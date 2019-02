Co koupíme, miláčku? Tři čtvrtiny Čechů při vybírání auta dají na názor partnera

Nové auto si kupujeme za daleko kratší dobu než dříve, hledáme informace na internetu a k prodejcům aut už nechodíme, aniž bychom měli alespoň základní představu, co chceme. I přesto ale dáme hodně na zkušenosti známých a přátel. V průměru se zájemce o nový vůz ptá osmi lidí na názor a ze tří čtvrtin definitivní rozhodnutí ovlivní partner či partnerka nebo manžel či manželka, vyplývá z průzkumu společnosti Kantar TNS.

K průzkumu, který probíhal v období od června do srpna 2018, společnost využila odpovědi od 500 respondentů, kteří si předtím v posledních šesti měsících koupili nový automobil.

Potvrdil se vliv internetu, do dealerství už nechodí lidé neinformovaní, nejdříve si podrobně vyhledávají vše o potenciálních autech ve výběru. Celých 94 procent kupců potvrdilo, že je ovlivnily informace na internetu, a 55 procent lidí s procesem nákupu auta začíná on-line.

Navíc více než polovina osob hledala informace na mobilu. Právě vloni podle statistik Googlu lidé poprvé překročili počet vyhledávání v automobilové kategorii na mobilu před stolním počítačem.

Avšak ani veřejně dostupné informace na internetu, stránky automobilek a internetové weby, které se specializují na rady pro nákup auta a zveřejňují redakční testy, nejsou tím nejdůležitějším zdrojem při volbě konkrétního auta. Průzkum potvrdil, že tři čtvrtiny lidí daly na radu partnera/partnerky nebo manžela/manželky a zásadní jsou zkušenosti přátel a známých. V průměru se každý kupec ptal osmi lidí na názor.

Co vlastně lidi nejvíce zajímá, když si vyhledávají informace o novém voze? Vedle recenzí a porovnání řeší prostor, bezpečnost a spolehlivost. Důležitý je i vzhled, výkony a pocit z jízdy. Nejvíce ale potenciální zákazník řeší cenu, ale i záruku a ceny za servis.

Koupě auta probíhá rychleji než dříve, podle analýzy Kantar TNS více než polovina dotázaných uvedla, že jim celý proces zabral méně než dva měsíce.

Hlavním motivem ke koupi nového auta bylo v 32 procentech případů zlepšení finanční situace. Ve 13 procentech případů proto, že se jim narodilo dítě, 12 procent tím reagovalo na nové zaměstnání. Šest procent respondentů uvedlo, že příčinou bylo založení společné domácnosti se svým druhem nebo družkou a v 7 % si nový vůz koupili lidé ze zdravotních důvodů.

Přesně 52 procent lidí si koupilo nové auto poprvé, dříve buď volili ojeté, anebo šlo o první koupi auta v životě. A ještě jednu zajímavou informaci průzkum odhalil. Češi nejsou zdaleka tak loajální ke značce, jak se může zdát, 49 procent lidí si koupilo auto od jiného výrobce, než do té doby mělo.

"Za posledních pět let se výrazně změnilo to, jak si lidé auta kupují, do showroomů chodí méně a jen minimálně absolvují testovací jízdu. Více chodí na stránky výrobce a využívají konfigurátor," potvrdil marketingový specialista Volkwsagenu Jakub Bouda. Podle něj už není zájem ani o tištěné katalogy, výběr se přesunul do digitálního světa.

Stejný trend potvrzuje i Vítězslav Pelc, tiskový mluvčí Škody Auto. "Budoucnost vidíme v tom, že lidé časem více přejdou k nákupu auta on-line, a v dealerstvích pak vyřídí formality a převezmou si vůz fyzicky," dodal.

Česká pobočka Googlu zveřejnila informace, jaká auta lidé vloni na jejím vyhledávači hledali. Překvapivě jedničkou mezi značkami nebyla Škoda Auto, ačkoli v prodejích jasně vede, ale Hyundai, následované Mercedes-Benzem.

V pořadí modelů se nejlépe umístila Dacia Duster před Škodou Octavia. Statistiky Googlu odhalily i zajímavé zjištění v tom, že dle objemu byla vloni nejvyhledávanější kategorií luxusní auta, následovaná sportovními a hatchbacky. Až čtvrtá byla SUV a pátá MPV, přitom SUV jsou nyní nejsledovanější automobilovou kategorií v Evropě.