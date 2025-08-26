Levné to nebylo, cenám aut před dvaceti lety se ani nechce věřit. A ta výbava

Segmentu těch nejmenších aut před dvaceti lety dominoval Fiat Panda v tehdy prakticky zbrusu nové druhé generaci. S 3,5metrovou délkou šlo o esenci auta do města, čemuž ale odpovídaly i další parametry: třeba základní benzinový motor o objemu 1,1 litru měl 40 kW. Na rozdíl ode dneška ale v roce 2005 Panda uměla nabídnout i naftový motor nebo pohon všech kol.
Kromě motoru odpovídala velikosti i cena a výbava. V základu byl airbag řidiče. A tím to tak nějak skončilo. Elektrická okna, ABS, rádio nebo klimatizace, to všechno bylo vykoupeno penězi navíc. Základní cena 214 900 korun tak možná vypadá lákavě, ale porovnejte ji s tehdejší výbavou a koneckonců i kupní silou (průměrná hrubá měsíční mzda vyrostla od roku 2005 téměř 2,5krát).
Moderní ekvivalent: Těžko uvěřit, že i po dvaceti letech je možné koupit Pandu třetí generace, jejíž techniku lze ale vystopovat k této druhé generaci. Jmenuje se nově Pandina - kvůli Grande Pandě - a má 51kW mildhybrid. Základní cena je 359 900 korun, ovšem se šesti airbagy, manuální klimatizací, zadními parkovacími senzory nebo elektrickými předními okny. Jen za to rádio si pořád připlatíte.