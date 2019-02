Co dělat, pokud jste se na dálnici ocitli v protisměru? Odborníci radí: Neotáčet se

Na dálnicích D10 a D5 se koncem minulého týdne staly dva podobné případy: Řidič vjel do protisměru. Besip radí, co dělat. Nejhorší je, pokud se auto snaží otočit.

Dvě velmi podobné nehody se odehrály na českých dálnicích ve čtvrtek 14. února odpoledne a následující den ráno. V obou případech došlo k tomu že auta jela v protisměru, ať již z důvodu nepozornosti, únavy nebo špatného zdravotního stavu řidiče. BESIP proto sestavil několik základních pokynů, kterými by se měl řidič v provozu řídit.

"Nejdůležitější je, aby se řidič nesnažil na dálnici auto otočit. Nejen, že se to nesmí, ale je to především mimořádně riziková akce, která vzhledem k rychlosti projíždějících vozidel může mít fatální následky," uvedl šéf Besipu Tomáš Neřold.

Co dělat, pokud se ocitnete v protisměru? Zastavte na krajnici, ideálně na levé vedle nejpomalejšího jízdního pruhu, pokud to však možné není, pak neriskujte a zastavte co nejblíže středovému pásu dálnice. Zapněte varovné blinkry, ať je vaše auto více vidět Utečte z vozidla v reflexní vestě za svodidla. Bohužel i správně odstavené vozidlo představuje vysoké riziko srážky. Volejte linku 158 a informujte Policii o své poloze, vyčkejte do jejího příjezdu.

Jak se zachovat, vidíte-li jiné vozidlo v protisměru?

Besip rovněž radí, co dělat, pokud vy jedete správným směrem a zpozorujete vůz v protisměru. V tomto případě je postup jednoduchý. Okamžitě se spojte s Policií ČR prostřednictvím linky 158 a informujte ji o poloze auta v protisměru.

Podle Besipu už dnes funguje na dálnicích systém detekce vozidel v protisměru, čidla jsou nainstalována na mýtných branách. Jakmile zaregistrují vůz jedoucí opačným směrem, spustí poplach v centrále Národního dopravního informačního centra ŘSD. Řidičům se následně zobrazí varovná zpráva na elektronických infotabulích v daném úseku.

Dálnice D5 a nehoda s vozidlem v protisměru pohledem z policejního vrtulníku

Dálnice D5 a dopravní nehoda s vozidlem v protisměru pohledem z policejního vrtulníku | Video: Policie ČR | 00:25

"Když řidič zaregistruje zprávu o vozidle v protisměru, měl by zvýšit pozornost, zpomalit a zařadit se do pravého jízdního pruhu," dodává Tomáš Neřold s tím, že Besip ve spolupráci s dopravní policií, ministerstvem vnitra a Ředitelstvím silnic a dálnic nyní řeší umístění značky "stop protisměr" ve vytipovaných rizikových místech na dálnicích. První značky by se mohly objevit během jara.