až 289x se někomu při jízdě podaří nápoj rozlít

· něco hledají pod svým sedadlem 1188x

· 797x si řidič povzdechne, že musí zase natankovat

· 2432x někoho políbí…

A polibkem to nemusí končit. "Průměrně čtyřikrát za život se občan EU v autě plně oddává fyzické lásce. To platí pro Brity či Francouze. Italové jsou v tomto směru nejvášnivější, uvedenou aktivitu v kabině svého vozu průměrně za život provozují osmkrát," upřesňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Anketa rovněž zjišťovala další jevy, například jak často se stane, že zapomeneme na to, kde jsme zapomněli zaparkovat. Nejedná se o nijak řídký jev, řidiči se s ním za život setkají 82x.

Pozitivně vyzněly výsledky, jak si o sobě myslíme, že se chováme za volantem. "Průměrný řidič totiž někomu ze svých kolegů na silnici poděkuje 4303x za život. A také 3122x někoho zpoza volantu pozdravíme, ať už se jedná o chodce, či jiného řidiče. Naopak hádku s jiným řidičem zažijeme jen 83x za život," uvádí Roman Budský.

Někdy jsou hodiny strávené o samotě za volantem dlouhé. A to je příčinou, že průměrný řidič si 2817x povídá v autě sám se sebou. Určitě lepší varianta než zdřímnutí si za volantem, se kterým se průměrný motorista setká za život 75x.

V místech, kde to neznáme, průměrně 106x požádáme někoho z místních o radu, jak dojet do cíle. A prý si přibližně třikrát v životě posteskneme, že auta už neumějí jezdit úplně sama.