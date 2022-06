Cesta autem do Chorvatska je letos volná. Přinášíme tipy, jak ušetřit peníze i čas

Chorvatsko a koronavirus

Žádná mobilní aplikace s datem očkování, žádné potvrzení o prodělané nemoci. Dovolenkáři mohou letos do Chorvatska vyrazit tak, jak byli zvyklí v dobách před vypuknutím pandemie.

Neznamená to však, že by koronavirus zmizel z Chorvatska úplně. Denně v zemi se čtyřmi miliony obyvatel přibývá zhruba 30 nových případů a úřady situaci stále pečlivě monitorují. "Měly by se dodržovat dvoumetrové rozestupy mezi lidmi na ulici a půldruhého metru v budovách. Ale pokud vím, nikdo to nekontroluje," říká Natalia Visserová žijící v Samoboru nedaleko slovinských hranic.

Co však ještě ze života Chorvatů zcela nevymizelo, jsou roušky. Jejich nošení je stále povinné ve zdravotnických zařízeních. "Platí, že se s nimi můžete setkat i jinde. Například v místech, kde je větší koncentrace lidí. Povinné to sice není, ale je to slušnost," říká paní Visserová s tím, že je pro všechny případy dobré, u sebe nějakou roušku mít.