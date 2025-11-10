"Byl nadšený, snad to vyjde příští sezonu." Prezident se má projet na Böhmerlandu

Prezident Petr Pavel navštívil minulý čtvrtek v Národním technickém muzeu vernisáž k výstavě "Böhmerland nebo Čechie. Nejdelší motocykl na světě", nad níž převzal záštitu.
Znovu tak potvrdil, že k motorkám nemá jen formální vztah, ale skutečně hluboký zájem. Expozice mapuje příběh motocyklové legendy, která vznikla v Krásné Lípě, tehdy Schönlinde, pod rukama konstruktéra Albina Huga Liebische. Muže posedlého vizí výjimečných strojů, schopných ohromit konstrukcí i designem.
Z celé produkce, která čítala zhruba 750 kusů vyrobených mezi lety 1925 a 1939, jich dnes na světě zbývá jen asi sedmdesát, což z Čechií-Böhmerlandů dělá vysoce ceněné sběratelské poklady.
Výstava představuje tři desítky motocyklů, včetně nejslavnějších superdlouhých verzí s motory 600 i 350 kubíků, které na svou dobu ohromovaly nejen délkou, ale i technickými řešeními. K vidění jsou i modely navržené pro horské přejezdy, kde se Liebischovy stroje testovaly v ostrém terénu.
K nezaměnitelné legendě Čechií patří i jejich povaha - startování, které podle pamětníků vypadá jako boj s neposlušným zvířetem, a jízda, o níž sběratelé s nadsázkou mluví jako o "kostitřasu", jenž se nevysvětluje, ale musí se zažít. Autorka tohoto textu má za sebou prvních 30 kilometrů na tomto stroji a potvrzuje, že jde o nezapomenutelný zážitek.
Jedním z těch, kteří legendu těchto motocyklů udržují při životě, je sběratel Jiří Zezulka - muž, který dokázal kolem Čechií vybudovat komunitu a každoročně jezdí na sraz v Krásné Lípě, jenž letos oslavil 27. ročník.
Právě Zezulka na slavnostní vernisáži oslovil prezidenta s osobní nabídkou, aby si legendární motocykl sám vyzkoušel. A nebylo to poprvé - jak sám říká, snažil se Petra Pavla s touto myšlenkou kontaktovat už mnohokrát. Tentokrát však přišla odpověď, v kterou doufal. "Možná, že se sice říká ‚slibem neurazíš‘, ale on na to skutečně kývnul. Řekl, že by opravdu moc rád, snad by to mohlo vyjít už nadcházející sezonu," uvedl Zezulka.
Prezident se během návštěvy muzea, kde ho expozicí provedl kurátor výstavy Arnošt Nezmeškal a ředitel muzea Karel Ksandr, zajímal o každý detail - od Liebischova tvůrčího zápalu přes technické provedení motorů a rámů až po autentickou repliku nejdelšího modelu Čechie-Böhmerland 600, která patří k nejfotografovanějším exponátům výstavy. "Právě tento superdlouhý model ho zajímal asi ze všeho nejvíce," přiznávají zástupci muzea.
Pokud tedy vše klapne, příští rok by výstava mohla dostat symbolickou dohru mimo muzejní zdi, tedy s prezidentem v sedle mimořádného stroje, který byl kdysi vysmíván i obdivován zároveň a dnes spojuje nadšence, sběratele a historiky. Čechie-Böhmerlandy jsou symbolem, co všechno se v českých zemích dokázalo postavit na dvou kolech.