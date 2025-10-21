Jak je to s pravidlem dvaceti vteřin. Opravdu za něj dostanete v Německu pokutu?

"Pokuta 2000 za 20 sekund v levém jízdním pruhu." Tento i podobné titulky teď bombardují české motoristy, kteří by si měli údajně dát "pozor na nové pravidlo" na německých dálnicích.
Policie prý pokutuje každého, kdo zbytečně blokuje levý jízdní pás a využívá jej déle než 20 sekund. Místním řidičům za přestupek údajně hrozí dokonce ztráta jednoho bodu.
V Německu se ale ve skutečnosti vůbec nerozhodli "bojovat proti nešvaru novou cestou", jak se lze dočíst, jedná se dokonce o řešení naprosto opačného problému.
Jak vysvětluje německý klub ADAC, celá věc se týká dálnice se třemi a více jízdními pruhy. A jde o výjimku ze známého pravidla, že po víceproudé komunikaci v jednom směru se má jezdit výhradně vpravo, pokud zrovna řidič nikoho nepředjíždí.
Smyslem této úpravy je zabránit situaci, kdy se někteří řidiči po každém předjetí pomaleji jedoucího auta striktně drží pravidel a řadí se zpět do pravého pásu. To je nepochybně v pořádku, když je provoz slabý. Ale při silném provozu je takové auto, neustále předjíždějící a kličkující sem a tam, pro ostatní řidiče nebezpečné.
Přesně toto řeší ona výjimka z pravidla, která říká následující: "Řidič může s autem zůstat beztrestně ve středním jízdním pruhu, pokud v tom pravém nemůže jet volně po dobu alespoň 20 sekund."
Jinými slovy, jestliže je provoz na dálnici hustý natolik, že by rychle jedoucí řidič v pravém jízdním pásu byl nucen znovu a znovu předjíždět, častěji než každých 20 vteřin, má raději rovnou zůstat v rychlejším prostředním pruhu a zbytečně nekličkovat.
Jak dále ADAC dodává, v německém silničním zákoně není ustanovení o 20 sekundách nijak zakotveno, vychází pouze a jen ze soudní praxe. Důležité však je, že jízdu v levém jízdním pruhu žádný paragraf časově neomezuje a pokuta za "nadlimitní vteřiny" tak nikomu nehrozí.