Chválit padák za to, že nespadneme z letadla. Místo testu musí u Volva stačit víra

Volvo EX90 je jako nenápadný bodyguard, kterého si nikdy nevšimnete, a přesně v tom spočívá jeho síla. Elektrické SUV se nesnaží ohromit výkonem nebo divokým designem, ale tím, co má dělat potichu a nenápadně: chránit. A dělá to tak dobře, že o tom (doufejme) nejspíš nikdy nebudete vědět.

Když si posádka sedne do Volva EX90, nic bombastického ji do očí neuhodí. Nezrychlí se tep z brutální akcelerace (minimálně ne u prostřední verze Twin Motor), neoslní ji série obrazovek na zakřivených displejích jak ve vesmírných lodích ani divoké odstíny ambientního osvětlení.

A i ten masivní laser na střeše vypadá nenápadně, ne jako nosič sci-fi technologie ze světa autonomních aut. Jenže právě tohle nenápadné SUV je momentálně jedno z nejchytřejších a nejbezpečnějších aut, jaká si můžete koupit.

Zajímavé je na něm totiž hlavně to, co neuvidíte a co ideálně ani nezažijete. Volvo EX90 je mistr prevence. Má ochránit dřív, než osazenstvu v autě vůbec dojde, že by se mohlo něco stát. Díky sadě kamer, radarů a hlavně velkému lidaru na střeše sleduje svět kolem sebe ve 360 stupních, vidí i ve tmě, v dešti, mlze na vzdálenost čtvrt kilometru, a když vy zrovna koukáte do mobilu, ono kouká na cestu za vás. A v tu chvíli dělá to nejdůležitější. Brání nehodám, které se díky němu vůbec nestanou.

Jenže právě v tom je ten paradox: jak otestovat něco, co se neděje? Jak velebit schopnost zabránit nehodě, když žádná nehoda nepřijde? Je to jako chválit padák za to, že jste nespadli z letadla.

Nezávislé nárazové testy Euro NCAP si na EX90 zatím neposvítily, ale Volvo se chlubí svými vlastními, kdy slibuje ještě bezpečnější chování a snížení rizika nehody. Značka tvrdí, že díky lidaru dokáže snížit nehody s vážnými následky až o pětinu a také se lépe vyhýbat srážkám. Chlubí se, že je to nejbezpečnější auto, které kdy vyrobila. A tak posádka může jediné: věřit.

Twin Motor: Když 408 koní stačí

Volvo EX90 se nabízí ve třech verzích. Vedle základní jednomotorové s 205 kW/490 Nm má na opačném konci Twin Motor Performance s 308 kW/910 Nm, střed představuje Twin Motor s 300 kW a 770 Nm. Parametry z něj rozhodně nedělají loudala, ale zároveň se nesnaží za každou cenu šlapat na paty sportovcům.

Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládá za 5,9 vteřiny, což je na takto velké, těžké (2,8 tuny) a až sedmimístné SUV víc než svižné. Ať už jede řidič sám, nebo veze rodinu, EX90 působí neochvějně klidně. Vzduchové odpružení za příplatek 70 tisíc korun si poradí s naprostou většinou nerovností na silnicích, i těch zrádných, jako jsou retardéry, kanály a série drobných hrbolků.

Volvo se chlubí, že je to díky schopnosti monitorování vozovky a stylem řízení 500krát za sekundu, na základě níž upravuje komfort nastavení odpružení a světlou výšku podvozku v závislosti na rychlosti.

Funguje to skvěle. Jen hrstka elektromobilů je ve skutečnosti tak pohodlná jako právě toto velké Volvo. Přitom díky perfektně nastavenému podvozku a pohonu všech kol drží v zatáčkách překvapivě pevně, ale nikdy se nesnaží být sportovní - spíš stabilní, přesné a bezpečné. Podvozek se totiž umí přizpůsobit aktuální situaci a v zatáčkách zpevní, na dálnici se sníží kvůli aerodynamice.

Řízení je přesné, ale ne sportovní. Reakce jsou plynulé a umírněné, což dobře ladí s celkovým charakterem auta. Ve Volvu jako by člověk najednou zklidnil a zkrátka se nechal jen konejšit pohodlím a klidným charakterem auta. Škoda jen, že nemá systém natáčení náprav jako třeba Mercedes, pak by bylo ve městě a především v úzkých garážích obratnější.

Technika a spotřeba

Baterie má kapacitu 111 kWh (107 kWh využitelných) a papírový dojezd slibuje radius mezi 570 až 623 kilometry v závislosti na spotřebě. V reálném provozu velké Volvo překvapuje, obvykle je totiž těžké se k oficiálním údajům přiblížit, když však řidič skutečně na pedál moc nešlape a cestuje s posádkou klidně, dala se spotřeba snížit na 18 kWh a ujet 600 kilometrů. V dálničním tempu a se spěchajícím řidičem to ale bude určitě pod 500 km.

Nabíjení zvládá výkonem až 250 kW, což znamená, že z 10 na 80 % se dostane zhruba za půl hodiny. A to přestože využívá "jen" 400voltovou architekturu namísto dnes u prémiových velkých či výkonnějších aut běžnější 800V. Na běžné AC nabíječce je k dispozici 11 kW palubní nabíječka.

Pohodlí obýváku pro sedm

Volvo si umí zákazníky získat především pro svůj design interiérů a u EX90 to bude platit dvojnásob. Uvnitř je všechno jednoduché, a jak se vždy ve Volvu chlubí, "skandinávsky" klidné. V testovaném autě je interiér čalouněný směsí vlny v odstínu Charcoal, doplněný dřevěným obložením ze světlého jasanu. Volvo přesně ví, jak navrhnout útulné kabiny, vlněná látka je neskutečně příjemná na dotyk a vypadá krásně. Tahle křesla byste si nejraději odnesli domů a seděli v nich u televize.

Před posádkou je 14,5" centrální dotyková obrazovka postavená na výšku, vedle ní 9" displej před volantem. Ovládání je převážně dotykové, ale díky přehlednému rozhraní jednoduché. Android Automotive s integrovanými Google službami funguje svižně, podporuje aktualizace přes internet a rozumí si s mobilem.

Nechybí head-up displej, digitální klíč, vyhřívání sedadel i volantu a především audiosystém Bowers & Wilkins s 25 reproduktory, zesilovačem o výkonu 1610 W a podporou Dolby Atmos, který je špičkou mezi továrními audio sestavami. Je to spíš domácí kino než autorádio.

Kdo si potrpí na čistý zvuk v autech, bude z EX90 nadšený, a to i proto, že interiér Volva je špičkově utlumený i na poměry prémiových elektromobilů. Ticho v kabině jde ruku v ruce s hezkým designem a čistým zvukem jako v koncertní hale.

I prostornost je ve voze velmi dobrá, má rovnou podlahu a nabízí se jako pěti-, šesti- či sedmimístný. Na třetí řadu se vejdou děti nebo dospělí na kratší cesty a přístup je slušný. Volvo tvrdí, že kufr pojme v sedmimístné konfiguraci až 384 litrů, i když pocitově se zdá, jako by ho Kia EV9 měla ještě o chlup větší, ač čísla hovoří proti ní (327 l). Snad je to zmíněnou formulkou "až", minimální objem s komfortně položenými opěradly ve druhé řadě je totiž "jen" 309 litrů. Pod přední kapotou se najde ještě další úložný 46litrový prostor.

Tichý dohled

Tím největším argumentem pro EX90 je vedle samozřejmých stránek Volva, jako jsou krásné kabiny, fakt, že jde o první švédské auto s novou generací senzorové výbavy, která v základu obsahuje zmiňovaný lidar, tedy laserový radar umístěný na střeše. Dokáže vidět objekty i ve tmě na vzdálenost až 250 metrů. Doplněný je sadou kamer, radarů a ultrazvukových čidel. Výsledkem je pokročilý systém, který sleduje nejen okolí vozu, ale i samotného řidiče a umí upozornit na to, že jste v autě nechali spící dítě nebo psa.

Spoustu identických bezpečnostních funkcí má samozřejmě i konkurence, při jízdě ve Volvu ale potěší, že varovná pípání jsou nastavená tak, aby vás upozornila, ale vyloženě neštvala. Navíc se umí perfektně držet v pruzích, nekličkuje od jedné čáry k druhé jako některé jiné vozy a na překročení rychlosti upozorní tak decentně, že to bylo první auto, u kterého jsme hned nehledali tlačítko pro jeho vypnutí.

Klid na kolech

Volvo umí působit na vaše smysly tím, jak je uvnitř prémiové, ale ne okázalé. A hlavně: je to jeden z mála vozů, ve kterém se cítíte opravdu bezpečně, aniž byste věděli proč. A to je možná ta největší síla EX90.

Volvo EX90 Twin Motor Motor: 2x elektromotor, pohon všech kol

Převodovka: automatická, jednostupňová

Výkon: 300 kW / 408 k

Točivý moment: 770 Nm

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 5,9 s

Kapacita baterie: 107 kWh (využitelná)

Dojezd: až 623 km

Průměrná spotřeba: 20,5 - 22,0 kWh / 100 km

Rozměry (d / š / v): 5037 / 1964 / 1744 mm

Rozvor náprav: 2985 mm

Hmotnost: 2780 kg

Objem zavazadlového prostoru (min-max) : 310-384 (7 míst) / 647-1057 l (po sklopení 3. řady)

Cena od: 2 319 900 Kč

Cena testované verze: 2 889 800 Kč

A taky důvod, proč si značka odvážila žádat za model poměrně vysokou sumu. Vždyť dnes vyjde základní jednomotorová verze na 2,1 milionu korun, vrcholná Performance začíná na 2,45 milionu, testovaná prostřední stojí minimálně 2,3 milionu a pod výbavou testovaného kusu svítí částka 2,9 milionu korun.

Konkurenty jsou tak Mercedes-Benz EQS SUV, případně Tesla Model X či levnější Kia EV9. EX90 je zkrátka velmi dobře vybavená, uvnitř neskutečně útulná a při jízdě konejšivě pohodlná, ale sebevědomě se řadí cenou mezi dražší prémiové elektromobily.

Dá se také předpokládat, že v nezávislých nárazových testech bude cílit na špičkové výsledky díky výbavě a robustní struktuře. Lidary samozřejmě nejsou jen výsadou Volva - využívají je vozy Mercedes-Benz, BMW, Audi, ale i čínské prémiové značky jako Nio či Li Auto.

Avšak právě tato značka umí důraz na bezpečnost skutečně prodat. Když řeknete někomu "mám Volvo", vybaví si umírněně hezké a především bezpečné auto na čtyřech kolech. Jejich marketing zkrátka funguje.

Lidé si ho pamatují. A protože si ho pamatují, kupují ho. Když je uvnitř krásně, koupí si ho pro designový interiér; když slibuje být osobním bodyguardem, koupí si ho pro klid duše.

A tak je to s tím lidar‑marketingem: nejde o to, kdo ho má jako první, ale kdo signál dokáže prodat jako pocit, že vás tam někdo opravdu hlídá - i když ho přitom vůbec nevnímáte.