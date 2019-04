Ford v Evropě nekončí. Místo toho přiveze hybridy a SUV, a to včetně nové Kugy

před 47 minutami

Tik tak. Rok 2021 se blíží a s ním je pro automobilky spojená velká výzva v podobě limitů emisí oxidu uhličitého. Evropská unie chce, aby průměrný vůz na starém kontinentě vypustil do vzduchu jen 95 gramů CO2 na kilometr. Všichni v automobilovém sektoru dnes vědí, že bez elektrifikace se podobných limitů dosáhnout nedá. Jasné je to i Fordu. „Každé auto v naší nabídce bude mít elektrifikovanou variantu,“ prohlásil Steven Armstrong, ředitel Ford of Europe. Americká automobilka chce limitů v Evropě dosáhnout pomocí hybridní techniky. A žádné auto nemá budoucnost Fordu ukázat lépe než nová Kuga.