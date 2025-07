Český robot zachraňuje životy na Ukrajině. Když se osvědčí, pořídí si ho čeští hasiči

Ruská armáda na Ukrajině opakovaně využívá zákeřnou taktiku, která cílí především na záchranáře a hasiče. Po prvním raketovém úderu, kdy lidé spěchají na místo pomáhat raněným, často následuje druhý úder na stejnou lokalitu. Cílem je zabít ty, kteří zachraňují životy. Právě proto se na Ukrajině stále častěji nasazuje i český robot Hecthor, který je má ochránit.

Na bitevních polích Ukrajiny denně přicházejí lidé o život nejen v důsledku bojů, ale i kvůli nevybuchlé munici, minám a požárům. V okolí Charkova pomáhá český robot Hecthor, který výrazně zvyšuje bezpečnost hasičů a záchranářů.

0:12 Hasící robot. | Video: Team4Ukraine

Za jeho vývojem stojí český konstruktér Petr Hnízdil a jeho tým z firmy ProLab Engineering. Příběh tohoto stroje je zajímavý od prvotního nápadu přes vývoj v české dílně až po nasazení ve válečné zóně.

Z české dílny do války

"Kontaktovali jsme neziskovou organizaci Team4Ukraine, jestli bychom mohli tamním hasičům nějak pomoci, sehnat třeba vybavení. Organizace se nám pak ozvala s tím, že charkovští hasiči by moc potřebovali vytvořit jednoduchého robota, který dokáže operovat v extrémně nebezpečných podmínkách a může pomáhat v situacích, kdy je zásah riskantní a hrozí, že na stejné místo pošlou Rusové další rakety, aby zhoršili škody," popisuje Martin Kavka, dnes už bývalý hasičský vyšetřovatel a tiskový mluvčí hasičů, stále však hasič dobrovolník a také majitel webu požáry.cz.

"Právě to je trápí hodně, od začátku invaze přišli ukrajinští hasiči během výkonu služby o mnoho kolegů," dodává Kavka.

Podobné stroje už sice existují, například jeden velmi sofistikovaný má firma Rosenbauer, je však velmi složitý a navíc vyjde na několik milionů korun. Hecthor je o mnoho jednodušší. Využil se stroj na bázi lesnického robota Foresthor, který ProLab Engineering navrhl pro Lesy České republiky.

"Šlo o studii proveditelnosti užití autonomního zařízení v prostředí výsadby nových stromků po kůrovcové kalamitě. Velikost a schopnosti pohybu v terénu přímo definovaly tvar a koncepci robota, zvolili jsme plně elektrický pohon. Stroj se v terénu osvědčil a my jsme pak dál pokračovali s jeho vývojem až do podoby Hecthora," vysvětlil Petr Hnízdil z ProLab Engineering pro novinky.cz.

Pomocník s obrovskou silou

Hecthor je lehký, váží přibližně 380 kg, maximální provozní hmotnost je o 70 kg vyšší. Pásový podvozek zajišťuje stabilitu v těžkém terénu. Jeho hlavní síla spočívá v modularitě, lze ho vybavit různými nástavci podle aktuální potřeby.

Na Hecthora se namontují vodní děla, která hasičům pomáhají zvládat požáry bez nutnosti přiblížit se k ohnisku. Ovládá se pomocí ovladače, bezdrátové ovládání bylo zavrhnuto kvůli rušení signálu. "Zkoušeli jsme ho s malešickými hasiči několikrát, ověřili i dosah, Hecthor může hasit na půlkilometrovou vzdálenost. A ovládá se opravdu snadno, zvládlo to i 12leté dítě," popisuje Kavka. Elektrický pohon vydrží 40 hodin v provozu, baterie se snadno nabije z běžné zásuvky.

Robot vyšel na 1,4 milionu korun, na portálu Donio se spustila sbírka, pomocí níž se vybralo 900 tisíc. "I když se to nedá zcela doložit, víme, že velkou měrou se na vybrání financí podíleli profesionální i dobrovolní hasiči, protože jsme sbírku několikrát zveřejnili na webu požáry.cz a vždy se najednou vybrala velká část peněz," říká Kavka, který web provozuje. Zbylá část se doplatila ze zdrojů Tem4Ukraine a z darů firem.

"Vedle toho hasiči pořídili pro své ukrajinské kolegy také rukavice, hydraulický vyprošťovací set a osobní ojetý VW Passat s podvalníkem pro převoz humanitární pomoci," dodává Kavka.

První mise: Charkov

Cesta Hecthoru na Ukrajinu nebyla jednoduchá. Celou logistiku zajistila nezisková organizace Team4Ukraine, která se dlouhodobě věnuje dodávkám zdravotnického, technického a ochranného vybavení na Ukrajinu.

"Cesta robota přes několik hranic byla poměrně složitá. Museli jsme řešit nejen převoz stroje, ale i jeho technickou certifikaci a zajištění náhradních dílů," popisuje Kavka, který se dopravení robota do Charkova účastnil a také tamní hasiče školil s ovládáním a servisováním Hecthoru.

Po příjezdu se robota ujali tamní hasiči, kteří ho nasadili zejména při likvidaci požárů způsobených ostřelováním. "V zónách, kam předtím nemohli jít lidé kvůli nevybuchlé munici nebo nebezpečí dalších útoků, teď nasazují český Hecthor. Ten dokáže zlikvidovat oheň, aniž by na místo museli přímo hasiči," popisuje Kavka.

Budoucnost Hecthoru? Nejen válka

Zkušenosti z Ukrajiny pomáhají českému týmu vylepšovat konstrukci a funkčnost stroje. Připravuje se nová verze, která by mohla být lehčí, rychlejší a s vyšší nosností. Cílem však není jen válečné nasazení.

"Mohl by skvěle fungovat jako univerzální robot. Mohl by se využívat i při přírodních katastrofách, velkých požárech, závalech nebo průmyslových haváriích," myslí si Kavka. "Už teď se uvažuje o tom, jak by ho mohli používat i čeští hasiči, a vidíme reálné případy, kde by se opravdu hodil," uzavírá.