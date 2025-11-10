Auto

"Byl nadšený, snad to vyjde příští sezonu." Prezident se má projet na Böhmerlandu

"Byl nadšený, snad to vyjde příští sezonu." Prezident se má projet na Böhmerlandu
Prezident Petr Pavel je nadšený motorkář a má rád techniku. Přijal pozvání na vernisáž k výstavě o motocyklech Čechie-Böhmerland, nad kterou převzal záštitu.
(zleva) Ředitel NTM Karel Ksandr, kurátor výstavy Arnošt Nezmeškal a prezident Petr Pavel.
Petr Pavel si všechny motorky poctivě prohlédl a zajímal se o technické detaily.
Vystoupil také na vernisáži. Zobrazit 14 fotografií
Foto: Národní technické muzeum
Eva Srpová Eva Srpová
před 1 hodinou
Prezident Pavel navštívil výstavu nejdelších motocyklů světa v Národním technickém muzeu a potvrdil, že k jedné stopě má víc než jen zdvořilý vztah. Sběratel Jiří Zezulka mu při vernisáži nabídl, aby se příští rok na legendárním Böhmerlandu projel – a prezident podle něj s nadšením souhlasil. Čeká ho nezapomenutelná jízda na stroji, který mění hranice technické představivosti.

Prezident Petr Pavel navštívil minulý čtvrtek v Národním technickém muzeu vernisáž k výstavě "Böhmerland nebo Čechie. Nejdelší motocykl na světě", nad níž převzal záštitu.

Související

Vznikaly ve skleníku, dnes je obdivují. To nejzajímavější o motorkách z Krásné Lípy

Čechie-Böhmerland výstava NTM listopad 2025
32 fotografií

Znovu tak potvrdil, že k motorkám nemá jen formální vztah, ale skutečně hluboký zájem. Expozice mapuje příběh motocyklové legendy, která vznikla v Krásné Lípě, tehdy Schönlinde, pod rukama konstruktéra Albina Huga Liebische. Muže posedlého vizí výjimečných strojů, schopných ohromit konstrukcí i designem.

Z celé produkce, která čítala zhruba 750 kusů vyrobených mezi lety 1925 a 1939, jich dnes na světě zbývá jen asi sedmdesát, což z Čechií-Böhmerlandů dělá vysoce ceněné sběratelské poklady.

Výstava představuje tři desítky motocyklů, včetně nejslavnějších superdlouhých verzí s motory 600 i 350 kubíků, které na svou dobu ohromovaly nejen délkou, ale i technickými řešeními. K vidění jsou i modely navržené pro horské přejezdy, kde se Liebischovy stroje testovaly v ostrém terénu.

K nezaměnitelné legendě Čechií patří i jejich povaha - startování, které podle pamětníků vypadá jako boj s neposlušným zvířetem, a jízda, o níž sběratelé s nadsázkou mluví jako o "kostitřasu", jenž se nevysvětluje, ale musí se zažít. Autorka tohoto textu má za sebou prvních 30 kilometrů na tomto stroji a potvrzuje, že jde o nezapomenutelný zážitek.

Jedním z těch, kteří legendu těchto motocyklů udržují při životě, je sběratel Jiří Zezulka - muž, který dokázal kolem Čechií vybudovat komunitu a každoročně jezdí na sraz v Krásné Lípě, jenž letos oslavil 27. ročník.

Související

"Jízda způsobuje orgasmus," směje se sběratel. Unikátní Čechie burácely Prahou

Unikátní nejdelší historické motorky na světě vyjely z Prahy na sraz
1:47

Právě Zezulka na slavnostní vernisáži oslovil prezidenta s osobní nabídkou, aby si legendární motocykl sám vyzkoušel. A nebylo to poprvé - jak sám říká, snažil se Petra Pavla s touto myšlenkou kontaktovat už mnohokrát. Tentokrát však přišla odpověď, v kterou doufal. "Možná, že se sice říká ‚slibem neurazíš‘, ale on na to skutečně kývnul. Řekl, že by opravdu moc rád, snad by to mohlo vyjít už nadcházející sezonu," uvedl Zezulka.

Prezident se během návštěvy muzea, kde ho expozicí provedl kurátor výstavy Arnošt Nezmeškal a ředitel muzea Karel Ksandr, zajímal o každý detail - od Liebischova tvůrčího zápalu přes technické provedení motorů a rámů až po autentickou repliku nejdelšího modelu Čechie-Böhmerland 600, která patří k nejfotografovanějším exponátům výstavy. "Právě tento superdlouhý model ho zajímal asi ze všeho nejvíce," přiznávají zástupci muzea. 

Pokud tedy vše klapne, příští rok by výstava mohla dostat symbolickou dohru mimo muzejní zdi, tedy s prezidentem v sedle mimořádného stroje, který byl kdysi vysmíván i obdivován zároveň a dnes spojuje nadšence, sběratele a historiky. Čechie-Böhmerlandy jsou symbolem, co všechno se v českých zemích dokázalo postavit na dvou kolech. 

Prohlédnout si 14 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Že by žert? "Nebudete zklamáni," řekl Musk a ohlásil premiéru novinky na 1. dubna

Že by žert? "Nebudete zklamáni," řekl Musk a ohlásil premiéru novinky na 1. dubna

Zlozvyk, který může vyjít draho. Dva důvody, proč nezahřívat auto kvůli námraze

Zlozvyk, který může vyjít draho. Dva důvody, proč nezahřívat auto kvůli námraze

Vznikaly ve skleníku, dnes je obdivují. To nejzajímavější o motorkách z Krásné Lípy

Vznikaly ve skleníku, dnes je obdivují. To nejzajímavější o motorkách z Krásné Lípy
32 fotografií

Trnitý vývoj žabotlamů. Nejmodernější vlaky na světě skončily nakonec ve šrotu

Trnitý vývoj žabotlamů. Nejmodernější vlaky na světě skončily nakonec ve šrotu
17 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem Čechie - Böhmerland (motocykl) motocykl historie

Právě se děje

před 13 minutami
Že by žert? "Nebudete zklamáni," řekl Musk a ohlásil premiéru novinky na 1. dubna

Že by žert? "Nebudete zklamáni," řekl Musk a ohlásil premiéru novinky na 1. dubna

Ještě začátkem měsíce šéf Tesly prohlašoval, že dlouho očekávaný roadster představí do konce roku. Teď ale tvrdí, že to bude až na apríla.
před 24 minutami

Na Filipíny letos udeřil už jednadvacátý tajfun, rozmetal obydlí a lámal stromy

Na Filipíny letos udeřil už jednadvacátý tajfun, rozmetal obydlí a lámal stromy
Prohlédnout si 10 fotografií
Před příchodem tajfunu, který v neděli udeřil na ostrov Luzon, musely úřady evakuovat více než milion lidí. Bouře přinesla prudký vítr, silné lijáky a mořské vlny, které připravily mnoho obyvatel o spánek.
Sesuv půdy v severním městě Kayapa v provincii Nueva Vizcaya zavalil dům a usmrtil dvě děti, sdělil telefonicky regionální úředník civilní obrany Alvin Ayson. Další dvě oběti si vyžádalo utonutí a pád trosek.
před 26 minutami
Zemřel dlouholetý kulturní redaktor ČRo Karel Oujezdský. Bylo mu 79 let

Zemřel dlouholetý kulturní redaktor ČRo Karel Oujezdský. Bylo mu 79 let

Za dobu svého působení v rozhlase vytvořil tisíce rozhovorů s českými i zahraničními umělci, spisovateli, filmaři a dalšími kulturními osobnostmi.
Aktualizováno před 34 minutami
Češka bojovala v ukrajinské armádě, Rusové ji v nepřítomnosti odsoudili na 13 let

ŽIVĚ
Češka bojovala v ukrajinské armádě, Rusové ji v nepřítomnosti odsoudili na 13 let

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 45 minutami
KVÍZ: Pravda, nebo lež? Dokážete odhalit, co je skutečnost a co pouhá fikce?
Infografika

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Dokážete odhalit, co je skutečnost a co pouhá fikce?

V době, kdy je svět plný záhad a polopravd, si můžete otestovat, jak dobrý máte instinkt - poznáte, co je pravda a co lež?
před 53 minutami
Fukal: Sparta? Tohle nebyl žádný zápas blbec. Vůbec jsem z ní necítil sílu a snahu

Fukal: Sparta? Tohle nebyl žádný zápas blbec. Vůbec jsem z ní necítil sílu a snahu

Bývalý reprezentant hodnotí v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz i šlágr kola Plzeň - Slavia, nepochopitelné chování fanoušků i skvělý Jablonec.
před 1 hodinou
"Kolik vlastně máme platit?" Švédský král šokoval klimatický summit v Brazílii

"Kolik vlastně máme platit?" Švédský král šokoval klimatický summit v Brazílii

Švédský král Carl Gustaf XVI. odmítnul, aby Západ platil vyšší klimatické daně z emisí, a zdůraznil malý podíl Evropy na globálních emisích.
Další zprávy