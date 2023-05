Říkám jí Duckarka. Další Češka se chystá na Dakar s veteránem, 2CV Kachna bude divoká

"Říkám jí Duckarka a už teď vím, že tahle Kachna to určitě zvládne, já snad taky," popisuje se smíchem své auto rallye závodnice Bára Holická. Béžový Citroën 2CV, pro který se kvůli jeho kolíbání v zatáčkách vžila přezdívka Kachna, se promění v divoce barevný speciál, se kterým chce poprvé vyrazit na závod Dakar Classic.

Bára Holická o sobě říká, že je normální holka, která se sice k automobilovému závodění dostala hodně pozdě, až v 26 letech, ale obětuje mu všechno. "Všechny peníze, které vydělám, jdou na závody. Na dovolenou nejezdím, o víkendech závodím, trénuju, hrabu se v autě. Je to pro mě všechno," říká usměvavá pětatřicátnice.

Na mistrovství ČR v rallye startovala šestačtyřicetkrát a ve své třídě vyhrála šestkrát. Dvanáctkrát vyhrála v Dámském poháru a získala také cenu Elišky Junkové v anketě Zlatý volant.

Teď se chystá vůbec poprvé na závod Dakar Classic. "K veteránům mám blízko, osm let pomáhám s pořádáním veteránských závodů Rallye Prague Revival. Loni jsem se seznámila s Ollie Roučkovou, která už Dakar Classic jezdí se Suzuki Samurai. Nadchla mě pro závod s tím, že to to dá zvládnout, letos jsem se za ní byla podívat. A jak už tam jednou člověk je, tak to chce zažít na vlastní kůži," popisuje.

V únoru si na to pořídila pěkně zachovalý Citroën 2CV, kterému se pro typický kolébavý jízdní styl v zatáčkách přezdívá Kachna. "Bylo jasný, že na Dakar chci jet Citroënem. Závodím celý život jen v nich, mám DS3, předtím jsem jezdila v Saxu. Vždy se mi na Citroënech líbil jejich nadčasový design. Lidi u nových modelů často říkají, že jsou trochu divné, ale pak se často ukázalo, že je potřeba se k němu prožít, že design byl o kus před ostatními," popisuje své nadšení pro francouzskou značku.

"A Kachna je ideální. Když závodit v historickém Citroënu, není lepší. Navíc přitáhne pozornost. I technologicky je skvělá. Když mohla jezdit s farmáři přes pole s vejci a pytli brambor šedesátkou, tak zvládne i Dakar," směje se závodnice.

Zatím je její béžový Citroën 2CV, který teď využívá na běžné ježdění, docela obyčejný. Brzy ho ale čeká radikální proměna. Dostane bezpečnostní rám, posílí se mu motor, vylepší podvozek, aby byl odolnější. A vymění se mu střecha za plechovou, na kterou se umístí jedna rezervní pneumatika. Další se přichytí nejspíš na kapotu. Se všemi úpravami Báře pomáhá specialista na historické Citroëny Tomáš Neruda.

Pak dostane speciální design, který má na starosti umělec Josef Rataj. A slibuje velkou "divočinu". "Bude vypadat jako moje obrazy, bude mít na sobě srdíčka a samozřejmě všude kachničky. A asi nejspíš číslo 903, které měl Emil Zátopek při svém vytrvalostním závodě. Je to pro mě symbol toho, že když něco člověk chce, tak se mu to splní," popisuje Rataj. "A nezůstaneme jenom u auta, Báře nastříkám i kombinézu, helmu i hever, zkrátka všechno. Když se jí nepovede v závodě, ať u toho závodění aspoň skvěle vypadá," směje se umělec.

Citroën 2CV se objeví na automobilové výstavě Legendy, pak už putuje do dílny, na podzim by v něm Bára měla vyrazit na Rallye Berounka Revival. V listopadu už bude potřeba auto nalodit v marseillském přístavu směr Saudská Arábie.

"Jediné, čeho se bojím, je, abychom získali dostatek financí. Podle rozpočtu bude potřeba celkem 1,6 milionu, z toho 600 tisíc je auto a úpravy na něm. I proto je pořád otevřené, koho budu mít jako spolujezdce, anebo jestli se mi podaří získat tolik sponzorů, abych mohla vzít s sebou jako mechanika Tomáše Nerudu," říká Holická.

Proto chce oslovit i fanoušky prostřednictvím dárcovské platformy Donio a letos nestartuje na žádné rallye, aby, jak říká, ušetřila každou korunu. "Jsem normální člověk s normální výplatou. Ale už teď jsem si stoprocentně jistá, že tohle auto Dakar zvládne, já snad taky."