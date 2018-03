Čínské auto se bude vyrábět na 3D tiskárně. Malý elektromobil vyjde na 200 tisíc korun

před 1 hodinou

Dvoumístné elektrické autíčko by mělo ujet na jedno nabití okolo 150 kilometrů. Do prodeje se dostane v dubnu příštího roku, firma ale už teď chystá dalších šest nových modelů.

Vzdáleně připomíná minivůz Smart. Má i podobné parametry - je 1,5 metru vysoký, 2,5 metru dlouhý a 1,3 metru široký. Malý městský elektromobil se bude brzy vyrábět v Číně a zaujme nejen svou nízkou pořizovací cenou, ale i způsobem, kterým bude vznikat.

Firma XEV Limited ze Šanghaje bude vozítko do zásuvky nazvané LSEV vyrábět z velké části pomocí 3D tisku. I díky tomu bude celé auto postavené z méně než 100 dílů, což jeho výrobu zlevní a zrychlí - tisk bude trvat tři dny. Proto by se také mělo nabízet za v přepočtu něco málo přes 200 tisíc korun.

Jako elektromobil nebude 450 kg těžký vůz patřit svými výkony ke špičce. Na jedno nabití by měl v ideálních podmínkách ujet 150 kilometrů, a to maximální rychlostí pouze 70 km/h. V případě nehody by ale měl být vůz tužší než konvenční auto. Určení do městského provozu je jasné.

Firma XV Limited začne auto prodávat v dubnu příštího roku. Zatím zřejmě jen na čínském trhu. Do konce roku 2019 chce ale vyrobit už 20 tisíc takových aut. Navíc chystá dalších šest nových modelů, které bude postupně uvádět na trh. Fakt, že na designu vozu pracovalo 50 lidí a projekt vyhrál prestižní cenu Horizon 2020 v EU, naznačuje, že by nemuselo jít jen o plané sliby.