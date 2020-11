Co dělat se staršími vozy? Trh s auty může kvůli emisím čekat slevy a silný prosinec

1. ledna 2021 začíná pro všechna nová auta platit zpřísněná emisní norma Euro 6d. Přípravu na ni ale automobilkám komplikuje pandemie koronaviru, uzavřené showroomy a pokles poptávky po nových autech. Evropská komise navíc oborovému sdružení ACEA nevyhověla a neodložila platnost normy o požadovaného půl roku.

Nová emisní norma nese označení Euro 6d-ISC-FCM. Pro automobilky se zpřísňují podmínky týkající se měření emisí v běžném provozu RDE, kdy již nemají povolen vyšší limit u oxidů dusíku. Emise v reálu teď smí hodnotu z laboratoře přesáhnout jen o nepřesnost měřicího zařízení. Novinkou je také palubní měřič spotřeby FCM, s jehož pomocí chce Evropská unie zjišťovat spotřebu aut v reálném provozu, byť zatím nerozhodla, jak bude z těchto počitadel data odečítat.

Pravidla sice platí pro nově uváděné typy již od začátku letošního roku, ale až od 1. ledna 2021 začne norma platit plošně, tedy pro všechny nové vozy na trhu. Nástup normy teď ale začala komplikovat pandemie koronaviru.

Podle celoevropského sdružení automobilového průmyslu ACEA by po celé Evropě mělo zůstat stát na 600 tisíc neprodaných skladových aut, která po 1. lednu nebude možné přihlásit. Pandemie podle ACEA navíc může zkomplikovat proces schvalování upravených vozů k provozu, ty tak nedostanou včas svou homologaci, nebude možné je prodávat a to by mohlo ohrozit pracovní místa.

ACEA proto požadovala odložení platnosti nové normy o půl roku. Evropská komise jí však nevyhověla. "Komise uvolněním pravidel nechce opozdit nebo zkomplikovat plnění svých závazků vyplývajících z pařížské klimatické dohody a cílů Zelené dohody pro Evropu," cituje vyjádření komise oborový magazín Automotive News Europe.

"Přísná nařízení ohledně škodlivých emisí jsou nejlepší cestou, jak podpořit soutěživost a inovace. Je také nezbytné, aby měli občané důvěru v to, že pro ně Evropská unie dokáže zajistit lepší zdraví a životní prostředí," dodává komise.

Její postup není nikterak překvapivý. "Evropská komise celkově ukazuje snahu spíše o zpřísnění než rozvolnění pravidel a restrikcí vůči automobilovému průmyslu," říká partner EY Petr Knap.

Knap očekává, že by se rozšíření platnosti normy mělo projevit tak, že v prosinci zaznamená i český automobilový trh nárůst počtu prodejů, tedy registrací, kdy automobilky přihlásí auta, jež oficiálně nepůjde po 1. lednu prodat jako nová, na sebe. "Vzhledem k zavření prodejen a zkomplikování vydávání prodaných vozů mohou zůstat v zásobách obchodníků vozy, které je třeba registrovat ještě tento rok. Vzhledem k omezeným kapacitám úřadů může být složité je navíc letos vůbec přihlásit. Nicméně to je zřejmě často jediná cesta, jak postupovat," říká.

Pokud by se prodeje aut v prosinci zvedly, znamená to podle Knapa zároveň i to, že v lednu dojde k jejich opětovnému poklesu.

Osloveným automobilkám nahrává do karet možnost přihlásit určité množství starších aut i "po termínu". "Existuje výjimka na deset procent nebo sto vozů z celkového prodeje za minulý rok, nebo dvanáct po sobě jdoucích měsíců, pro danou podvozkovou řadu. 1. ledna 2021 budeme muset nahlásit VIN těchto vozů na ministerstvo dopravy a doprodat, tedy přihlásit je v následujících dvanácti měsících, tzn. nejpozději do konce roku 2021," vysvětluje generální ředitel Porsche Česká republika, dovozce koncernových značek VW, Audi, Seat a VW Užitkové vozy, Jan Hurt.

Hurt však také přiznává, že druhá vlna pandemických opatření komplikuje prodeje. "V okolních zemích - např. na Slovensku a v Polsku - vlády tuto kvótu a termín doprodeje výrazně rozšířily," říká a očekává, že se podobně zachová i ta česká.

Ministerstvo dopravy přitom již podniká kroky, jak prodejcům pomoci. "Ano, doprodeje řešíme. Z různých diskusí a jednání nakonec vyplynulo, že Evropská unie nechává řešení na národních státech. Česko tedy má nyní požádáno u Evropské komise o souhlasné stanovisko s prodloužením doby o šest měsíců nad daný limit a zvýšení kapacity z deseti na dvacet procent," popisuje snahy vlády mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Minimálně u žádosti o prodloužení doby prodeje očekává ministerstvo pozitivní stanovisko, zvýšení počtu aut, která půjdou dodatečně registrovat, je zatím s otazníkem.

Jemelka se přitom odvolává na informace od českého Sdružení automobilového průmyslu, podle nějž by po Novém roce mělo v Česku zůstat na 13 tisíc aut plnících starší normu. Pokud by nebyla včas zaregistrována nebo se nevešla do výjimky, hrozí v krajním případě, že by bylo nutné je sešrotovat.

Dovozci, které oslovilo Aktuálně.cz, se však shodují v tom, že k takovému extrémnímu scénáři nedojde. "Značka Peugeot je na novou normu připravena a podnikla veškerá opatření, aby tato varianta nikdy nenastala. Vozy nesplňující novou normu plně pokryjeme zmíněnou výjimkou," říká mluvčí Peugeotu Radka Matthey. Podobné vyjádření jsme dostali i od značek Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen nebo Škoda.

V současné době přicházejí na sklad automobilek jen vozy splňující novou emisní normu. "Celá modelová paleta byla během letošního roku homologována podle nových předpisů," vysvětluje mluvčí Škody Pavel Jína. U Hyundai a Kie se ještě v nabídce najdou modely, které novou normu nesplňují. U Hyundai je to výběhová generace SUV Tucson a u Kie modely Ceed a Stinger, oba však dorazí do konce roku v upraveném provedení, aby emise splnily.

Na doprodeje automobilky plánují případně připravit nejrůznější akce. "V případě potřeby podpoříme naše prodejce a pro skladové vozy s končící emisní normou připravíme mimořádné podpory," říká Jan Hurt s tím, že dealery bude Porsche jako dovozce pravidelně upozorňovat na nutnost registrace skladových aut se starší normou.

Značky však také přiznávají, že jim registraci nových aut komplikují i omezení na straně úřadů. "Registrační místa jsou omezena většinou jen na jeden den v týdnu, je tedy fakticky nemožné auta registrovat včas," upozorňuje na problematickou situaci Jitka Jechová z Toyoty. S potížemi se setkávají i u Peugeotu.