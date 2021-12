Čistší baterie přicházejí. Northvolt zahájil výrobu lithiových článků ve Švédsku

Prezident Miloš Zeman se v pondělí setká v Lánech s kandidátem na ministra zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL). Ve čtvrtek to potvrdil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Nekula nebyl jako jediný kandidát v polovině prosince jmenován do vlády Petra Fialy (ODS). Důvodem byla koronavirová nákaza, která mu zabránila v setkání s prezidentem. Pražský hrad již dříve avizoval, že jmenování se uskuteční v lednu. Jmenovací ceremoniál by se mohl v Lánech konat v úterý dopoledne.

Ministerstvo dočasně místo Nekuly řídí jeho stranický šéf, vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ve své dočasné funkci již například odvolal generálního ředitele státního podniku Lesy ČR Josefa Vojáčka.