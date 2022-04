Kdysi všechny inspiroval. Nissan Qashqai chce navázat na šťastnou povahu předchůdců

Před patnácti lety zahájil Nissan Qashqai veleúspěšné tažení proti zaběhnutým zvyklostem. Ani hatchback, ani zavalité SUV, prostě něco mezi. Proporce auta, které vypadá dobrodružně, ale přitom není přehnaně velké, od té doby inspirovaly veškerou konkurenci a dnes patří k evropskému standardu. Třetí generace na původním nápadu nic nemění, jen ho ve všech směrech zdokonaluje.

Crossovery a SUV spojují všechno, o čem kdy snili marketingoví mágové. Smyslovou přitažlivost, o níž se dá opřít vyšší cena. Vzpřímenou pozici sezení a lepší výhled, ale ovladatelnost lepší než u ortodoxních teréňáků. Nissan to vše vnesl do kompaktní třídy, čímž přidal ještě snadné parkování, protože půdorys vozu nepřerůstá Octavii.

Třetí generace nemá sebemenší důvod původní myšlenku měnit. Tato kategorie je dnes na trhu vůbec nejúspěšnější a podobné auto má v nabídce každá značka.

Zachování kurzu je vidět už na vnějším designu, který vyjadřuje stále stejné myšlenky, jen moderními prostředky. Úzkými proužky diodových světlometů, křivolakými plasty na přídi a výraznou linkou kolem loga. Celkově klidným stylem však Qashqai zjevně míří na konzervativnější zákazníky než divoce zmuchlaná Toyota C-HR.

V kabině je vidět hledání křehké rovnováhy mezi moderními trendy a preferencemi zákazníků středního věku. Podle nás ji Nissan trefil dobře: klasický volič samočinné převodovky byl nahrazen joystickem a většina komfortních funkcí se přestěhovala na dotykovou obrazovku. Před volantem ale zůstala tradiční kaplička s kruhovými ciferníky a klimatizace má vlastní tlačítkový panel.

Menu palubního systému je celkem jednoduché, nejčastěji používané funkce lze shromáždit na jednu či dvě konfigurovatelné obrazovky. Materiály v testované výbavě Tekna mají jemnou povrchovou úpravu. Nechybí nápodoba koženého potahu palubní desky s elegantním stehováním, klavírní lak středového panelu zpestřuje jemné rýhování.

Cestující vpředu kolem sebe mají příjemný nadbytek místa a poctivě čalouněná sedadla poskytují tělu dobrou oporu. Díky prodlouženému rozvoru přibylo pár centimetrů také vzadu. Sedáky jsou zde ukotvené přiměřeně vysoko, takže delší sezení neunaví ani dospělé. Objem kufru 480 litrů odpovídá zvyklostem třídy.

Nejen design a rozvržení prostoru, ale i jízda potvrzuje, že nejsilnější vlastnost Nissanu Qashqai je normálnost. Podvozek, řízení i naladění motoru je nastavené tak, aby vyhovělo co nejširšímu spektru lidí. Ničím nezaujme a ničím neruší.

Pérování hladce žehlí nerovnosti, reakce na plyn jsou pohotové, ale ne zbytečně ostré a dokud na to moc nešlapete, bezstupňový automat X-Tronic nechává motor nevzrušeně vrnět v nejnižších otáčkách, kdy je příjemně tichý.

Variátorová převodovka totiž neřadí pevně dané stupně, jen plynule prodlužuje nebo zkracuje oběh řetězu kolem kuželového soukolí. Proto hladce najde odpověď na každou situaci bez přerušení toku síly. Zcela odpadají reakční prodlevy a váhání, typické zejména pro dvouspojkové automaty velkých německých a korejských koncernů.

Jediný zatím dostupný motor je přeplňovaná třináctistovka, jejíž spodový zátah je pro takovou práci jako stvořený. Při klidném stylu motor vydrží celý den pod hranicí dvou tisíc otáček. Ani na dálnici po rovině netočí přes 2500/min.

Tato finta vysvětluje sedmilitrovou spotřebu, které jsme ve smíšeném provozu bez velkých nároků na dynamiku dosáhli za celý týden. Nejvíc paliva ušetří variátorová převodovka ve městě, kdy nechá motor převalovat těsně nad volnoběhem. Na dálnici se karta obrací, k nevýhodné aerodynamice vysoké karoserie se přidává rostoucí tření v převodovce. Spotřeba stoupá k 8,6 litru.

Na benzinový crossover s pohonem všech kol to není špatné, zejména možnost úspory při klidném stylu má něco do sebe. Dálkařům ovšem bude chybět diesel, který Qashqai opustil. V průměru by spálil o litr paliva méně, na dálnici o litr a půl. Jestli ho zastane chystaný hybrid, se musí teprve ukázat.

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T X-Tronic 4WD Motor: benzinový 4válec, 1332 cm3

Výkon: 116 kW při 5500 ot./min

Točivý moment: 260 Nm při 1650 ot./min

Nejvyšší rychlost: 198 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,9 s

Kombinovaná spotřeba: 7,1 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 480 l

Cena: od 609 000 Kč

Formálně Qashqai startuje na 609 000 korunách, my bychom za přiměřenou výbavu prohlásili o šedesát tisíc dražší stupeň Acenta se samočinnou klimatizací, koženým volantem, litými koly nebo službami Android Auto a Apple Carplay. S automatickou převodovkou vůz stojí 724 000 korun, pohon všech kol ale dostanete až k výbavě N-Connecta za 869 000 korun. Zjevná pobídka, aby si ho koupil jen ten, kdo ho vážně potřebuje, a ostatní automobilce nezvyšovali flotilové emise CO2.

Škoda Karoq má čtyřkolku ještě o 45 000 korun dražší. Ceny nižších specifikací se ale od Qashqaie liší podstatně méně, navíc Škoda za stejné peníze jako benzinovou patnáctistovku nabídne i diesel. Jen deset tisíc si za naftu připlatíte v Hyundai Tucson, který navíc obě auta podlézá minimálně o sedmdesát tisíc korun. Snad se někdy dozvíme, jak na tom může vydělávat.

Z toho plyne jednoduchý závěr. Nový Qashqai navazuje na dobrou tradici a pro pokračování úspěchu udělal všechno. Testovanému autu v podstatě není co vytknout a pokud se vám líbí, chybu s ním neuděláte. Jeho hlavní problém tkví v konkurenci, která šikovně vymyšlenou věc dokonale naklonovala a útočí stejnými zbraněmi.