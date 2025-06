Český a chorvatský Kaufland, cenové extrémy na obou stranách. Kde je teď levněji?

Bojkot supermarketů na protest proti vysokým cenám potravin se letos v zimě setkal u Chorvatů s mimořádnou podporou. Jsou ale tamní ceny skutečně tak vysoké? Těsně před začátkem turistické sezony jsme porovnali ceny téhož zboží v Kauflandu v Praze a Rijece.

Již potřetí se redakce Aktuálně.cz vypravila na kontrolní nákup do chorvatského supermarketu. Poprvé to bylo v roce 2023, kdy se v zemi začalo platit eurem, a ceny, alespoň podle novinových zpráv, vystřelily vzhůru. Tehdy vyšlo stejné zboží v identickém řetězci supermarketů o něco levněji v Česku.

Jenže už loni se karta obrátila. Účet za nákup v Kauflandu v chorvatské Rijece byl překvapivě nižší než v české pobočce v Praze 6, a to rovnou o 20 procent. Proto bylo zajímavé sledovat, zda si nižší ceny Chorvatsko udrží i letos.

Do českého Kauflandu jsme se vypravili v pondělí 23. června, ten chorvatský následoval o den později. První dojem? Ceny vyrostly u většiny sledovaných položek, v některých případech i dost výrazně. Když jsme v roce 2023 takto nakupovali poprvé, vyšla čtvrtka másla v Chorvatsku na 30 korun, zatímco letos stála 68. A podobně je to s bramborami, předloni byly za 15, letos už za ně chtěli dvojnásobek.

Nepříjemnými cenami však umí zaskočit i česká prodejna. Stogramová čokoláda Milka tu letos vychází na 65,90 Kč, zatímco předloni to bylo o 23 korun méně. Vysoká je česká cena Milky i na chorvatské poměry - v roce 2023 byla za 30, letos za necelých 50 korun.

Na rozdíl od chorvatské prodejny drží český Kaufland vysoké ceny některého zboží, jako by na trhu panovala krize: loni byla neúroda oliv a pomerančů, což se po celém světě projevilo zvýšenými cenami pomerančového džusu a olivového oleje. Letos je ale úroda dobrá, což by se mělo odrazit i v cenách. Jenomže do Česka dobré zprávy ještě zjevně nedorazily, zvláště v případě pomerančového džusu, jehož cena je bez nadsázky extrémní.

Některé položky jsme byli nuceni z porovnání vyřadit, protože je jedna z prodejen neměla v nabídce. To se týkalo třeba keříkových rajčat, která chyběla v pražské prodejně, zatímco v Kauflandu v Rijece nebyly k mání citrony ani nektarinky.

V jiných případech byla rozdílná gramáž (například u mletého masa) nebo počet kusů v balení (Kinder mléčný řez), pak jsme postupovali tak, že jsme cenu přepočítali na 1 kus, respektive jeden kilogram.

A stejné to bylo i u zmrzliny, kde došlo k převodu na mililitry, u vody nebo džusu pak na jeden litr objemu. V případě džusu Pfanner měli v Chorvatsku jen dvoulitrové balení, které však bylo i tak o něco levnější než litrové v Česku.

Konečný součet pak i letos vychází ve prospěch Chorvatska, rozdíl však už není tak velký jako loni. O něco málo levnější jsou v Chorvatsku i pohonné hmoty, benzin tu aktuálně vychází na 35,20 za litr, nafta stojí 32,20. Ceny jsou s výjimkou dálnic regulované, proto prakticky všude stejné.

Pohonné hmoty jsou v Chorvatsku jako i v ostatních zemích EU nejlevnější za posledních několik let. Oproti loňsku řidiči ušetří tři koruny na litru benzinu, u nafty dokonce čtyři koruny.

Nákup v řetězci Kaufland 23. a 24. června 2025

Název zboží Cena Česko (Kč) Cena Chorvatsko (Kč)* Banány 1 kg 22,90 35,70 Broskve 1 kg 81,90 74,10 Brambory rané 1 kg 26,90 24,50 Česnek (svazek) 44,90 56,70 Cibule žlutá 1 kg 34,90 23,30 Špagety Barilla 500 g 64,90 27,00 Kuře 1 kg 89,90 76,60 Vepřové maso mleté 1 kg 174,90 180,50 Salám Mortadella 120 g 39,90 43,40 Sýr Ementál 400 g 99,90 111,30 Toasty (balení) 31,90 39,90 Mléko čerstvé plnotučné 1 l 28,90 29,50 Máslo 250 g 49,90 68,10 Olivový olej panenský 1 l 499,90 346,70 Pizza Ristorante 89,90 123,90 Nescafé Gold 190 g 319,90 349,90 Pfanner 100% pomeranč 1 l 124,90 61,80 Kinder mléčný řez 1 ks 8,90 16,80 Zmrzlina vodová 100 ml 31,10 35,30 Čokoláda Milka 100 g 65,90 49,30 Voda perlivá 1 l 4,60 6,60 Coca-Cola 2 l 39,90 55,80 Pivo Plzeň 0,5 l 31,90 34,40 Opalovací krém Nivea 50 348,90 441,00 Celkem 2 357,50 2 312,10

*Ceny jsou přepočtené v kurzu 24,78 Kč / 1 euro.