Na opravu aut musíte našetřit. Ceny dílů a údržby aut stoupají rychleji než inflace

Nárazník dražší o třicet procent než loni, blatník nebo motorový olej o dvacet. O patnáct až dvacet procent vyšší jsou i hodinové sazby za práci. Příčinou jsou zdražující suroviny i energie na výrobu komponent, v českých autodílnách také dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných lidí. Nákladnější opravy se promítnou i do cen pojištění, přestože to nemusí být hned.

Oprava auta po nehodě nebyla nikdy příjemná povinnost, teď ještě zdražuje. Zatímco inflace měřená obvyklým spotřebitelským košem dosáhla v listopadu sedmi procent, do výroby součástek se daleko výrazněji promítá zdražení paliv a energií v desítkách až stovkách procent, částečně i náklady na přetíženou dopravu.

V polovině loňského roku stál přední nárazník na Škodu Fabia 7100 korun, nyní devět tisíc. Rozdíl dosahuje 27 procent a o podobný nárůst vidíme u ostatních značek. Plastové díly mají uhlovodíkový základ získávaný z fosilních surovin a zpracovávají se při teplotách kolem 250 stupňů.

Přední blatník na Škodu Octavia zdražil od loňska z 5300 na 6000 korun. Poprvé při výrobě oceli, podruhé při lisování do finálního tvaru. Ještě výrazněji rostou ceny u vozů vyšších tříd, kde jsou i tyto běžné díly vyrobeny z hliníku. O necelých deset procent zdražily chemicky složité součásti jako čelní skla nebo brzdové destičky.

Při ohlédnutí o pět nebo deset let je u některých dílů vidět zdražení ještě daleko vyšší. To ovšem odráží technologický vývoj. Nápadné je to zejména u světlometů s diodami, integrovanou elektronikou a složitější optikou. Zatímco před deseti lety stály světlomety u běžných vozů kolem tří až pěti tisíc korun, dnes spíše patnáct až dvacet tisíc.

Opravy po nehodách prodražuje také nástup asistenčních systémů. Většina aut z posledních let má za čelní maskou schovaný radar sledující vozidla před vámi, jehož cena se pohybuje podle typu mezi patnácti a šedesáti tisíci korun. Prodraží se také pracnější výměna čelního skla, k níž dnes patří také kalibrace kamer skrytých za zpětným zrcátkem.

Práce v českých autoopravnách zdražuje soustavně už od hospodářského oživení po roce 2014. Zejména mladší práceschopní lidé odcházejí z oboru za lépe placenými a pohodlnějšími nabídkami. Ti nejmladší se nerozpakují přiznat, že manuální práce má mezi jejich vrstevníky špatný zvuk a obživa řemeslem se považuje za symbol neúspěchu.

Tlak na mzdy se logicky promítá do faktur za údržbu auta. Hodinová sazba za mechanické práce na Škodu Fabia ve značkovém servisu proti loňsku stoupla z 650 na 750 korun, u Octavie z 800 na 970 korun.

Součet toho všeho se logicky musí projevit také v cenách pojištění. To ale bude ještě nějakou dobu trvat. Pojišťovny nekalkulují s inflací dopředu, naopak zpětně vyhodnocují škodní průběh. V něm se odráží víc faktorů, často protichůdných. Zdraží-li například palivo, lidé méně jezdí a klesne počet nehod. Uplynulý rok poznamenaný pandemickým útlumem byl v tomto směru klidný.

Dražší plech, chemie i plasty se nakonec musí projevit také v cenách nových vozů. Tady se rozuzlení dočkáme jistě dříve. U většiny značek se předpokládá významná úprava ceníků už od Nového roku.