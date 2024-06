Pádný důvod koupit si Číňana? Gigant BYD je v Česku, jeho "delfína" nepřehlédnete

Že se s čínskými auty i na českém trhu musí počítat, dokazuje už skoro dva roky MG. Další značky sice paběrkují, od jara je ale možné koupit elektromobily té vůbec nejvýznamnější z říše středu. BYD se s Teslou přetahuje o pozici největšího světového producenta elektromobilů, a přestože se cenou nepodbízí, má i oproti konkurenci co nabídnout. Přesvědčili jsme se o tom za volantem modelu Dolphin.

Abyste byli středem pozornosti, nemusíte se na silnici pohybovat jen nějakým exotickým supersportem nebo třeba novou teslou. Úplně stačí, že projedete kolem hloučku lidí šedým kompaktním hatchbackem, který má vzadu napsané "Build your dreams" a vpředu zkratku BYD. Ačkoliv vnější design není nějak zvlášť atraktivní a dal by se označit za spíše konzervativní, je na českých silnicích neokoukaný.

Testovaný čínský BYD Dolphin sice v Evropě už nějaký ten pátek koupíte, v Číně dokonce ještě o něco déle, ale v Česku jde o horkou novinku. Ta navíc klame tělem, protože by při pohledu na auto leckdo řekl, že jde o konkurenta malých elektroaut jako Peugeot e-208, Renault Zoe, případně Fiat 600e. Dolphin je přitom velký jako Volkswagen ID.3 nebo Renault Megane E-Tech, a míří tedy do kompaktní třídy.

Při délce 4290 milimetrů má rozvor náprav natažený na 2700 milimetrů, což je jen kousek za ID.3. V praxi to znamená především dostatek místa na zadních sedadlech před koleny a díky šířce 1770 milimetrů i v ramenou. Minimálně pro dva cestující určitě. Možná jen hlavové opěrky jsou zbytečně dlouhé a tvrdé, pro někoho by tak mohly být nepohodlné.

Zavazadlový prostor má 345 litrů, což je hodnota průměrná. I proto prý zákazníci v Česku raději volí jen o pár desítek tisíc dražší SUV Atto 3 s jinak stejnou technikou. Frunk nečekejte, ale kabely bez problémů schováte do hlubokého prostor pod podlahou kufru. Dobrou zprávou je, že po sklopení sedadel díky dvojité podlaze vznikne rovná plocha, a 1310 litrů tak bude možné využít naplno. Nějaké háčky třeba na pověšení tašky ale budete hledat marně.

Podobnost s VW ID.3 ale nekončí jen u rozměrů. Takový displej budíků se nastavuje spolu s volantem, což na německého rivala pomrkává už docela okatě. Jinak je ale interiér na druhou stranu opravdu velmi svébytný. Při první, velmi krátké zkušenosti před zhruba měsícem a půl jsme provedení palubní desky, především výběr materiálů, výrazně kritizovali.

Po týdenním soužití s vozem je sice změť několika různých textur a povrchů v kombinaci s lesklým plastem kolem výdechů ventilace pořád trochu zvláštní, zvyknout se na to ale dá, navíc zpracování samotné neurazí. Pravdou ale je, že třeba umělou kůži na sedadlech by klidně mohla vystřídat normální látka.

Samotné sedačky mají totiž pohodlný tvar, ale body jim ubírá použitý - byť perforovaný - potah. Také některé tvrdé plasty by si zasloužily zlepšení. Kabina je sama o sobě dost tmavá, což ale zvládne částečně vyřešit střešní okno u vyšší výbavy Design.

Zároveň se ale objevuje spousta zajímavých detailů. Třeba vnitřní kliky mají odkazovat na delfíní ploutev (to podle jména vozu Dolphin - v překladu delfín). A pak je tady ten otočný displej. Je to chlouba automobilky BYD, dokonce i za jízdy můžete obrazovku v jeho modelech otáčet z horizontálního na vertikální zobrazení a naopak. U Dolphinu má úhlopříčku 12,8 palce.

Spíše než o praktické jde o netradiční řešení, které si ještě nějakou dobu bude krást titulky médií pro sebe. Jelikož ale Android Auto či Apple CarPlay je možné využívat jen v horizontálním režimu, spousta uživatelů s obrazovkou točit nebude.

Co asi ocení více, to je povedená grafika a především výborné rozlišení všech kamer kolem vozu. Spousta renomovaných značek by se v tomto u BYD mohla učit. Kamery dokážou vygenerovat i panoramatický pohled, kdy je možné s 3D modelem auta různě otáčet a sledovat tím okolí. Anebo je možné také karoserii při pohledu z ptačí perspektivy zprůhlednit, jako u některých off-roadů při jízdě v terénu.

Technologicky a technicky Dolphin určitě zaujme více než svým zevnějškem. Kromě kamerového systému to platí i o elektrickém pohonu. Oproti mnohým - i evropským - konkurentům má totiž BYD výhodu baterie vlastní výroby, což dokáže ušetřit náklady a snížit cenu. Chemicky se pak objede bez kobaltu, vyrobená je v kombinaci lithia, fosfátu a železa.

V Česku je v nabídce jen verze s kapacitou 60,4 kWh, byť na některých trzích se nabízí i levnější verze s menším akumulátorem. Papírově by měl Dolphin ujet 427 kilometrů a spotřebovat 15,9 kWh/100 km. Je to hodnota, které se kompakt dokáže přiblížit. Na testovacím úseku, který vede přes města a okresky, ukazoval palubní počítač spotřebu 12,4 kWh /100 km (to prakticky odpovídá tabulkové hodnotě), na dálnici pak spotřeba stoupla na 21 kWh/100 km. Dlouhodobý průměr se podle palubního počítače držel pod hranicí 17 kWh/100 km.

Nevýhodou může být pomalejší nabíjení, stejnosměrným proudem Číňané udávají maximum jen 88 kW, střídavým pak běžných 11 kW. Na druhou stranu ale Dolphin umí také z baterky díky funkci V2L napájet i jiné elektrospotřebiče, podobně jako třeba Kia nebo Hyundai. Stačí k tomu specifický adaptér.

Především ve městě je jízda s Dolphinem pohodlná a auto i na standardních 17palcových kolech dobře filtruje nerovnosti. Ovšem 150 kW a 310 Nm jediného elektromotoru pohánějící přední nápravu občas způsobí, že při byť jen mírně prudší akceleraci se mají kola tendenci protáčet. Když jste ale na pedál jemní, Dolphin se odmění krásně plynulým rozjezdem, navíc s dostatečnou výkonovou rezervou.

Jakkoliv v nižších rychlostech je auto komfortní, při rychlejší jízdě a především třeba na zvlněních má Dolphin tendenci se díky měkčeji naladěným tlumičům trochu houpat. Klidná rozvážná jízda čínskému hatchbacku sedí rozhodně více, odměnou bude i nižší spotřeba elektrické energie. Pozitivní zmínku si zaslouží přesné řízení. Čím bude naopak Dolphin při jízdě nejspíše rozčilovat, je až příliš agresivní pípání asistenčních systémů.

Třeba rychlostní asistent, navíc v kombinaci s nepřesně fungujícím čtením dopravních značek, dokáže agresivním zvukem jízdu velmi znepříjemnit. Naštěstí se dá deaktivovat a po prvotním hledání je to otázka asi tří kliknutí v palubním systému. Jen to budete muset před každou jízdou opakovat.

I přes spoustu výhrad je Dolphin po MG druhým skutečně konkurenceschopným čínským elektrickým kompaktem na českém trhu. Dovozce TopDrive Club z Vestce pak za auto chce 829 tisíc korun, ovšem rovnou ve vyšší výbavě Design s panoramatickým oknem nebo bezdrátovým nabíjením chytrých telefonů. Testovanou výbavu Comfort v jeho nabídce teď nenajdete.

BYD Dolphin Motor: Synchronní elektromotor s permanentním magnetem, pohon předních kol

Výkon: 150 kW / 204 k

Točivý moment: 310 Nm

Baterie: 60,4 kWh (využitelná)

Nejvyšší rychlost: 160 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 7,0 s

Kombinovaná spotřeba: 15,9 kWh/100 km

Kombinovaný dojezd dle WLTP: 427 km

Rozměry (d / š / v): 4290 / 1770 / 1570 mm

Rozvor náprav: 2700 mm

Objem zavazadlového prostoru: 345/1310 l

Cena: od 829 000 Kč

Není to cena kdovíjak podbízivá, MG4 s kratším dojezdem umí být o 50 tisíc korun levnější, na druhou stranu ID.3 s podobnými parametry stojí o sto tisíc více. Ve výbavě Dolphinu navíc neschází nic podstatného: má adaptivní tempomat, sledování mrtvého úhlu, 360stupňovou kameru, vyhřívaná přední sedadla, klimatizaci, vestavěné internetové připojení, diodová světla nebo metalízu.