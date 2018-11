Bude v SUV jezdit i James Bond? Aston Martin začal testovat crossover DBX

před 29 minutami

Další automobilka proslavená svými nízkými sporťáky se chystá vrhnout do výroby SUV. Po vzoru Lamborghini a jeho Urusu plánuje Aston Martin crossover DBX. Během minulého týdne oficiálně začal nový model testovat. Na videu se můžete podívat, jak se auto prohání po cestách, které tvoří rychlostní zkoušky slavné velšské rallye. Auto se následně vydá do zmrzlé Arktidy, do pouští Středního východu i na slovutnou závodní trať: německý Nürburgring.

Podívejte se, jak za volantem prototypu DBX řádí šéfinženýr Astonu Matt Becker. | Video: Aston Martin | 00:38 Sériová verze modelu DBX se představí v posledním čtvrtletí příštího roku a bude se vyrábět právě ve Walesu. Aston Martin tam postavil v St Athanu továrnu, z jejíž linky bude zprvu sjíždět právě sportovní SUV. Později by v ní měly pod značkou Lagonda vznikat i elektromobily. Již příští rok by pak měla vzniknout omezená elektrická série čtyřdveřového sedanu Rapide. Urus není první terénní Lamborghini. Off-road LM002 vznikl kvůli americké armádě a bohatým šejkům číst článek Ač to v minulosti nevypadalo, magazín Car s nadsázkou uvádí, že Aston Martin ve své historii zkrachoval víckrát, než měl na konci roku kladný hospodářský výsledek, v současné době se mu pod vedením nového šéfa Andyho Palmera (dříve pracoval pro Nissan) velice daří. Obrazně řečeno: James Bond si může být poměrně jistý, že o svůj oblíbený služebák jen tak nepřijde. To díky bohatým investorům z Itálie a Kuvajtu i díky chytrému propojení s koncernem Daimler. Aston tak může ve svých vozech využívat osmiválce a palubní systémy z Mercedesu. Právě chystané SUV a elektromobily mají zajistit Astonu dlouhodobou budoucnost. Díky nim by Angličané mohli ročně prodat na 14 tisíc aut, vloni přitom dokázali udat jen 5000 kusů. Podobný rozmach pak umožní, aby Aston uvedl na trh nová superauta, ale také aby mohl svoje podnikání rozšířit. Pod vedením Palmera se z něj má stát luxusní značka, která bude mít v portfoliu i takové věci jako ponorky, letadla nebo apartmány na Floridě. Video: Aston Martin nevyrábí jenom auta, v Miami staví i mrakodrap. Bude mít 66 pater číst článek James Bond bude doslova nadšen. A nejen on. Aston totiž před nedávnem vstoupil na burzu a existují investoři, kteří do podobných společností vloží peníze raději než do obyčejné automobilky. Vraťme se na závěr ještě ke sportovním SUV. Aston Martin rozhodně není poslední automobilkou, která se do zvýšených aut pustí. Očekávat ho totiž můžeme i od Ferrari. To na rok 2021 potvrdilo příchod svého vlastního crossoveru. Jmenovat se bude Purosangue, což v češtině znamená plnokrevník. V současné době má SUV v nabídce např. Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce nebo Porsche.