Chcete levné rodinné auto? Slevte z pohodlí. Ojetý Renault Kangoo stojí čtvrt milionu

Co znamená „tajný tip“ na dnešním zoufale přebraném a předraženém trhu s ojetinami? Nablýskané kombíky jsou pryč, o módních SUV nemluvě. Tak se nedivte se, že dnešní jízda bude trochu underground. Osobní verze francouzské dodávky, kterou nikdo nechtěl ani jako novou. Renault Kangoo žil ve stínu Citroënu Berlingo, takže ho dodnes koupíte levněji. A o tom to je. Co je doma, to se počítá.

Lehké osobní automobily na základech osobního auta provázely éru automobilismu od pradávna. Ať pekař, zedník nebo veterinář, malou dodávku ocenil každý, kdo vozil náklad do tří kubíků a nechtěl si pořizovat řidičák na těžkou vozbu. K německé klasice patří Volkswagen Caddy a Ford Connect, k francouzské Citroën Berlingo a Renault Kangoo. Francouzské značky už hezky dlouho dominují i našim luhům a hájům. Ford Connect a Volkswagen Caddy jsou drahé, cenově citlivý trh si oblíbil Citroën Berlingo, protože nestál skoro nic a vypadal hezky. Renault Kangoo druhé generace z let 2007 až 2021 byl ještě levnější, ale krásy moc nepobral, což zřejmě rozhodlo. Zejména u osobních verzí pro rodiny, kde hraje design větší roli. Aut se tedy neprodalo moc ani jako nových a dokonce i v bazarové fázi života ztratilo Kangoo na hodnotě víc než Berlingo. Dnes se dá jako pětileté s nájezdem do 100 tisíc kilometrů pořídit pod čtvrt milionu korun. Což znamená diesel a prostor dodávky za cenu benzinové Škody Rapid, která má najeto o třetinu víc. Duchu malého náklaďáčku samozřejmě odpovídá i kultura jízdy a zpracování interiéru. Vpředu tvrdý plast, vzadu holý plech. Sedadla jednoduchá a bez výrazného tvarování, volant stavitelný jen výškově. Také pérování je jako u všech dodávek jaksi hrubozrnné a zejména v prázdném stavu netlumí nerovnosti úplně do detailu. Na druhou stranu se Kangoo obejde bez neurotického klapání tlumičů, jimiž své uživatele - většinou zbytečně - straší Berlingo nebo Fiat Dobló. Interiér této kategorie tu ovšem není od toho, aby lákal zrak a smysly. Snadné nastupování, nadbytek místa ve všech směrech a maximální variabilita prostoru, to je, oč tu běží. Kurtování dětí do sedaček usnadňují boční posuvné dveře, kufr tvaru krychle a objemu 660 litrů pohltí vše, čeho si rodina žádá. A co je nejdůležitější, spolehlivost. Dieselová patnáctistovka kdysi proslula mechanickými závadami, ty ale vymizely před deseti lety. Dnešní provedení funguje spolehlivě, zazlobit může jako všude jinde vstřikování, které se liší podle výkonu. Jednoduchý podvozek najede 200 tisíc kilometrů bez vůlí, a i když dnes kolabují všechny jistoty starého světa, jedna platí stále: Renault nerezaví. Systémové závady má Kangoo jen dvě: solí prožranou trubku klimatizace v motorovém prostoru, kterou uteče médium a zařízení přestane chladit. A potom široký vějíř šotků v elektrice, jejichž společným původcem je zatékání do osvětlení zadní poznávací značky. Opravy za jednotky tisíc korun, které vás nezruinují. Při hledání vhodného exempláře jsme v AAA Auto narazili na čtyřletý vůz s 90 tisíci kilometrů za 220 tisíc korun. "To snad zapomněli stáhnout rok starý inzerát," napadlo nás nejdřív. Skutečnost byla barvitější. Auto v prodejně dosud stojí, v minulém životě ovšem sloužilo stavební firmě k přepravě lidí i materiálu na krátké vzdálenosti. Viditelné opotřebení interiéru, s nímž se nezacházelo v rukavičkách, tedy nepřekvapuje. Kromě toho však jde o vůbec nejlevnější dostupné provedení. Boční posuvné dveře má jen vpravo, ve výbavě chybí rádio a především klimatizace. Před rokem by takové auto bylo v podstatě neprodejné - alespoň jinam než do další stavební firmy. Masakr na trhu ale může názor lidí změnit. Kolik týdnů v roce je tropické horko? A nepřežili jsme ho ve Feliciích stejně dobře? Ojetý Renault Kangoo II Na trhu: 2007 až 2021

Ceny ojetin: 200 000 až 300 000 Kč

Vnější rozměry: 4305 x 1829 x 1800 mm

Rozvor: 2697 mm

Kufr: 660/2600 l

Motor benzin: 1.6 16V (78 kW)

Motor diesel: 1.5 dCi (55, 66, 81 kW) V polovině října jsme byli podobných dilemat ušetřeni, po ránu jsme ocenili spíš rychlý náběh topení. Naftová patnáctistovka jezdí za pět a půl litru a do 110 km/h se chová přijatelně tiše. Úplně špatné nejsou ani světlomety, které jednoduchou konstrukci vyvažují velkou plochou. Za dvě stě dvacet tisíc nemůžeme chtít zázrak a také jsme se ho nedočkali. Ale že se dá tak prostorné, praktické a spolehlivé auto vůbec sehnat za čtvrt milionu korun, je jedna z mála dobrých zpráv na současném trhu s ojetinami. Renaultů Kangoo na něm není moc, ale až nějaký uvidíte, věnujte mu chvíli pozornosti.