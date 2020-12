Čtvrtá největší automobilka světa má zelenou. Evropská komise povolila fúzi FCA a PSA

Podnikatelům postiženým pandemií ministerstvo financí odloží díky prominutí úroků z prodlení automaticky všechny úhrady DPH do 16. srpna 2021. Zároveň do 15. dubna úřad promine zálohy na silniční daň. Dále MF odpustí správní poplatky, například za žádost o prominutí úroku z prodlení a posečkání nebo žádost o vrácení daně při dovozu a prominutí celního nedoplatku. V pondělí to schválila vláda, informovala na Twitteru ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Úhrady řady daní i poplatků vláda posunula nebo odpustila i v rámci jarní vlny pandemie.