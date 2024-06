Čínská odveta za cla na elektromobily? Hrozí žalobou Evropské unie

Čínské vládě se nelíbí, že EU chce uvalit cla na dovážené elektromobily. Pohrozila za to žalobou u Mezinárodní obchodní organizace.

Čína pohrozila Evropské unii žalobou u Mezinárodní obchodní organizace (WTO) kvůli zvažovanému zavedení dodatečných cel na dovoz čínských elektromobilů. Informovala o tom ve čtvrtek agentura DPA. Evropská komise ve středu oznámila, že EU je připravena uvalit na dovoz elektromobilů z Číny prozatímní dodatečná cla ve výši až 38,1 procenta.

"Čína si vyhrazuje právo podat stížnost u Světové obchodní organizace a podnikne veškerá potřebná opatření k důrazné obraně zákonných práv a zájmů čínských podniků," uvedl dnes podle agentury DPA mluvčí čínského ministerstva obchodu.

Dodatečná cla by podle něj podkopala oboustranně výhodnou spolupráci v oblasti elektromobilů a narušila globální automobilový průmysl a jeho dodavatelský řetězec.

Evropská komise loni v říjnu začala vyšetřovat subvencování výroby elektromobilů v Číně. Vyšetřování uzavře až na konci října, kdy učiní konečné rozhodnutí ohledně zavedení dodatečných cel, která podle agentury Reuters obvykle platí pět let.

Do devíti měsíců od zahájení vyšetřování, tedy do 4. července, má ale možnost uložit prozatímní cla. Ve středu komise uvedla, že prozatímní cla zavede 4. července, pokud v jednáních s čínskými úřady v této záležitosti nenastane žádný průlom. EU by tato nová cla vybírala navíc k dosavadnímu desetiprocentnímu clu.

Čína postup EU kritizuje a označuje ho za jasnou ukázku obchodního protekcionismu. Panují obavy, že Peking přijme odvetná opatření. Čínská státní média již podle agentury Reuters informovala, že některé čínské podniky se chystají požadovat antidumpingové vyšetřování části dovozu mléčných produktů a vepřového masa z EU. "Jsme znepokojeni," uvedl šéf hlavního francouzského zemědělského svazu FNSEA Arnaud Rousseau.