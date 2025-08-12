Auto

Pokuta až 440 tisíc korun. Vyhazovat odpadky z okna auta přijde v Itálii draho

Pokutu téměř 50 tisíc korun může udělit italská policie těm, kteří z okna auta vyhodí nedopalek cigarety nebo kapesníček. V případě některých odpadků může být sankce ještě vyšší, za plechovku či skleněnou láhev můžete zaplatit až 440 tisíc korun. Hříšníky nemusí policie při činu přímo chytit, jak tomu bylo dříve. Bude jí stačit videozáznam.
Italská policie může snadněji postihovat vyhazování cigaret či jiného odpadu z auta. Počítá s tím vládní nařízení, které začalo platit o víkendu, uvedla média. Pro uložení pokuty už nebude nutné přistihnout automobilistu při činu.

Podle staré zákonné úpravy museli policisté automobilistu přistihnout při činu a zastavit ho, aby mohli uložit pokutu za vyhazování cigaret či jiných odpadů z okna vozu. Nový vládní výnos zavádí možnost udělovat sankci i na základě videozáznamů.

Novinku vítají dopravní i městští policisté, kterým nová úprava výrazně ulehčí práci. "Bude stačit pořídit dostatečně jasný snímek poznávací značky, zkonzultovat registr motorových vozidel a dohledat majitele," řekl deníku Corriere della Sera šéf městské policie ve Veroně Luigi Altamura. Majitel vozidla pak dostane pokutu domů, jako například při automatickém měření rychlosti. Dodal, že vyhazování odpadů při jízdě může v některých případech ohrozit chodce či cyklisty.

Za vyhození nedopalku cigarety hrozí v Itálii pokuta až 1880 eur, tedy zhruba 47 tisíc Kč, v případě plechovek či láhve ze skla se však sankce může vyšplhat až na 18 000 eur, tedy v přepočtu 440 tisíc korun. Italská média připomínají, že navíc není rozdílu v tom, když posádka vyhodí odpadky z jedoucího auta, nebo při parkování.

Přísnější sankce včetně odebrání řidičského průkazu hrozí například při vyhazování odpadů v blízkosti řek či znečištění chráněných oblastí.

 
