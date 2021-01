Radikální změna plánu: přijde znovuzrozený Renault 5, Lada Niva a Kodiaq od Dacie

Šéf Renaultu Luca de Meo dnes na prezentaci představil budoucí směřování Renaultu a dalších značek, které pod francouzskou automobilku spadají. Firma se má zaměřit na snižování nákladů, zvyšování zisku a prodej větších aut. Součástí plánu jsou ale i nové modely a pokračování úspěšného tažení Dacie, k němuž by se měla přidat i ruská Lada.

Luca de Meo zdědil po svém příchodu ze Seatu Renault, který se za éry Carlose Ghosna zaměřoval především na objem výroby. Automobilka tak musela z klesajících prodejů živit nadbytečnou kapacitu, a byť se snažila působit na všech světových trzích, nebylo to efektivní. Zatímco v Evropě prodala jen polovinu aut, ze starého kontinentu zároveň přicházelo i 75 procent zisků.

Nové směřování se má místo objemu zaměřit na zisk. Firma chce vydělávat ve všech regionech, na nichž působí, a zejména u hlavní značky Renault se oprostit od závislosti na malých modelech, jako je dvojka evropských prodejů Clio. Větší auta mají přinést vyšší průměrnou prodejní cenu (v budoucnu až sedm tisíc eur) a také vyšší zisky.

Meo sám řekl, že po nástupu do Renaultu zastavil sedm rozjetých projektů nových aut, osm jiných ale spustil. Vývoj aut však má v budoucnu probíhat o poznání efektivněji, v průměru by měl být u jednoho modelu o rok kratší. Má se soustředit okolo tří technických platforem, jedna bude určena pro menší vozy velikosti Clia, další pro větší od současného Méganu a třetí je vysloveně navržena pro elektromobily.

Platformy jsou ale zároveň "multienergetické", protože stejně jako chce Renault snížit množství využívaných technických základů, chce omezit i množství nabízených motorů. V současnosti tak firma má v portfoliu tři typy dieselů, tři benziny, jeden hybrid a jedno elektrické pohonné ústrojí.

V roce 2025 by z osmi motorových rodin měla být polovina. Diesel zůstane jen jeden pro lehká užitková vozidla, v nabídce bude modulární hybridní pohonné ústrojí, jehož výkon a elektrický dojezd bude firma měnit nasazením různých elektromotorů a velikostí baterií, a také dva typy čistě elektrického motoru, ať už s bateriemi, nebo vodíkovými palivovými články. Navzdory menší motorové paletě pokryje větší výkonové spektrum.

Vše by mělo vycházet i ekonomicky, již v letošním roce by Renault chtěl na svých elektrických modelech vydělávat více než na spalovacích. Výrobní náklady v roce 2025 by měly být o pětinu nižší než v současnosti. Do roku 2023 se má na jednom autě ušetřit 600 eur a firma chce snižovat i svoje fixní náklady. Do roku 2021 o 2,5 miliardy eur, do roku 2023 o další dvě a do 2025 o tři. V souvislosti se zaměřením na větší auto by jí to mělo pomoci snížit o 30 procent množství prodaných vozů, v němž se dostane do zisku.

To vše ale bude spojené i s novou strategií pro jednotlivé automobilky skupiny. U nich se má mimo jiné zamezit vzájemné kanibalizaci, v portfoliu se ale objeví i nové značky, které firmě otevřou nové příležitosti.

Velkou změnou by měl projít hlavní Renault. Do budoucna vsadí na elektrifikovaná auta: v roce 2025 by 35 procent prodejů měly tvořit hybridy, 30 procent elektromobily, přičemž 50 procent nově uváděných aut budou právě bateriové elektromobily. Díky spojení s firmou Plug Power bude francouzská značka nabízet i vodíková auta, s tímto typem pohonu počítá v lehkých užitkových vozidlech.

Z Renaultu se má stát moderní automobilový brand, který zaujme i svojí konektivitou. Značka se spojí s Googlem a nabídne palubní systémy se službami internetového gigantu. Navigovat se bude podle Google Map, k dispozici bude hlasový asistent a také aplikace z obchodu Google Play.

Moderní zaměření Renaultu by ale mohlo být částečně zahaleno i retrohávem. Značka totiž představila prototyp oživeného ikonického modelu Renault 5, který byl předchůdcem Clia. Jedná se o městské, čistě elektrické auto. Kdy a v jaké podobě by se znovuzrozená pětka mohla dostat na trh, zatím není jasné, již letos by se ale měla představit sériová verze elektromobilu Renault Megane eVision.

Do roku 2025 plánuje Renault uvést 14 nových modelů, z nichž sedm bude čistě elektrických a sedm z vyšších segmentů C a D (tedy velikost VW Golf a Passat). Právě větší auta by měla v budoucnu tvořit 45 procent prodejů značky.

V případě elektrovozů pak Luca de Meo slibuje, že jejich ceny budou odpovídat spalovacím modelům. Příčinou má být snížení výrobních a vývojových nákladů na elektromobil o polovinu, současně ale také 2,5násobné zvýšení nákladů na pohonná ústrojí obecně. Jejich ceny mají zvýšit nové emisní normy, zejména pak Euro 7.

Klíčem pro přijatelnou cenu elektroaut má pak být i to, že se Renault bude snažit držet si jejich hodnotu ve své moci. Chce prodloužit jejich životní cyklus, auta bude moci repasovat v továrně ve francouzském Flins, počítá i s druhým životem baterií a jejich následnou recyklací. Na ní by podle Mea mohl zpětně vydělat 1000 eur.

Zatímco z Renaultu se má stát moderní značka pro běžného zákazníka, Dacia a Lada mají nadále obhospodařovat cenově nejdostupnější segment trhu a pokračovat ve své dobré práci. Obě značky mají nově intenzivněji spolupracovat, nadále navrhovat auta tak, aby byla levná na výrobu a byla postavena na vyzkoušené a již zaplacené technice, naplno využívat své továrny (dosahují na 90% využití) s levnou pracovní silou a auta prodávat v úsporně zařízených dealerstvích s nízkými náklady a nízkými slevami.

Další snížení nákladů by v budoucnu mělo přinést to, že rumunská i ruská značka vsadí na jednu jedinou platformu CMF-B (jako současné Clio a Sandero). V roce 2025 by na ní mohli postavit milion aut, využít přitom budou moci motory na LPG a také hybridní technologii E-Tech ze současného Clia nebo Meganu.

Obě značky mohou modulární základ použít i ke stavbě aut, která budou větší. Dacia to ukazuje na konceptu Bigster. Jedná se o narostlé SUV o délce 4,6 metru a spadající tedy o třídu výše než současný Duster. Podle modelového plánu by takové auto spadající do C-segmentu měla Dacia nabídnout od roku 2024, do té doby představí ještě další dva dosud neznámé modely o třídu níže.

To v případě Lady se podobně velké auto objeví o rok později, a i ruská značka do té doby přiveze tři o třídu menší modely. Jedním z nich by v roce 2024 měla být i nová generace Nivy, malý ikonický off-road se bude prodávat ve dvou velikostech a má Ladě otevřít zpátky cestu do světa. Automobilka by díky němu měla zesílit svoji mezinárodní přítomnost a nebýt již jen dominantním hráčem na ruském trhu.

Na opačné straně nabídky skupiny Renault posílí svoji roli značka Alpine. Ta v současné době nabízí jen sportovní model A110, v budoucnu ale převezme činnost továrního úpravce Renault Sport, který stojí například za vývojem nabroušených verzí modelu Megane, a také tovární tým formule 1, který od letošní sezony neponese jméno Renault, ale právě Alpine.

Značka má být avantgardní volbou pro milovníky nejmodernější techniky. Podobně jako v případě Polestaru, který Volvo rovněž vyčlenilo do samostatné automobilky, mají být budoucí alpinky čistě elektrické. Šéf značky Laurent Rossi slibuje elektrický sportovní hatchback velikosti Clia i o třídu větší sportovní SUV.

Firma bude auta navrhovat i ve spolupráci s britskou automobilkou Lotus, která podobně jako Volvo patří čínskému koncernu Geely. Kromě elektrického pohonného ústrojí Rossi hovoří o tom, že Alpine bude nabízet i široké možnosti konektivity, speciální materiály nebo vysokou kvalitu výroby. Nově vzniklá značka by měla být zisková od roku 2025.

Zcela novou značkou pak má být Mobilize. To se nezaměří čistě na výrobu aut, má se jednat o brand, který bude spojen s nejrůznějšími službami mobility. Většina lidí si pod tím představí sdílení aut nebo krátkodobé půjčovny, pro něž bude mít Mobilize dokonce vlastní specificky postavené vozy, včetně elektrické Dacie Spring, podle finanční ředitelky Renaultu Clotilde Delbosové by to ale v případě Mobilize byla jen část pravdy.

Pod Mobilize budou nabízeny i nejrůznější varianty dlouhodobých pronájmů aut, případně flotilové prodeje, stejně tak budou v rámci nové značky fungovat i programy opětovného použití a recyklace baterií, případně nejrůznější softwarové projekty a další. Za deset let by Mobilize mohlo představovat dvacet procent obratu skupiny Renault.

Tyto komplexní služby pomohou značce, aby podle Delbosové v budoucnu "nemusela spoléhat na to, že bude prodávat auta za hotovost nebo na úvěr 55letým zákazníkům, protože to už není udržitelná cesta". Pokud bude celý plán skupiny Renault fungovat, měla by v roce 2025 dosahovat pětiprocentní marže a mít dobře našlápnuto k udržitelné ziskovosti a zajištěné budoucnosti.