Auto

Levné to nebylo, cenám aut před dvaceti lety se ani nechce věřit. A ta výbava

Jan Matoušek Jan Matoušek
před 43 minutami
Ten pohled je až šokující. Nabídka aut se za dvacet let proměnila k nepoznání: z okrajových modelů jsou prodejní hity, z prodejních hitů odložená auta v bazarech "za bůra". A ceníky nových vozů, to je úplně jiný svět. ABS? Za příplatek. Klimatizace? Nedodáváme. Cena? 250 tisíc korun. V roce 2005 byla možná auta levná, ale za jakou cenu?
Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
Foto: Výrobci

Fiat Panda

Segmentu těch nejmenších aut před dvaceti lety dominoval Fiat Panda v tehdy prakticky zbrusu nové druhé generaci. S 3,5metrovou délkou šlo o esenci auta do města, čemuž ale odpovídaly i další parametry: třeba základní benzinový motor o objemu 1,1 litru měl 40 kW. Na rozdíl ode dneška ale v roce 2005 Panda uměla nabídnout i naftový motor nebo pohon všech kol.

Kromě motoru odpovídala velikosti i cena a výbava. V základu byl airbag řidiče. A tím to tak nějak skončilo. Elektrická okna, ABS, rádio nebo klimatizace, to všechno bylo vykoupeno penězi navíc. Základní cena 214 900 korun tak možná vypadá lákavě, ale porovnejte ji s tehdejší výbavou a koneckonců i kupní silou (průměrná hrubá měsíční mzda vyrostla od roku 2005 téměř 2,5krát).

Moderní ekvivalent: Těžko uvěřit, že i po dvaceti letech je možné koupit Pandu třetí generace, jejíž techniku lze ale vystopovat k této druhé generaci. Jmenuje se nově Pandina - kvůli Grande Pandě - a má 51kW mildhybrid. Základní cena je 359 900 korun, ovšem se šesti airbagy, manuální klimatizací, zadními parkovacími senzory nebo elektrickými předními okny. Jen za to rádio si pořád připlatíte.

Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
 
Mohlo by vás zajímat

Dřív nepochopitelné. Čertovy proudy se otevřely, závodily na nich i paddleboardy

Dřív nepochopitelné. Čertovy proudy se otevřely, závodily na nich i paddleboardy

Na sraz Škody 1203 po vlastní ose. Unikátní prototyp je po 40 letech zpět na silnici

Na sraz Škody 1203 po vlastní ose. Unikátní prototyp je po 40 letech zpět na silnici
28 fotografií

Příběh lokomotivy bez licence. Plzeňskou Škodovku v něm zachraňuje gruzínský emigrant

Příběh lokomotivy bez licence. Plzeňskou Škodovku v něm zachraňuje gruzínský emigrant
21 fotografií

Zapomenutý český autobus. Tatra 500 HB přinesla pokrok, skončila ale neslavně

Zapomenutý český autobus. Tatra 500 HB přinesla pokrok, skončila ale neslavně
15 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah Historie automobilů

Právě se děje

před 13 minutami
Muchová zhladila natěšené americké publikum. Legendární Venus vyřadila v prvním kole

Muchová zhladila natěšené americké publikum. Legendární Venus vyřadila v prvním kole

Tenistka Karolína Muchová porazila na grandslamovém US Open legendární Američanku Venus Williamsovou 6:3, 2:6, 6:1 a postoupila do 2. kola.
před 25 minutami
"Fanoušci tady ho pořád zbožňují." Ve Španělsku po letech ožil Dubovského odkaz

"Fanoušci tady ho pořád zbožňují." Ve Španělsku po letech ožil Dubovského odkaz

Oviedo a Real Madrid. Dva kluby, které před svou tragédií spojil legendární Peter Dubovský, se po dlouhých letech utkaly ve španělské lize.
před 42 minutami

Fantastická čtyřka a sladká tečka. Bistro se zahradou má atmosféru, co se nedá koupit

Fantastická čtyřka a sladká tečka. Bistro se zahradou má atmosféru, co se nedá koupit
Prohlédnout si 32 fotografií
Když Jan Šťastný poprvé vstoupil na zanedbaný pozemek kousíček od Berounky, pršelo a všude byl jen zablácený nepořádek. I tak věděl, že tohle místo je "ono".
Dnes tak v Srbsku stojí The Garden – gastronomická oáza uprostřed přírody, kde se potkává kvalitní kuchyně s přátelskou atmosférou a únikem od městského ruchu. Jednoduše odpočinek v nečekaném zákoutí.
před 43 minutami
Levné to nebylo, cenám aut před dvaceti lety se ani nechce věřit. A ta výbava

Levné to nebylo, cenám aut před dvaceti lety se ani nechce věřit. A ta výbava

Vybrali jsme oblíbená auta z roku 2005 a podívali se na jejich tehdejší ceny. Leckomu se to srovnání nebude líbit.
před 1 hodinou
Bratr zastřeleného muže promluvil. Chystá sbírku pro pozůstalé syny, zvažuje i soud

Bratr zastřeleného muže promluvil. Chystá sbírku pro pozůstalé syny, zvažuje i soud

Tragédii, která se odehrála minulý týden v pražských Ďáblicích, doprovází několik nejasností. Policejní zásah vyšetřuje inspekce, promluvil i Rakušan.
před 1 hodinou
Průzkum průzkumů: SPD začala klesat, černým koněm voleb se stává někdo jiný

Průzkum průzkumů: SPD začala klesat, černým koněm voleb se stává někdo jiný

Před hvězdou "jarního kola" předvolební kampaně se otevírá propast. Partnerství s Tomiem Okamurou nemusí Andreji Babišovi k vládě stačit.
Aktualizováno před 6 hodinami
"Emoce mě přemohly." Kvitová po debaklu na US Open prozradila, že prodělala covid

"Emoce mě přemohly." Kvitová po debaklu na US Open prozradila, že prodělala covid

Petra Kvitová odehrála na US Open proti Francouzce Diane Parryové poslední utkání v kariéře. Barbora Krejčíková zabrzdila kanadskou senzaci.
Další zprávy