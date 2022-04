Čínské zmrtvýchvstání Smartu. Elektrické SUV #1 má základ Geely a design Mercedesu

Německý Smart chystá velký restart pod čínskými křídly. Už tři roky patří polovina automobilky koncernu Geely, který vlastní mimo jiné i Volvo, až teď se však představuje první model pod novým spolumajitelem. Malé elektrické SUV dostalo netradiční jméno #1 a naprosto se vymyká tomu, co Smart doposud vyráběl.

Jestli se německá automobilka, založená v roce 1994 Daimlerem a výrobcem hodinek Swatch, něčím proslavila, pak jsou to malá dvoumístná auta výlučně do města. Dříve se dělala s benzinovým nebo naftovým motorem, posledních několik let ale spoléhala čistě na elektrický pohon.

Jen dvakrát se Smart pustil do auta pro alespoň čtyři lidi. ForFour, poprvé vycházející z Mitsubishi Colt a podruhé z Renaultu Twingo, ale nikdy výraznější díru do světa neudělal. Teď tak přichází třetí pokus o "velký" Smart, ovšem naprosto odlišný od předchozích dvou.

Především je to první SUV, které dnes čínsko-německá automobilka - polovinu vlastní Geely a polovinu Daimler - bude dělat. O sportovně-užitkové alternativě se spekulovalo už dříve, dále než do fáze konceptu to ale žádný terénní Smart nedotáhl. Novinka dostala netradiční jméno #1, asi aby byl ještě zvýrazněný nový začátek pořád relativně mladé automobilky.

"Jednička" má na délku 4270 mm (poprvé, kdy Smart překonal hranici čtyř metrů) a mezi nápravami 2750 mm - to je zhruba na úrovni třeba Volkswagenu ID.3. Rozhodně je to největší model dosavadní historie značky, což podporuje i prázdná hmotnost 1820 kg.

Technický základ SEA pochází od Geely, přičemž ho dostane třeba i chystané elektrické SUV od Volva. Doposud na něm, respektive na jeho větší verzi, jezdí čínský model Zeekr 001 a také nedávno představené SUV Lotus Eletre. O pohon Smartu se stará (alespoň v případě prvních kusů) jediný elektromotor na zadní nápravě s výkonem 200 kW a točivým momentem 343 Nm. Z 0 na 100 km/h auto zrychluje za 6,8 vteřiny, nejvyšší rychlost bude 180 km/h.

Baterie s kapacitou 66 kWh by měla stačit k dojezdu mezi 420 až 440 km dle evropského cyklu WLTP. Nabíjení bude možné střídavým proudem o výkonu nejvýše 22 kW a stejnosměrným proudem o výkonu nejvýše 150 kW. DC nabíjení tak zajistí doplnění kapacity z 10 na 80 procent za méně než půl hodiny.

Zatímco techniku obstaralo Geely, design karoserie i interiéru je dílem Mercedesu a jeho návrhářů. Vnější vzhled se až tolik neodlišuje od loňského konceptu tohoto vozu z mnichovského autosalonu, zaměřuje se pak především na nízký odpor vzduchu. Rozhodně také zaujmou prvky jako vysouvací kliky dveří, bezrámová okna nebo "plovoucí" střecha. Příbuznost s modely stuttgartské automobilky prozrazuje především provedení zadních světel, která jsou stejně jako vpředu, kde mohou být maticové reflektory, propojená světelnou lištou. Kola pak mají až 19 palců.

Kabině jednoznačně dominuje centrální 12,8palcová dotyková obrazovka, přes kterou se ovládají veškeré funkce automobilu. Samozřejmostí jsou aktualizace vzduchem na dálku. Před řidičem je také úzký 9,2palcový přístrojový štít a informace se zobrazují i na desetipalcový průhledový displej. Další výhodou vozu je "plovoucí" středový tunel a rovná podlaha, což dále zlepšilo prostor na zadních sedadlech. Sedačky vzadu jsou navíc posuvné v rozsahu 13 cm, kufr tak má v základu 273 až 411 litrů podle jejich polohy. Vpředu je ještě takzvaný "frunk" o objemu 15 litrů vhodný třeba pro uložení dobíjecích kabelů.

Bezpečnostní výbava obsahuje mimo jiné sedm airbagů, sledování mrtvého úhlu, pomocníka pro jízdu po dálnici nebo adaptivní tempomat. Auto bude možné odemykat také mobilem prostřednictvím speciální aplikace. Smart #1 se bude vyrábět v Číně, kde půjde také do prodeje zhruba ve třetím čtvrtletí letošního roku jako první. V Evropě by se měl objevit nejdříve před koncem letošního roku. A jak bývá třeba u vozů Mercedes-Benz zvykem, nebude chybět tisícikusová úvodní edice s lepší výbavou, kterou budou následovat dvě standardní verze Premium a Pro+.