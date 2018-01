před 4 hodinami

Čerpací stanice je ryze účelová stavba. Při její stavbě je třeba pečlivě dodržovat bezpečnostní normy, zároveň by však měla nabídnout zákazníkům příjemné prostředí k odpočinku a načerpání sil pro další kilometry na cestách. A neposlední řadě by měla okolo jedoucí posádky automobilů něčím přilákat. Myšlenka postavit čerpací stanici, která by byla něco více než jen místem pro tankování automobilů, napadla pumpaře napříč celou zeměkoulí. V naší galerii si můžete prohlédnout desítku nejzajímavějších čerpacích stanic z celého světa, které posbíraly mnohá ocenění za netradiční přístup a propojení s okolím.

autor: Jiří Kaloč | před 4 hodinami

