Sčítání dopravy: Za posledních šest let se na některých dálnicích doprava ztrojnásobila. Víme kde

Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo výsledky celostátního sčítání dopravy a porovnalo údaje s lety 2010 a 2016. Na drtivé většině úsecích se doprava zvýšila, na některých je doprava dokonce třikrát vyšší.

V loňském roce probíhalo na dálniční a silniční síti po celé České republice sčítání dopravy. Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo první předběžné výsledky, konkrétně porovnání dopravních intenzit na jednotlivých dálnicích v roce 2010 a 2016.

Ze statistiky vyplývá, že doprava se zvyšuje na všech monitorovaných místech, a to minimálně v procentech, tradičně velmi vytížené je okolí Prahy a výpadové dálnice, například doprava na dálnici D5 u Prahy se dostává do vysokých hodnot, za 24 hodin tu projede kolem 60 tisíc vozidel. Dálnice D6 u Prahy převzala značnou část dopravy z D7, kde intenzita i kvůli častým opravám místy naopak poklesla, řidiči totiž využívají jiné trasy, jak se dostat do Prahy než po neustále ucpané D7.

Proto se například doprava od uzlu Řepy do Hostivice zvýšila o 90 %, zatímco v roce 2010 zde projelo denně zhruba 21 tisíc aut, vloni to už bylo necelých 40 000 vozidel.

"Dálnice D10 je nejvýznamnějším skokanem mezi dlouhodobě provozovanými dálnicemi. Z výsledků vyplývá mimo jiné také potřeba přistupovat systémově k celému úseku z Prahy do Mladé Boleslavi, a to jak z hlediska údržby a oprav, tak z hlediska modernizace této dálnice," říká tiskový mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Hustota dopravy na dálnici D1 se zvýšila prakticky na všech místech, zdaleka nejvyšší nárůst však zaznamenává v úsecích od Olomouce do Ostravy, zde se doprava v okolí Mankovic, Hranice a Hladkých Životic zvýšila o více než 60, resp. 87 procent.

V okolí Klimkovic a na severním spoji Ostravy je dálnice dvakrát vytíženější než v roce 2010, úsek Vrbice - Bohumín má však ve statistice rekord, doprava se tu ztrojnásobila. Zatímco v roce 2010 zde jezdilo zhruba 5800 aut, vloni to bylo už přes 17 tisíc.

autor: Eva Srpová

