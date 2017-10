před 1 hodinou

Citroën po třech letech mění strategii u malého SUV C4 Cactus. S příchodem C3 Aircross a koncem životního cyklu klasické C4 se z Cactusu stal kompaktní hatchback. Několik prvků od předchůdce si ponechal, vzduchové kapsle Airbump ale již nejsou tak výrazné. Zároveň se nově situovaný vůz stává prvním Citroënem v Evropě, který dostane odpružení s tlumiči s hydraulickými dorazy. Legendární podvozek Hydractive to sice není, i tak by to ale C4 Cactus mělo stačit na titul nejpohodlnějšího vozu své třídy. Jak působí změna z SUV na hatchback naživo jsme zjišťovali při premiéře v Paříži.

Pro přehled aktuálně nabízených modelů Citroën v Česku klikněte sem.

