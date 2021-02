Elektrický kompakt za cenu malého vozu. Citroën C4 míří do Česka i s elektromotorem

Citroën hlásí návrat mezi kompaktní hatchbacky. Zatímco C4 Cactus mnozí nevnímali jako přímou konkurenci Volkswagenu Golf nebo Škody Scala, o zamíření nové C4 není pochyb. A to přesto, že i ona si půjčuje řadu prvků ze světa SUV, a navíc má svažující se střechu ve stylu kupé. Novinka, včetně elektrické verze, teď přichází do Česka. A to za cenu startující pod 370 tisíci korunami.

Foto: Citroën Citroën C4 Označení C4 začal Citroën používat v roce 2004. Tehdy nahradil tří- a pětidveřový kompaktní hatchback oblíbenou řadu Xsara. O šest let později se ukázala druhá generace, výhradně už s pětidveřovou karoserií. Prodeje ale zřejmě nebyly až tak uspokojivé, v roce 2018 tak skončil model bez přímého nástupce. Nepřímo ho vystřídala C4 Cactus, v roce 2018 omlazená a vzdávající se řady prvků připomínající SUV. Až loni se ale ukázala plnohodnotná náhrada za C4, tedy její třetí generace. Ta je postavená na prodloužené verzi modulární platformy určené pro malá auta jako Peugeot 208 nebo Opel Corsa - podobně přistoupila třeba Škoda k technickému základu Scaly. U francouzského modelu ale toto řešení ukrývá jedno velké plus. Vedle spalovacích motorů totiž nabídne i čistě elektrický pohon. Rozměry Délka/šířka/výška 4360/1800/1525 mm Rozvor náprav 2670 mm Velikost kufru 380/1250 l A použitá platforma se negativně nepodepsala ani na vnějších rozměrech. Oproti C4 Cactus narostla novinka do všech stran, rozvor se natáhl o 75 mm. Další výhodou je, že spalovací verze je stejně velká jako elektrická (ta je jen o pět milimetrů nižší), což platí zejména pro zavazadlový prostor. Baterie pod podlahou prostoru pro cestující ho nijak neomezuje. Elektrickému modelu se budeme blíže věnovat na samostatném slidu, běžné provedení se spalovacími motory pak nepřináší zásadnější překvapení. Skladba jednotek je podobná jako u sourozenců na stejném technickém základě. Benzinovou část spektra tak obstarává přeplňovaný tříválec 1.2 PureTech ve třech výkonových verzích - 74, 96 a 114 kW. Nejslabší a prostřední jednotka mají standardní šestistupňovou manuální převodovku, nejsilnější se nabízí výhradně s osmistupňovým automatem. Ten je pro 96kW verzi dostupný za příplatek. Naftové spektrum pokrývá čtyřválec 1.5 BlueHDi naladěný na 81 nebo 96 kW. Výběr převodovek je tu snadný, slabší model má ruční a silnější automatické řazení. Francouzi zatím nezveřejnili kompletní údaje o spotřebě, minimálně silnější turbodiesel si ale na papíře nárokuje jen 4,6 l/100 km. Nejdynamičtější naopak bude 114kW benzin, který na 100 km/h vystřelí z klidu za 8,5 vteřiny. Mimochodem nejslabší zážehový i vznětový motor budou podle ceníku k dispozici až od 1. května letošního roku, jakkoliv jejich ceny české zastoupení zveřejnilo už teď. Bližší informace o vozidle, které se bude ucházet o titul nejlepšího evropského auta roku, najdete zde.