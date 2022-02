Chytrá horákyně na cestách: S Fordem Kuga do Knedlíkových hor za drifty i Římany

Je to auto do zásuvky, se kterým se nemusíte bát dlouhých cest. Kromě baterie si s sebou totiž náš Ford Kuga vozí také 2,5litrový benzinový motor, místo dobíjení tak stačí natankovat. Jak to všechno funguje, jsme se rozhodli vyzkoušet na tisícikilometrovém výletu do rakouského Katschbergu v části Alp, které se říká Nockberge, Knedlíkové hory.

Naše cesta měla prověřit, jak se s plug-in hybridem dají zvládat dlouhé cesty. Přece jen jeho inzerovaná nízká spotřeba je založená na předpokladu, že ho řidič neustále dobíjí a na jeho každodenním programu převažují trasy s nejvyšší délkou okolo 40 kilometrů. A ohledem na to, že cíl ležel v průsmyku Katschberghöhe ve výšce 1641 metrů nad mořem, což je na přelomu ledna a února jistá garance sněhu, měla se ukázat ještě jedna věc: nebude plug-in hybridní Kuze chybět pohon všech kol?

S plug-inem na cestách

Na dlouhých cestách Kuga překvapivě umí. Jistě, na normovanou spotřebu ve výši 1,0 až 1,1 litru na sto kilometrů můžete zapomenout, ale po absolvování 1108,5 kilometru v našem případě ukázal palubní počítač spotřebu 6,6 litru na sto kilometrů. A to jsme měli baterii v podstatě nabitou jen na začátku cesty. Kuga tak nabourává stereotyp plug-in hybridů, které po vyjetí baterie "žerou i trávu podél cesty".

Dálniční trasa přitom Kuze znemožnila vytáhnout další výhody hybridního systému, které vyniknou ve městě: rekuperaci brzdné energie při brzdění a baterii, která umožňuje takto uložit skutečně velké množství energie. Naopak po většinu cesty se jednalo o mrtvou akumulátorovou zátěž, kilometry musel odpracovat především 2,5litrový čtyřválec, který však pracuje v Atkinsonově cyklu nastaveném na spotřebu.

Nabíjení po cestě nemá valný smysl, čtyřicetiminutová zastávka na oběd znamená, že doplníte elektrickou energii na pouhých sedm kilometrů. Ford má slabou palubní nabíječku, která pracuje s výkonem pouhých 3,7 kilowattu. Po cestě do Rakouska jsme tak auto připojili k veřejné dobíječce v Českých Budějovicích především pro pocit.

Jinak jsme se spolehli na tankování, kde Ford nabízí jednu neopomenutelnou výhodu. Hrdlo nádrže je na levé straně, takže se na přeplněných benzinkách vyhnete typickému štrúdlu koncernových aut s "dírou" vpravo. Nádrž je však poměrně malá, má jen 45 litrů, což nás bohužel odsoudilo k drahému tankování na rakouské dálnici při cestě zpět.

Společně s trochu kompromisně tvarovanými předními sedadly, ostřejším nástupem mechanických brzd a tím, že se o kufr musí zavazadla dělit s dobíjecími kabely, jsou to jediné problémy, které v případě plug-in hybridní Kugy na dlouhých cestách zaznamenáte. Podvozek je příjemně nastavený. Zrcadlení navigace z mobilu pomocí Android Auto funguje na jedničku, pokyny z Google Maps se navíc zobrazují v head-up displeji. Velice dobře pracuje i adaptivní tempomat, tedy jen do doby, kdy jeho radar pokryje led a sníh.

Římané v Knedlíkových horách

Po většinu cesty do Rakouska ale člověk může v klidu přemýšlet, kam to jede a co ho vlastně čeká. Katschberghöhe je průsmyk na pomezí Korutan a Salcburska. Prochází přes něj státovka B99, která spojuje salcburský region Lungau s korutanským Katschtalem. Vytváří tedy přechod mezi Vysokými Taurami a další součástí Alp zvanou Nockberge, Knedlíkové hory.

Wikipedia zmiňuje hned několik zajímavostí. Dne 4. května 1201 tu bylo například zaznamenáno historicky první zemětřesení na území dnešního Rakouska. Mělo tehdy 6,1 stupně na Richterově škále.

Katschberghöhe měl historický význam, obchodní stezky tudy vedly ve středověku i za římských časů, byť jejich trasa nekopírovala dnešní silnici B99. V blízkosti současného lyžařského resortu tak ti, kteří odloží lyžáky, mohou hledat římské památky.

Třeba nedaleký hrad Moosham, který se vypíná na úbočí hory naproti Katschbergu. V jeho blízkosti byla za římských dob vesnice Imurrium, kterou archeologové odkryli v padesátých letech dvacátého století. Našli zde hroby nebo pozůstatky svatyně kultu boha Mithry, tzv. mithraismu, který v říši vzkvétal v prvním až čtvrtém století po Kristu.

Samotný hrad pochází z dvanáctého století a dodnes slouží jako panské sídlo hrabat Wilczekových. Je však zároveň přístupný veřejnosti, a to i v zimě. Naproti hradu stojí hospodářské stavení, v němž se dá ubytovat.

V rodinném majetku je hrad od roku 1886, kdy ho zakoupil hrabě Jan Nepomuk Wilczek. To byl mecenáš umění a také polární objevitel. Jeho jméno ostatně dodnes nesou části souostroví Země Františka Josefa.

Jako polárního objevitele by ho nejspíš potěšilo to, co se dnes dá provozovat nedaleko jeho hradu. V údolí Lungau u města Sankt Michael im Lungau v zimě vzniká ledová závodní dráha. Lungauring je místo, kde nadšení řidiči mohou pilovat umění driftu. K dispozici jsou Fordy Focus RS. Za jeden den řádění zaplatíte od 726 eur, tedy asi 18 220 korun.

Pomocníci elektroničtí

Na rozdíl od "eresek" ale naše Kuga postrádá pohon všech kol, a tak je závěrečný výjezd po B99 na Katschberghöhe výzvou. Čerstvě napadlý sníh a ostré stoupání prověří leckteré auto s předním pohonem. Obzvlášť když klasickými řetězy si pomoci nemůžete, protože na 19" kola top verze Vignale nejdou nasadit.

Látkové náhražky Autosock raději šetříme, nechceme je roztrhat na místech, kde zpod sněhu vykukuje odhalený asfalt. Místo toho přicházejí na řadu elektroničtí pomocníci. Kuga má navzdory pohonu předních kol speciální terénní režimy. Volíme Asistent pro sníh a písek a do kopce se snažíme držet plyn a rychlost, aby auto neztratilo hybnost. Kuga se nakonec do kopce na svých Continentalech WinterContact TS 850P vyškrábe a v klidu zaparkuje na parkovišti u hotelu. Na wallboxu visí elektromobily, a tak je nám jasné, že zpátky pojedeme výhradně na benzin.

Podobně se Ford druhý den ráno prohrabal nahrnutým sněhem u parkovacího stání. Pohon všech kol by sice řidiči dodal trochu více jistoty, ale elektronickou berličku jsme nachytali až ve chvíli, kdy pod oběma předními koly byl vyklouzaný led. Pak už žádná elektronika pomoci nedokázala.

Pokud přitom dnes chcete Ford Kuga a jako SUV si ho nedovedete představit bez pohonu 4×4, vězte, že jedinou možností je klasický nedobíjecí hybrid, který v akci vychází ve výbavě Titanium od 842 900 korun. Plug-in je výhradně s pohonem předních kol a to samé platí i o naftové a benzinové jednapětce.

Ford Kuga 2.5 Duratec PHEV Vignale Motor: benzinový 4válec, 2488 cm3 + elektromotor

Systémový výkon: 165 kW

Systémový točivý moment: výrobce neudává

Nejvyšší rychlost: 200 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,2 s

Kombinovaná spotřeba: 1,0-1,1 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 385-486 l (podle posunutí zadních sedadel)

Cena: od 1 059 900 Kč (1 169 500 Kč test. vůz)

Cesta do Rakouska na každý pád ukázala sílu plug-in hybridů. Dlouhé cesty s nimi absolvujete bez velkého zvykání jako s benzinovým nebo naftovým autem. A po návratu zamíříte do práce s plnou baterií čistě na elektřinu. Pokud však chcete uhlíkovou stopu své cesty na dovolenou důsledně vykompenzovat, vyžaduje to disciplinované nabíjení.