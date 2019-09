Tvrdý brexit způsobí otřes autoprůmyslu. Dohodněte se, apelují automobilové svazy

Matěj Skalický, autor je redaktorem Českého rozhlasu

Měsíc do plánovaného brexitu stále není jasné, zda Velká Británie odejde z Evropské unie s dohodou, nebo bez ní. A evropským automobilovým asociacím už došla trpělivost při čekání, jak to nakonec dopadne. Naléhají na britskou vládu i unijní představitele, aby se dohodli na sjednaném odchodu Británie z EU. Jinak prý automobilový průmysl čeká zemětřesení s katastrofálními následky.

"Brexit bez dohody by měl okamžité a devastující dopady na automobilový průmysl, podkopal by jeho konkurenceschopnost a způsobil by četné a nezvratné škody," uvedl k společné výzvě Mike Hawes, šéf Svazu výrobců a prodejců automobilů, který vznik dokumentu inicioval. Připojilo se přes 20 evropských asociací, včetně té německé, české nebo francouzské.

"Není to jen britský problém," podotkl k napjatým vyjednáváním o brexitu Christian Peugeot z francouzského automobilového svazu a spolu s ostatními zástupci jednotlivých evropských asociací varoval před narušením těsně propojeného systému výrobců, dodavatelů i prodejců, který by podle odhadů byl nesjednaným odchodem Velké Británie z Evropské unie zatížen miliardovými náklady navíc.

Jak spočítali zástupci evropských automobilek, zavedení celních sazeb Světové obchodní organizace by stálo výrobce asi 5,7 miliardy eur, tedy v přepočtu skoro 150 miliard korun. Není přitom vyloučené, že by se tyto náklady v konečném důsledku nepřenesly na zákazníky. Odchod Británie z Evropské unie bez dohody by způsobil zemětřesení v obchodních podmínkách, píše se ve výzvě s tím, že by na to doplatily obě strany Lamanšského průlivu.

Půldruhého milionu za minutu

Samotné automobilky se obávají narušení zásobovacích řetězců napříč Evropou. Jen minuta prodlevy ve výrobě by podle společné výzvy na Britských ostrovech způsobila škody za 50 tisíc liber, tedy v hodnotě skoro milionu a půl korun. Dokument také varuje před tím, že Británie by vystoupením z EU bez dohody ztratila výhodnější postavení při vyjednávání nejenom s členskými zeměmi, ale i s dalšími asi 30 státy, se kterými má Evropská unie navázané přednostní obchodní kontakty.

Současně by na tom tratil unijní trh, který by se zmenšil a byl méně atraktivní pro světové obchodní partnery. Evropské automobilky by kvůli dříve navázaným kontraktům už také třeba nemohly využívat britských dodavatelů, kteří by nepatřili do EU, a tím pádem by výrobky s jejich díly nemohly být orazítkovány jako "unijní".

"Zavedení celních tarifů a dalších regulací (například odlišného přístupu k homologacím vozidel) povede k roztříštěnosti a celkovému oslabení evropského trhu ve světové konkurenci, což bude mít dopad jak na zpomalení růstu HDP, ale ve svém důsledku především na koncové zákazníky v podobě dražších vozidel," zdůraznil Bohdan Wojnar, prezident českého Sdružení automobilového průmyslu, které se k výzvě rovněž připojilo.

Česká republika vyveze do Velké Británie každý rok na 150 tisíc vozidel. "Spojené království je pro český autoprůmysl významným obchodním partnerem, ať už z pohledu odbytu finálních výrobců na tamějších trzích, nebo také z pohledu dodavatelů, kteří své produkty dodávají do Británie přímo i prostřednictvím dodávek do dalších exportních zemí, typicky například do německých vozidel," dodal Wojnar.

Automobilky míní, brexit mění

Velká nejistota ohledně brexitu k tomu všemu ještě ztěžuje plánování automobilek do budoucna. I to byl jeden z důvodů, proč se Honda letos v únoru rozhodla, že po třech dekádách uzavře v roce 2021 svůj závod v anglickém městečku Swindon, v hrabství Wiltshire, ležícím asi 130 kilometrů západně od Londýna. O práci přijde na 3500 zaměstnanců.

Fabrika ve Swindonu je jedinou továrnou japonské automobilky v Evropské unii, ročně tu vyrobí na 160 tisíc modelů Civic. Za oficiální důvod jejího konce Honda uvedla klesající prodeje v Evropě, a hlavně pak nutnost soustředit se na trhy s potenciálním zájmem o elektrická vozidla. Tento týden japonský výrobce podle listu Nikkei oznámil, že do dvou let přestane v Evropě prodávat dieselová auta a od roku 2025 už bude vyrábět jenom ta elektrická.

Už dřív se například Nissan rozhodl, že novou generaci svého velkého SUV X-Trail namísto původních plánů nebude vyrábět ve Spojeném království (ve fabrice v Sunderlandu), ale doma v Japonsku. Také Toyota se připravuje na brexit, už v létě oznámila, že 1. listopadu, tedy den po plánovaném vystoupení Velké Británie z Evropské unie, zůstane její továrna v Burnastonu v hrabství Derbyshire kvůli nejistým dodávkám uzavřená.

Jak před několika měsíci upozornil britský deník The Guardian, japonští výrobci dohromady tvoří skoro polovinu celkové výroby aut na Britských ostrovech. Ročně v Británii vznikne asi milion a půl vozidel.