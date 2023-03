Pro auto k sousedům. Kurz koruny nahrává nákupu v zahraničí, skoro vždy se to vyplatí

Silná koruna v posledních měsících na jedné straně dělá starosti exportérům, na straně druhé ale pomáhá k výhodnějšímu kurzu vůči zahraničním měnám. Spousta lidí tak pravidelně vyráží na zahraniční nákupy, přitom nemusí jít vždy jen o potraviny a kosmetiku. Jak drahá jsou momentálně nová auta v Německu, Polsku a na Slovensku?

Pět nových oblíbených aut, čtyři země a čtyři různé cenovky. Redakce Aktuálně.cz udělala malý průzkum toho, kolik v Česku a třech okolních státech stojí mezi soukromníky velmi populární modely: Škoda Kamiq, Škoda Karoq, Dacia Sandero, Dacia Duster a Kia Sportage. Vybírali jsme z desítky loni nejprodávanějších nových aut soukromníkům, nuceně jsme však vynechali modely Hyundai: i30 i Tucson jsou před blížící se modernizací k mání už jen ze skladových zásob a nelze je objednat.

Ze srovnání vyplývá, že ze čtyř sledovaných zemí jsou nová auta celkově nejdražší právě u nás. S výjimkou škodovek a Kie Sportage, které v Česku vyjdou mnohem levněji než v Německu, ale stále jsou o něco dražší než v Polsku a na Slovensku.

Nákup auta v zahraničí však neznamená jen úsporu peněz, přináší také vyšší byrokratickou zátěž. Zatímco český prodejce zpravidla vždy nabízí možnost, že na základě plné moci vyřídí formality s přihlášením auta do provozu, u individuálně dovezeného auta se o to musí vždy postarat nový majitel sám. Při nákupu vozu ze zemí Evropské unie však jde o formalitu, kterou lze na úřadech vyřídit během jedné návštěvy stejně rychle, jako by auto pocházelo od tuzemského prodejce.

Komplikaci navíc však představuje placení daně z přidané hodnoty. Zatímco u ojetin se DPH automaticky platí vždy v zemi nákupu, a nový majitel auta se už dál nemusí o nic starat, zde platí odlišná pravidla: Pokud je dovezený vůz mladší než šest měsíců nebo nemá na tachometru najeto více než šest tisíc kilometrů, je považován za nový. A v takovém případě se DPH platí v zemi, kde jej hodlá nový majitel uvést do provozu.

Před přihlášením auta v České republice je tedy nutné navštívit finanční úřad a podat "Přiznání k DPH" a "Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku". Vše by se mělo stihnout do deseti dnů po koupi.

I když zájemce z Česka v tomto případě může pořídit auto za hranicemi bez tamní DPH, v praxi to může vypadat jinak. Prodejce totiž nemá jistotu, že auto skutečně vyveze do zahraničí - a pokud by to neudělal, musel by obchodník platit DPH ze svého.

Proto prodávající zpravidla po kupujícím vyžaduje kauci, která se rovná výši DPH dané země, například v případě Německa je to 19 %. Po uhrazení DPH v Česku pak nový majitel auta dostane od prodejce kauci zpět. Znamená to však, že si musí vytvořit finanční rezervu, aby byl v jednu chvíli schopen uhradit daň za auto ve dvou zemích.

Najdou se však i prodejci, kterým zákazník z Česka za trochu rizika stojí. Například ze zkušeností členů facebookové skupiny majitelů a příznivců elektromobilů vyplývá, že to v praxi bývá tak půl na půl: Někdo kauci platil, jiný ne. Patrně není od věci se na podmínkách nákupu auta u prodejce předem informovat a případně jich oslovit více.

Dodejme ještě, že při přepočtu na koruny jsme počítali s kurzem České národní banky platným k dopoledni 15. března: euro v tu chvíli bylo za 23,79 koruny a polský zlotý za 5,075 koruny.

Teď už se pojďme věnovat vybraným modelům podrobněji.

Škoda Kamiq

Všechna auta jsme se snažili vybrat v co možná nejvíce shodné výbavě. U malého SUV z Mladé Boleslavi jsme tak sáhli po (v Česku) základní verzi Ambition. Ta obsahuje třeba nouzové brzdění, pomocníka pro jízdu v pruhu, manuální klimatizaci, 6,5palcové rádio, vyhřívaná přední sedadla nebo zadní parkovací senzory.

Jakkoliv se výbava na všech trzích jmenuje stejně, skladba prvků se poněkud liší. Tak například v Německu má auto navíc kolenní airbag řidiče, kožený volant, čtyři reproduktory a 16palcová litá kola, zatímco v Česku jsou k dispozici jen ocelové disky s okrasnými kryty.

Na druhou stranu Češi dostanou ve výbavě Ambition navíc startování tlačítkem, výškově stavitelné sedadlo spolujezdce a vyhřívání předních sedadel. Jak přitom vyplývá z tabulky, cenový rozdíl mezi oběma zeměmi je skutečně markantní.

Cenové srovnání po započtení 21% DPH (přepočet na koruny)

Česko Německo Polsko Slovensko Škoda Kamiq 1.0 TSI Ambition 479 900 Kč 610 068 Kč 447 825 Kč 466 092 Kč

To Slovensko a Polsko se cenou více blíží té české. Polský Kamiq Ambition má ale navíc mimo jiné couvací kameru, kožený volant, čtyři reproduktory a 16palcová litá kola, naopak český nabízí oproti polskému navíc výškově stavitelné sedadlo spolujezdce, vyhřívání předních sedadel a také tempomat. A na Slovensku?

Tam za lepší cenu získáte Kamiq třeba s dvouzónovou automatickou klimatizací, čtyřmi reproduktory navíc, koženým volantem, 16palcovými litými koly nebo automatickými stěrači. Postrádat ale budete třeba elektrická zadní okna. Dodejme, že ve všech případech je pod kapotou přeplňovaný litrový tříválec s výkonem 70 kilowattů a manuální pětistupňovou převodovkou.

Dacia Duster

V případě Dusteru jsme v hypotetickém srovnání sáhli po slušně vybavené (a v Česku opět také základní) výbavě Expression, tentokrát s přeplňovanou benzinovou třináctistovkou o výkonu 96 kW a manuální šestistupňovou převodovkou. Ta obsahuje mimo jiné rádio s osmipalcovou obrazovkou, manuální klimatizaci, tempomat, zadní parkovací senzory nebo 16palcová litá kola.

Cenové srovnání po započtení 21% DPH (přepočet na koruny)

Česko Německo Polsko Slovensko Dacia Duster 1.3 TCe Expression 463 500 Kč 452 350 Kč 432 349 Kč 413 557 Kč

Na rozdíl od Kamiqu se výbava na okolních trzích nikterak neodlišuje, dokonce i design kol je stejný. A tak jediným skutečným srovnávacím kritériem je cena. A tam Česko nedopadá dobře. Pokud sumy přepočteme a započítáme do nich 21procentní českou DPH, pak ze všech čtyř zemí koupíte rumunské SUV za nejvyšší sumu právě na českém trhu. Třeba na Slovensku ušetříte 50 tisíc korun.

Škoda Karoq

Podobně jako Kamiq, i Škodu Karoq jsme zvolili v základní výbavě Ambition, která obsahuje mimo jiné osmipalcový multimediální systém, dvouzónovou automatickou klimatizaci, osmipalcový digitální přístrojový štít, nouzové brzdění, zadní parkovací senzory, diodová světla nebo 16palcová litá kola. A rovněž v tomto případě, jakkoliv pod stejným názvem, byly rozdíly ve skladbě výbavy značné.

Cenové srovnání po započtení 21% DPH (přepočet na koruny)

Česko Německo Polsko Slovensko Škoda Karoq 2.0 TDI Ambition 715 900 Kč 811 569 Kč 636 791 Kč 676 709 Kč

Začněme Německem, kde má Karoq Ambition o palec větší litá kola. Ovšem také jen manuální klimatizaci a horší infotainment s 6,5palcovým dotykovým displejem, třebaže stojí skoro o sto tisíc víc. V Polsku má SUV navíc k bezklíčovému startování i odemykání (za to se v Česku připlácí) a také o palec větší kola, nicméně opět také horší multimediální systém s menší 6,5palcovou obrazovku.

A na Slovensku sice Karoq Ambition také nabízejí se skromnějším multimediálním systémem s menší obrazovkou o úhlopříčce 6,5 palce, ale zároveň přidávají vyhřívaný volant a přední sedadla. Pod kapotou teoreticky srovnávaného vozu jsme umístili dvoulitrový turbodiesel o výkonu 85 kW s manuální šestistupňovou převodovkou.

Dacia Sandero

V případě Dacie jsme opět vybrali do porovnání výbavu pojmenovanou Expression, která platí v cenících za tu nejvyšší. Nejvyšší je ale potřeba dát do uvozovek, pořád se prodává za méně než 350 tisíc korun. Nabízí přitom nouzové brzdění, manuální klimatizaci, rádio s osmipalcovou obrazovkou, zadní parkovací senzory, automatické stěrače nebo ocelová kola Flexwheel, která ale vzhledem dobře imitují ráfky lité.

Cenové srovnání po započtení 21% DPH (přepočet na koruny)

Česko Německo Polsko Slovensko Dacia Sandero 1.0 TCe Expression 347 400 Kč 337 448 Kč 333 997 Kč 316 645 Kč

Podobně jako v případě Dusteru jsme přitom zjistili, že skladba výbavy je na všech čtyřech trzích stejná. Liší se jen ceny, které zákazník za vůz s litrovým přeplňovaným tříválcem TCe o výkonu 67 kW a manuální pětistupňovou převodovkou zaplatí. A nejvíc je to opět v Česku, nákupem na Slovensku se dá ušetřit zhruba 30 tisíc korun.

Kia Sportage

Abychom mohli Kiu Sportage napříč trhy porovnávat skutečně spravedlivě, museli jsme sáhnout po přeplňované šestnáctistovce s mildhybridní asistencí o výkonu 110 kW, která je spojená se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. V Německu se totiž tato jednotka nenabízí bez 48V systému s manuálním ústrojím jako třeba v Česku nebo Polsku, naopak na těchto trzích zase není mildhybrid dostupný s ručním řazením.

Také stupně výbavy se jmenují jinak, snažili jsme se však vzít skladbou vždy nejbližší verze. V Česku jde o model Exclusive, který nabízí nouzové brzdění, pomocníka pro jízdu v pruhu, automatickou dvouzónovou klimatizaci, 12,3palcovou navigaci, vyhřívání předních i zadních sedadel a volantu, parkovací senzory vpředu i vzadu nebo 17palcová litá kola.

V Německu tomu nejlépe odpovídá výbava Vision, jak je vidět z tabulky, o skoro sto tisíc dražší než v Česku. Přitom složením jednotlivých prvků je na tom prakticky úplně stejně - navíc má třeba bederní opěrku pro řidiče. Na polském trhu se srovnatelná výbava jmenuje L, která je zhruba o 50 tisíc levnější než v Česku. Zároveň je u našich severních sousedů k mání Sportage i v chudší výbavě zvané "M", která je ještě levnější a odpovídá českému stupni Comfort. V Česku však takto okleštěná výbava v kombinaci s touto motorizací není vůbec v nabídce.

Cenové srovnání po započtení 21% DPH (přepočet na koruny)

Česko Německo Polsko Slovensko Kia Sportage 1.6 T-GDI MHEV DCT Exclusive 794 980 Kč 876 881 Kč 743 380 Kč 796 170 Kč

Na Slovensku je cena po přepočtu a dopočítání DPH prakticky totožná, příslušný výbavový stupeň se tam jmenuje Gold. A nutno dodat, že nikoliv bez důvodu.

Slovenská verze tak má navíc nouzové brzdění při odbočování vlevo, pomocníka při jízdě po dálnici, adaptivní tempomat, elektrickou bederní opěrku sedadla řidiče, bezklíčové odemykání a startování nebo o palec větší litá kola. Za podobné peníze tak získá zájemce o korejské SUV porci výbavy navíc.