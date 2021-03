Glosa: Pomsta za Huawei? Čína zakázala Teslám vjezd do státních objektů kvůli kamerám

Ve sběru dat nemá Tesla mezi automobily konkurenci. Aby mohla hodnotit zásahy asistenčních systémů, nechá natáčet vozovku před vámi. Aby zachytila zloděje či vandaly, sleduje okolí auta stojícího v garáži. A samozřejmě zná jeho polohu. To je přece špionáž, usoudila čínská armáda a zakázala Teslám vjezd do svých areálů. Následovalo podobné „doporučení“ vlády pro zaměstnance ministerstev.

KOMENTÁŘ: Sběr dat i jejich rychlé sdílení jsou silnou stránkou Tesly. Výrobce je zdůvodňuje důležitostí pro vývoj asistentů i usnadnění vyšetřování případných nehod. "Kdykoli zákazníci usedají do vozu, pomáhají nám zlepšovat systémy samočinného řízení," potvrzuje Elon Musk.

Kritici poukazují na to, že kamery natáčí i ostatní účastníky provozu nebo kolemjdoucí u zaparkovaného vozu. A také že záznamy lze spárovat s daty o času i poloze vozidla. To Tesla odmítá, videa s natočenou jízdou se prý odesílají bez identifikačních znaků vozidla či uživatele.

Hlásí se tak k dobrovolnému respektu k lidskému soukromí a k pravidlům slušné společnosti, jak ji chápeme v západní společnosti. Čínský režim to vidí jinak. Technicky vzato by auta informace spojit mohla, tudíž podle závěrů tamních úřadů představují bezpečnostní riziko.

Hodnocení vešlo ve známost minulý týden, kdy dva anonymní zdroje agentuře Reuters potvrdily zákaz vjezdu do vojenských objektů včetně ubytoven. Podle Wall Street Journal by Teslou neměli jezdit do práce ani zaměstnanci ministerstev a důležitých státních firem.

Obvinění budí rozpaky. Auta jiných značek sice neposílají do centrály snímky a videa svého okolí, ale Tesly se prodávají po celém světě. Armádní či policejní důstojníci v nich jezdí do střežených objektů i v Německu nebo v Izraeli. A že by Peking postřehl nebezpečí až teď, když se tam Tesly prodávají od roku 2013?

Reuters hledá vysvětlení v politice. Obvinění nejspíš mělo vyhrotit atmosféru před schůzkou diplomatů USA a Číny, která se konala minulý čtvrtek. Když Američané po léta varují před špionážním potenciálem komunikačních zařízení Huawei, přešla Čína do protiútoku s Teslou.

Takové vysvětlení dává logiku absurditou, načasováním i ironií, že se rukojmím čínské politiky stala firma, která poslední léta ochotně hrála hru s tamní propagandou.

Peking Teslu nápadně zvýhodňoval a hýčkal jako maskota svých dobrých vztahů se západem a pečlivé ochrany zahraničních investic. Takový je ale život a Elon Musk je dost vzdělaný na to, aby věděl, že když se z vás komunistický režim rozhodne udělat špiona, jdou fakta stranou.